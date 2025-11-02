BZL Süd: Planegg an der Spitze – hitziges Duell in Ohlstadt

Der SV Planegg-Krailling legte einen furiosen Start hin und führte nach nicht einmal einer halben Stunde bereits deutlich. Momko Kojic traf in der 5. Minute zur frühen Führung, bevor Aleksander Demonjic mit einem Doppelpack (18., 32.) auf 3:0 stellte. Nach dem Seitenwechsel ließ Planegg nicht nach: Demonjic verwandelte in der 64. Minute einen Foulelfmeter zum 4:0, und nur drei Minuten später erhöhte Valentino Gavric auf 5:0.

Erst in der Schlussphase kam der SV Polling etwas besser ins Spiel und betrieb durch Julian Jäcker Ergebniskosmetik. Mit seinen Treffern in der 77. und 87. Minute verkürzte er auf 5:2. Mehr war für die Gäste aber nicht drin – zumal Philip Schöttl in der Nachspielzeit (94.) noch Gelb-Rot sah. Planegg führt durch den Sieg nun vorzeitig die Bezirksliga Süd an.

SV Planegg-Krailling – SV Polling 5:2

SV Planegg-Krailling: Simon Oppolzer, Mirza Zahirovic, Momko Kojic (68. Matej Bonic), Amani Mbaraka, Mario Simic (71. Gianluca Barella), Andrej Skoro, Aldin Ahmetovic (71. Tino Pticar), Stefan Mikerevic (59. Leonardo Lajqi), Ante Kraljevic (59. Valentino Gavric), Aleksander Demonjic, Dario Matijevic

SV Polling: Tim Wolters, Christian Baierlacher (46. Fabian Berg), Sebastian Gößl, Tobias Niederleitner (58. Julian Jäcker), Philip Schöttl, Felix Grötz, Liridon Vocaj (46. Markus Kasper), Leonardo Vocaj (69. Niklas Hindelang), Maximilian Baumgartner, Benedikt Veicht, Fabio Hägl

Schiedsrichter: Louis Starck (Weßling) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Momko Kojic (5.), 2:0 Aleksander Demonjic (18.), 3:0 Aleksander Demonjic (32.), 4:0 Aleksander Demonjic (64. Foulelfmeter), 5:0 Valentino Gavric (67.), 5:1 Julian Jäcker (77.), 5:2 Julian Jäcker (87.)

Gelb-Rot: Philip Schöttl (94./SV Polling/)