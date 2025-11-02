 2025-10-30T14:25:35.653Z


Der SV Planegg-Krailling übernahm mit dem Sieg am Sonntag vorzeitig den obersten Platz der Bezirksliga Süd ein. – Foto: Dieter Metzler

BZL Süd: Planegg an der Spitze – hitziges Duell in Ohlstadt

16. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Süd

Am Sonntag des 16. Spieltag standen gleich fünf Partien auf dem Programm. Tabellenzweiter Planegg konnte mit einem Sieg vorübergehend den Sonnenplatz besetzen. In der ersten Begegnung duellierten sich im Keller Denklingen und Geiselbullach.

Spiele am Sonntag:

Heute, 14:30 Uhr
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
SV Polling
SV PollingSV Polling
5
2
Abpfiff

Der SV Planegg-Krailling legte einen furiosen Start hin und führte nach nicht einmal einer halben Stunde bereits deutlich. Momko Kojic traf in der 5. Minute zur frühen Führung, bevor Aleksander Demonjic mit einem Doppelpack (18., 32.) auf 3:0 stellte. Nach dem Seitenwechsel ließ Planegg nicht nach: Demonjic verwandelte in der 64. Minute einen Foulelfmeter zum 4:0, und nur drei Minuten später erhöhte Valentino Gavric auf 5:0.

Erst in der Schlussphase kam der SV Polling etwas besser ins Spiel und betrieb durch Julian Jäcker Ergebniskosmetik. Mit seinen Treffern in der 77. und 87. Minute verkürzte er auf 5:2. Mehr war für die Gäste aber nicht drin – zumal Philip Schöttl in der Nachspielzeit (94.) noch Gelb-Rot sah. Planegg führt durch den Sieg nun vorzeitig die Bezirksliga Süd an.

SV Planegg-Krailling – SV Polling 5:2
SV Planegg-Krailling: Simon Oppolzer, Mirza Zahirovic, Momko Kojic (68. Matej Bonic), Amani Mbaraka, Mario Simic (71. Gianluca Barella), Andrej Skoro, Aldin Ahmetovic (71. Tino Pticar), Stefan Mikerevic (59. Leonardo Lajqi), Ante Kraljevic (59. Valentino Gavric), Aleksander Demonjic, Dario Matijevic
SV Polling: Tim Wolters, Christian Baierlacher (46. Fabian Berg), Sebastian Gößl, Tobias Niederleitner (58. Julian Jäcker), Philip Schöttl, Felix Grötz, Liridon Vocaj (46. Markus Kasper), Leonardo Vocaj (69. Niklas Hindelang), Maximilian Baumgartner, Benedikt Veicht, Fabio Hägl
Schiedsrichter: Louis Starck (Weßling) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Momko Kojic (5.), 2:0 Aleksander Demonjic (18.), 3:0 Aleksander Demonjic (32.), 4:0 Aleksander Demonjic (64. Foulelfmeter), 5:0 Valentino Gavric (67.), 5:1 Julian Jäcker (77.), 5:2 Julian Jäcker (87.)
Gelb-Rot: Philip Schöttl (94./SV Polling/)

Heute, 14:15 Uhr
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
BCF Wolfratshausen
BCF WolfratshausenBCF Wolfratshausen
2
0

Erneut ein schwarzer Tag für das Tabellenschlusslich BCF Wolfratshausen. Jonas Gall brachte den SV Bad Heilbrunn nach 22 Minuten in Führung, bevor Tobias Bauer noch vor der Pause auf 2:0 erhöhte. Die Hausherren kontrollierten die Partie über weite Strecken und ließen defensiv kaum Chancen zu. Damit festigt Bad Heilbrunn seine Position im Tabellenmittelfeld.

SV Bad Heilbrunn – BCF Wolfratshausen 2:0
SV Bad Heilbrunn: Franz Maurer, Florian Schnitzlbaumer, Ludwig Buchmair, Anton Pappritz, Anton Krinner, Thomas Pföderl, Maximilian Schnitzlbaumer, Tobias Bauer, Sebastian Ammer, Jonas Gall, Sebastian Rösch (82. Justin Rösch)
BCF Wolfratshausen: Albin Veliqi, Armin Kuqi, Patriot Lajqi, Dominik Podunavac, Lukas Hintermeier, Roman Didkovskyi, Musa Keita (57. Erdem Cakir), Benjamin Kuqi, Argjent Veliqi (85. Erblin Deskaj), Juri Falch, Engin Torunoglu (69. Metehan Altay)
Schiedsrichter: Fridolin Angerer (Böbing) - Zuschauer: 138
Tore: 1:0 Jonas Gall (22.), 2:0 Tobias Bauer (43.)

Heute, 14:00 Uhr
VfL Denklingen
VfL DenklingenDenklingen
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
1
1
Abpfiff

In einer ausgeglichenen Partie trennten sich der VfL Denklingen und der TSV Geiselbullach Neu-Esting mit einem 1:1-Unentschieden. Lukas Greif brachte die Gastgeber in der 38. Minute in Führung, ehe Roman Fuchs in der 70. Minute den Ausgleich erzielte. Denklingen versuchte danach, den Siegtreffer zu erzwingen, doch Geiselbullach verteidigte entschlossen – selbst nach der Gelb-Roten Karte für Louis Frank in der Nachspielzeit. Beide Teams mussten sich am Ende mit einem Punkt begnügen.

VfL Denklingen – TSV Geiselbullach Neu-Esting 1:1
VfL Denklingen: Manuel Seifert, Tobias Ried, Tobias Schelkle (46. Elias Greinacher), Lukas Greif, Raphael Zwerschke, Armin Sporer, Hannes Rambach, Michael Stahl, Martin Krimshandl, Christoph Schmitt, Johannes Mayr (73. Andreas Schleich)
TSV Geiselbullach Neu-Esting: Stefan Held, Sebastian Schäfer, Jannik Schröder, Tim Greiner, Dennis Probst, Roman Fuchs, Fitim Raqi (60. Jens Bürger), Lukas Bründl, Alessandro Einertshofer (80. Michael Angermaier), Karl Sdzuy (46. Louis Frank), Lysander Weiß (60. Felix Thurner)
Schiedsrichter: Florian Menacher (Pfaffenhofen) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Lukas Greif (38.), 1:1 Roman Fuchs (70.)
Gelb-Rot: Louis Frank (95./TSV Geiselbullach Neu-Esting/)

Heute, 14:00 Uhr
SC Olching
SC OlchingSC Olching
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
Abgesagt

Heute, 15:00 Uhr
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
0
3
Abpfiff

Der MTV 1879 München gewann auswärts beim SV Waldeck Obermenzing souverän mit 3:0. Alexander Kaltner machte bereits in der 4. Minute den Traumstart perfekt und traf kurz vor Schluss erneut. Das zwischenzeitliche 0:2 fiel in der 72. Minute. Obermenzing fand offensiv nur bedingt statt und hatte große Mühe, ins Spiel zu kommen. Der MTV zeigte dagegen eine konzentrierte Vorstellung und entführte verdient die drei Punkte aus Obermenzing.

SV Waldeck Obermenzing – MTV 1879 München 0:3
SV Waldeck Obermenzing: Patrick Koller, Lukas Obergrußberger, Luis Härtel (12. Florian Seizinger), Abbas Syed Hassan (64. Philipp Kaiser), Nils Witte, Franz Huppert (75. Hüseyin Ceker), Maximilian Graf (64. Philip Schemat), Fabian Giudice, Filip Vnuk, Florian Graf, Christoph Seizinger (64. Joel Arthur)
MTV 1879 München: Aldonis Krasniqi, Leon Remmelberger, Moritz Wild, Franz Strohmaier (78. Hubert Bichlmaier), Mario Erb, Valentin Dammasch, Philipp Skodic (69. Elsjan Duraj), Franz Folda (85. Moritz Schlehe), Lukas Ahrend, Albert Rachi, Alexander Kaltner
Schiedsrichter: Moritz Martin - Zuschauer: 35
Tore: 0:1 Alexander Kaltner (4.), 0:2 (72.), 0:3 Alexander Kaltner (88.)

Heute, 14:00 Uhr
SV Ohlstadt
SV OhlstadtSV Ohlstadt
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
1
1
Abpfiff

Ein intensives und hitziges Spiel endete zwischen dem SV Ohlstadt und dem SV Raisting 1:1. Die Gäste gingen früh durch David Gretschmann in Führung, mussten aber bereits nach 15 Minuten in Unterzahl weiterspielen, als Luca Sigl mit Rot vom Platz flog. Ohlstadt drängte lange auf den Ausgleich, der schließlich Franz Christoph Leis in der 77. Minute gelang. In der Schlussphase wurde es turbulent: Klaus Zach (Ohlstadt) und Gianluca Zandt (Raisting) sahen noch Gelb-Rot.

SV Ohlstadt – SV Raisting 1:1
SV Ohlstadt: Jonas Fuhrmann, Klaus Zach, Jakob Sebald, Dominikus Zach (45. Sebastian Gaisreiter), Johannes Fischer, Simon Nutzinger, Franz Christoph Leis, Luis Steffl, Bernhard Kurz (61. Kevin Lahmeyer), Maximilian Schwinghammer, Jonas Marggraf
SV Raisting: Urban Schaidhauf, Hermann Sigl, Marius Suchanoff, Andreas Heichele (71. Lukas Matz), Viktor Neveling, Mathias Sedlmeier (61. Benedikt Stechele), David Gretschmann (80. Julien Wiesner), Gianluca Zandt, Francois Ngwen (81. Korbinian Hibler), Frederik Specht (86. Dylan Agbarha), Luca Sigl
Schiedsrichter: Lucas Jerlich (München) - Zuschauer: 111
Tore: 0:1 David Gretschmann (7.), 1:1 Franz Christoph Leis (77.)
Rot: Luca Sigl (15./SV Raisting/)
Gelb-Rot: Klaus Zach (92./SV Ohlstadt/)
Gelb-Rot: Gianluca Zandt (95./SV Raisting/)

Spiel am Samstag:

Gestern, 14:30 Uhr
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
3
3

Am Samstagnachmittag fielen in Penzberg sechs Tore. Den Torregen eröffnete Fazlican Verep in der 32. Spielminute. Keine 60 Sekunden später glich der SVU durch Paul Greger aus und erzielte anschließend direkt noch ein zweites (33./36.). Torschütze zum Blitztor war Tobias Halfmann. Die Gastgeber reagierten kurz vorm Halbzeitpfiff. Dominik Bacher glich zum 2:2 aus (44.).

Im zweiten Durchgang erhöhte Abdou Tchagodomou auf 3:2 für die Gäste. Ehe der Unparteiische die Partie beenden wollte, meldeten sich die Gastgeber wieder und verkürzten durch Marco Hingy auf 3:3 (90.).

1. FC Penzberg – SV Untermenzing 3:3
1. FC Penzberg: Benedikt Zeisel, Marco Hiry, Fazlican Verep, Jonas Kirschner, Efe Kurtar, Mirko Ramcic, Murat Ersoy, Samir Neziri, Denis Grgic (68. Sinan Grgic), Franz Fischer, Dominik Bacher - Trainer: Maximilian Bauer
SV Untermenzing: Florian Geck, Christopher Kolbeck, Fabian Keller May (91. Philipp Simonides), Alexander Berg, Julian Heigl, Paul Greger (74. David Marinkovic), Tobias Halfmann (77. Lasse Peter Wippert), Abdou Tchagodomou (68. Michael Bakalis), Maximilian Heigl (96. Maximilian Kriebel), Benedikt Nowack, Moritz Mösmang - Trainer: Nico Formella - Co-Trainer: Sam Heigl
Schiedsrichter: Julian Perl (Pullach i. Isartal) - Zuschauer: 110
Tore: 1:0 Fazlican Verep (32.), 1:1 Paul Greger (33.), 1:2 Tobias Halfmann (36.), 2:2 Dominik Bacher (44.), 2:3 Abdou Tchagodomou (48.), 3:3 Marco Hiry (90.+2)

Spiel am Freitag:

Fr., 31.10.2025, 19:30 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
0
2
Abpfiff

Der SV Pullach schlägt die Reserve des FC Deisenhofen und distanziert sich von den Abstiegsrängen. In der 34. Minute brachte Sanntino Pandza die Gäste in Führung, den knappen Vorsprung behauptete Pullach bis in die Schlussphase. In der 85. Minute sorgte David Perl mit dem 2:0 für die Raben dann für die Entscheidung.

Der SV Pullach leistet damit Wiedergutmachung für die Klatsche am vergangenen Spieltag, der FC Deisenhofen verliert hingegen mit nur einem Sieg aus den vergangenen acht Partien immer mehr den Anschluss an das obere Tabellenende.

FC Deisenhofen II – SV Pullach 0:2
FC Deisenhofen II: Bastian Amann, Josip Cosic, Nico Wohlmann (60. Jonas Rogalski), Henrik Freitag (64. Eren Özbek), Oliver Lindenauer, Maximilian Martin, Sebastian Geigenberger (79. Pablo Sliwka Seoane), Florian Weber, Noah Rehm, Björn Jost (60. Marco Bisignano), Vincent Bürstner (70. Lazar Cavnic)
SV Pullach: Leopold Bayerschmidt, Linus Radau, Janosch Barho, Vinzenz Neubauer, Samuel O´Bryant, Maximilian Stapf, Robin Hoffmann, David Perl, Antonio Brandi (70. Kaan Ugras), Paul Breuling (91. Kelvin Sadiq), Sanntino Pandza (89. Zakarie Abukar Mudei)
Tore: 0:1 Sanntino Pandza (34.), 0:2 David Perl (85.)

