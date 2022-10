BZL Süd: Penzberg verstärkt TSV-Krise - Neuhadern holt nächsten Dreier 13. Spieltag im Live-Ticker

Der Aufsteiger aus Neuhadern zeigt auch in Neuried seine Qualität. Nach 21 Minuten war es zunächst Mateo Vidmar, der die Gäste in Führung schoss, doch Marius Pösl gelang in der zweiten Halbzeit der Ausgleich. Quirin Jürgens schoss den FCN in der 74. Minute erneut in Führung und verhalf seinem Club so zum nächsten Auswärtsdreier.

Der TSV Neuried bleibt damit in der unteren Tabellenhälfte hängen, während der FC Neuhadern sein Polster auf die Abstiegsränge aufbaut.

TSV Neuried – FC Neuhadern München 1:2

TSV Neuried: Konstantin Kühnle, David Topic, Maximilian LeDren, Camillo Kaspar, Marius Pösl, Nicolas Legrand (46. Jonas Einloft), Benedikt Nowack, Thomas Maier, Lasse Wippert (63. Maximilian Kriebel), Roman Pösl (80. Nikola Matovic), Mario Vrbica (72. Maximilian Schwahn) - Trainer: Daniel Dörfler - Trainer: Josip Hrgovic

FC Neuhadern München: Daniel Honnef, Tobias Flechsig, Sebastian Vogt, Korbinian Jürgens, Dominik Schwankl (69. Patrick Brandl), Daniel Egwi, Dennis Peterssen, Dominik Brandl (74. Maximilian Hartmann), Jarno Bündgens (90. Simon Maßler), Mateo Vidmar (69. Robin Obster), Quirin Jürgens (93. Julius Benker) - Trainer: Maximilian Zgud-Schoeppner

Schiedsrichter: Dominik Schneider - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Marius Pösl (60.), 1:1 Mateo Vidmar (21.), 1:2 Quirin Jürgens (74.)