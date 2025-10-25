BZL Süd: Penzberg & Olching mit klaren Siegen - Comeback in Ohlstadt

Kamen gegen Wolfratshausen nicht aus dem Jubeln hinaus: Die Spieler des FC Penzberg. – Foto: Oliver Rabuser, Tamara Rabuser

Der Tabellenführer Olching sowie Verfolger Penzberg sorgten in ihren Partien gegen Pullach bzw. Wolfratshausen für klare Verhältnisse. Bad Heilbrunn und Geiselbullach lieferten sich ein hin und her, Untermenzing fuhr in einer Partie mit noch mehr Wendungen drei Punkte in Ohlstadt ein. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Samstag:

Der Tabellenführer SC Olching zeigte sich gegen den SV Pullach souverän und siegte mit 4:0. Florian Obermeier eröffnete in der 35. Minute den Torreigen. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Kerem Kavuk (57.), in der Schlussphase machten Omer Grbic und Connor Punzelt alles klar (88. und 89.). Pullachs Josef Burghard flog zwischenzeitlich vom Platz (71.). Pullach ist nun Zehnter. SC Olching – SV Pullach 4:0

SC Olching: Maximilian Hoffmann, Florian Obermeier, Moritz Vollmer, Kevin Roth (54. Niklas Uhle), Florian Hofmann, Jan Sostmann, Leon Heinzlmair (87. Maximilian Sporbert), Jakob Zißelsberger, Ferenc Ambrus (61. Adnan Ribo), Kerem Kavuk (82. Connor Punzelt), Omer Grbic (89. Elias Scheichlarabadi) - Trainer: Felix Mayer

SV Pullach: Leopold Bayerschmidt, Linus Radau, Janosch Barho, Vinzenz Neubauer, Samuel O´Bryant, Josef Burghard, Maximilian Stapf, Robin Hoffmann, David Perl, Paul Breuling, Sanntino Pandza (62. Kaan Ugras) - Trainer: Fabian Beigl

Tore: 1:0 Florian Obermeier (35. Foulelfmeter), 2:0 Kerem Kavuk (57.), 3:0 Omer Grbic (87.), 4:0 Connor Punzelt (89.)

Gelb-Rot: Josef Burghard (71./SV Pullach/)

Der SV Bad Heilbrunn und der TSV Geiselbullach lieferten sich einen wilden Ritt. Der erste Treffer fiel erst nach einer Stunde, als Sebastian Ammer für Bad Heilbrunn traf. Postwendend konnte Louis Frank aber antworten (64.). Kurz vor Schluss stellte Florian Döhler die Weichen auf Auswärtssieg (86.), das letzte Wort hatte aber Anton Krinner (90.+4). Bad Heilbrunn ist nun Neunter, Geiselbullach Vorletzter. SV Bad Heilbrunn – TSV Geiselbullach Neu-Esting 2:2

SV Bad Heilbrunn: Franz Maurer, Florian Schnitzlbaumer, André Tiedt, Ludwig Buchmair, Anton Pappritz, Anton Krinner, Thomas Pföderl, Tobias Bauer (64. Maximilian Schnitzlbaumer), Sebastian Ammer, Jonas Gall, Sebastian Rösch (46. Felix Gellner) - Trainer: Walter Lang

TSV Geiselbullach Neu-Esting: Stefan Held, Sebastian Schäfer, Louis Frank, Tim Greiner, Dennis Probst, Fitim Raqi (56. Roman Fuchs), Marc Egenhofer, Lukas Bründl (56. Felix Thurner), Alessandro Einertshofer (76. Jannik Schröder), Karl Sdzuy (64. Jens Bürger), Lysander Weiß (80. Florian Döhler) - Spielertrainer: Stefan Held

Tore: 1:0 Sebastian Ammer (61.), 1:1 Louis Frank (64.), 1:2 Florian Döhler (86.), 2:2 Anton Krinner (90.+4)

Der FC Penzberg überrollte den BCF Wolfratshausen mit 7:0. Dominik Bacher war im ersten Durchgang in vier Minuten doppelt erfolgreich (17. und 21.), Denis Grgic und Murat Ersoy erhöhten noch vor dem Seitenwechsel (26. und 43.). Im Anschluss konnte Bacher ein drittes Mal netzen (67.), ehe Tom Habeck und Sinan Grgic die letzten beiden Treffer beisteuerten (81. und 89.). Penzberg klettert auf Rang drei, Wolfratshausen ist weiterhin abgeschlagen Letzter. 1. FC Penzberg – BCF Wolfratshausen 7:0

1. FC Penzberg: Benedikt Zeisel, Fazlican Verep, Emil Mergenhagen, Jonas Kirschner, Efe Kurtar, Mirko Ramcic, Murat Ersoy, Samir Neziri, Denis Grgic, Franz Fischer (63. Sinan Grgic), Dominik Bacher - Trainer: Maximilian Bauer

BCF Wolfratshausen: Noah Praczek, Armin Kuqi, Patriot Lajqi, Dominik Podunavac, Lukas Hintermeier, Nicholas Onyia, Roman Didkovskyi (83. Fabian Adldinger), Benjamin Kuqi, Argjent Veliqi, Juri Falch, Engin Torunoglu (68. Erblin Deskaj)

Tore: 1:0 Dominik Bacher (17.), 2:0 Dominik Bacher (21.), 3:0 Denis Grgic (26.), 4:0 Murat Ersoy (43.), 5:0 Dominik Bacher (67. Foulelfmeter), 6:0 Tom Habeck (81.), 7:0 Sinan Grgic (89.)

Gelb-Rot: Lukas Hintermeier (66./BCF Wolfratshausen/)