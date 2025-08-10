BZL Süd: Penzberg schießt Ohlstadt ab - MTV dreht Rückstand

Der 3. Spieltag in der Bezirksliga Süd wurde am Sonntagnachmittag beendet. Der 1. FC Penzberg schoss Aufsteiger SV Ohlstadt ab. Der SV Raisting glich spät im Derby gegen den SV Bad Heilbrunn aus. Bereits am Samstag siegte der FC Deisenhofen II deutlich.
Die Fans beider Teams erlebten auf dem Sportgelände des SV Polling am Sonntagnachmittag eine Achterbahn der Gefühle. Zunächst brachte Spielertrainer Alexander Kaltner den MTV 1879 München in Front.
Doch die Führung der Gäste hielt nicht lange. Max Tafertshofer besorgte nur wenige Zeigerumdrehungen später den Ausgleich, der gleichzeitig auch der Halbzeitstand war. Die Hausherren kamen in der Folge auch besser aus der Pause. Sebastian Gößl drehte vom Punkt die Partie zugunsten des SVP.
Doch der Aufsteiger aus München gab sich nicht geschlagen. Der eingewechselte Albert Rachi glich zunächst aus, bevor kurz vor dem Ende Kaltner seinen Doppelpack schnürte und zum späten Sieg traf. Der MTV ist damit nach dem dritten Spieltag Tabellenzweiter.
SV Polling – MTV 1879 München 2:3
SV Polling: Mathias Schuster, Christian Baierlacher, Stefan Weinhart (58. Benedikt Veicht), Markus Kasper (79. Markus Steindl), Michael Stoßberger (18. Julian Jäcker), Sebastian Gößl, Philip Schöttl, Max Tafertshofer, Marcel Mayr, Philipp Seligmann (23. Felix Grötz) (84. Tobias Niederleitner), Maximilian Baumgartner - Trainer: Maximilian Jochner
MTV 1879 München: Yuya Kondo, Moritz Wild, Elias Beckenbauer, Luca Roth (52. Julius Albert), Valentin Dammasch, Franz Mullai, Philipp Skodic (70. Moritz Schlehe), Francisco Afonso (91. Andreas Alt), Elsjan Duraj, Lukas Ahrend (55. Albert Rachi), Alexander Kaltner
Schiedsrichter: Marina Bachmann (Putzbrunn) - Zuschauer: 130
Tore: 0:1 Alexander Kaltner (27.), 1:1 Max Tafertshofer (35.), 2:1 Sebastian Gößl (51. Foulelfmeter), 2:2 Albert Rachi (69.), 2:3 Alexander Kaltner (87.)
Der VfL Denklingen hat im dritten Anlauf den ersten Saisonsieg gefeiert und damit auch den Gegner SV Untermenzing im direkten Duell überholt. Vor mehr als 100 Zuschauern erzielte Simon Ried, der Torjäger vom Dienst, nach 17 Minuten den goldenen Treffer. In der verbleibenden Spielzeit gelang den Gastgebern nicht mehr der Ausgleich und der VfL rettete den hauchzarten Vorsprung über die Zeit.
SV Untermenzing – VfL Denklingen 0:1
SV Untermenzing: Florian Geck, Christopher Kolbeck, Fabian Keller May, David Marinkovic (64. Julian Heigl), Michael Bakalis (78. Lasse Peter Wippert), Leon Dekorsy (57. Nick Schnöller), Tobias Halfmann, Maximilian Kriebel (57. Dominik Pfister), Abdou Tchagodomou (78. Christian Benko), Maximilian Heigl, Moritz Mösmang - Trainer: Nico Formella - Trainer: Sam Heigl
VfL Denklingen: Manuel Seifert, Tobias Ried, Tobias Schelkle (80. Martin Krimshandl), Lukas Greif (90. Jannik Ulsamer), Moritz Tikovsky, Armin Sporer (72. Ludwig Kirchbichler), Hannes Rambach, Christoph Schmitt, Julian Stahl, Elias Greinacher (80. Peter Kinast), Simon Ried (94. Johannes Mayr) - Trainer: Christoph Schmitt
Zuschauer: 110
Tore: 0:1 Simon Ried (17.)
Der 1. FC Penzberg ist an die Tabellenspitze der Süd-Staffel der Bezirksligen in Oberbayern gestürmt. Das Team rund um Ex-Profi Dominik Bacher ließ dem Aufsteiger SV Ohlstadt keine Chance.
Routinier Franz Fischer brachte die Penzberger nach knapp 20 Minuten auf die Siegerstraße. Zur Pause durften sich die Ohlstädter noch Hoffnungen auf einen Punktgewinn machen. Doch nach dem Seitenwechsel drehten die Gäste auf und schon kurz nach Wiederbeginn war die Partie vorentschieden.
Der FC baute die Führung in Person von Samir Neziri kurz nach der Halbzeit aus (49.). Torjäger Dominik Bacher und Sinan Grgic machten binnen weniger Augenblicke den Sack endgültig zu. In der Nachspielzeit machte Bacher mit seinem zweiten Treffer an diesem Nachmittag den Kantersieg perfekt.
SV Ohlstadt – 1. FC Penzberg 0:5
SV Ohlstadt: Jonas Fuhrmann, Jonas Thümmler, Klaus Zach, Christoph Wäckerle, Jakob Sebald, Rudi Schedler (54. David Ostler), Simon Nutzinger, Jakob Steffl, Bernhard Kurz, Maximilian Schwinghammer, Jonas Marggraf - Trainer: Anton Geiger - Trainer: Rudi Schedler
1. FC Penzberg: Benedikt Zeisel, Marco Hiry, Fazlican Verep, Jonas Kirschner, Florian Langenegger, Alexander Jobst (78. Fatih Kocyigit), Murat Ersoy (50. Dominik Bacher), Samir Neziri (88. Maksym Kalinichenko), Tahir Dalgin, Andreas Schneeweiss (83. Denis Grgic), Franz Fischer (66. Sinan Grgic) - Trainer: Maximilian Bauer
Schiedsrichter: Maximilian Biertümpfel
Tore: 0:1 Franz Fischer (19.), 0:2 Samir Neziri (49.), 0:3 Dominik Bacher (72.), 0:4 Sinan Grgic (75.), 0:5 Dominik Bacher (90.+1)
Der SV Raisting hat gegen den SV Bad Heilbrunn im Lokalduell einen Last-Minute-Punktgewinn eingefahren. Nach einer vergleichsweise ereignisarmen ersten Halbzeit traf Nikolaus Pföderl fast zur Stundenmarke zur Führung für die Gäste.
In der Folge bewies dann Johannes Franz ein goldenes Händchen. Nach 78. Minuten brachte der SVR-Trainer Francois Ngwen. Elf Minuten später erzielte der Joker wenige Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit den Ausgleich und verhinderte damit einen Derbysieg der Bad Heilbrunner.
SV Raisting – SV Bad Heilbrunn 1:1
SV Raisting: Urban Schaidhauf, Thomas Bretthauer, Hermann Sigl, Marius Suchanoff (76. Julien Wiesner), Andreas Heichele (78. Francois Ngwen), Viktor Neveling, Gianluca Zandt, Markus Riedl (76. Henri Gersbach), Florian Flath (59. Mathias Sedlmeier), Frederik Specht, Luca Sigl (75. Sebastian Baur) - Trainer: Johannes Franz
SV Bad Heilbrunn: Christoph Hüttl, Florian Schnitzlbaumer, Florian Kapfhammer (52. Tobias Bauer), Nikolaus Pföderl, Anton Pappritz, Anton Krinner, Thomas Pföderl, Andreas Specker, Benedikt Specker, Sebastian Ammer (87. Tobias Schröfl), Maximilian Specker (81. Dominik Hoch) - Trainer: Walter Lang
Tore: 0:1 Nikolaus Pföderl (58.), 1:1 Francois Ngwen (89.)
Der TSV Gilching-Argelsried legte am Sonntag los wie die Feuerwehr. Bereits nach nicht einmal einer Minute führte der TSV im Heimspiel gegen den SV Waldeck Obermenzing. Maximilian Hölzl war der frühe Torschütze.
Keine zehn Minuten waren herum, da erhöhte Manuel Eichberg bereits. Wiederum nur zehn Zeigerumdrehungen später war der Deckel dann drauf. Wieder netzte Hölzl. Eichberg mit ebenfalls seinem zweiten Treffer an diesem Nachmittag machte vor der Pause sogar das 4:0.
Nach dieser furiosen ersten Halbzeit hatte der TSV dann sein ganzes Pulver verschossen. Im zweiten Durchgang bekamen die Zuschauer einzig noch den Anschlusstreffer der Gäste aus Obermenzing zu bestaunen. Das Tor von Joel Arthur war schlussendlich aber nicht mehr als Ergebniskosmetik. Gilching feiert damit den ersten Dreier der Saison.
TSV Gilching-Argelsried – SV Waldeck Obermenzing 4:1
TSV Gilching-Argelsried: Sebastian Hollenzer, Maximilian Hölzl (57. Jomarcio Augusto), Lucas Häusler, Jonas Engelhardt, Maximilian König, Marco Brand, Alper Diker, Maximilian Karl (61. Ben Bauer), Manuel Eichberg (79. Joshua Nowood), Andre Gasteiger (87. Gianmauro Masella), Leander Kraus (53. Jonathan Krukow) - Trainer: Christian Rodenwald
SV Waldeck Obermenzing: David Novak, Dominik Hercog (46. Franz Huppert), Marco Stowasser, Luis Härtel, Christian Hercog (46. Maximilian Graf), Abbas Syed Hassan, Moritz Metten (46. Philipp Kaiser), Fabian Giudice, Joel Arthur (73. Christoph Seizinger), Philip Schemat, Ben Schüller (73. Florian Graf) - Trainer: Stefan Gutsmiedl
Tore: 1:0 Maximilian Hölzl (1.), 2:0 Manuel Eichberg (9.), 3:0 Maximilian Hölzl (20.), 4:0 Manuel Eichberg (38.), 4:1 Joel Arthur (53.)
Der TSV Geiselbullach wartet weiter auf seinen ersten Sieg in der Bezirksliga-Saison. Der Kreisliga-Aufsteiger und kommende 1860-Pokalgegner verliert im Heimspiel gegen den FC Deisenhofen II und rutscht in den Tabellenkeller.
Nach einem Deisenhofener Doppelschlag durch Weber und Perneker brachte der eingewechselte Lukas Bründl den TSV nach der Pause wieder in Schlagdistanz. Deisenhofens Zweitvertretung ließ sich aber weder von Bründls Anschluss, noch vom 2:3 durch Fuchs verunsichern und fährt einen deutlichen Auswärtssieg ein.
TSV Geiselbullach Neu-Esting – FC Deisenhofen II 2:5
TSV Geiselbullach Neu-Esting: Held, Schäfer, Schröder, Frank, Scharpf (46. Greiner), Fuchs (78. Weiß), Raqi, Egenhofer, Einertshofer, Schuhmann (46. Bründl), Sdzuy (78. Probst) - Trainer: Held
FC Deisenhofen II: Dresen, Wohlmann, Vollmer, Sliwka Seoane (78. Martin), Edenhofer, Perneker (90. Schmidmaier), Yimez, Weber, Lippmann, Ngeukeu (74. Zanier), Seidl - Trainer: Budell
Tore: 0:1 Weber (35.), 0:2 Perneker (42.), 1:2 Bründl (66.), 1:3 Ngeukeu (69.), 1:4 Weber (74.), 2:4 Fuchs (75.), 2:5 Weber (90.+6)
Lange sah es nach dem zweiten Punktgewinn für den BCF Wolfratshausen aus. In Minute 87 dann der Nackenschlag: Heinzlmaier besorgte den Führungstreffer für die Gäste, bevor in Minute 94 Huljina zur Entscheidung netzte.
BCF Wolfratshausen – SC Olching 0:2
BCF Wolfratshausen: Noah Praczek, Dominik König, Fabian Adldinger, Bernhard Kresta, Lukas Hintermeier, Erdem Cakir, Nicholas Onyia, Marcus Precub (86. Mori Camara), Leon Hölting, Manuel Spreiter - Trainer: Florian Ächter
SC Olching: Maximilian Hoffmann (92. Elias Scheichlarabadi), Moritz Vollmer, Kevin Roth, Florian Hofmann, Jan Sostmann, Luka Batarilo-Cerdic (88. Stipe Pandzic), Leon Heinzlmair (91. Maximilian Sporbert), Jakob Zißelsberger, Patrick Huljina, Ferenc Ambrus (46. Kerem Kavuk), Maximilian Schwahn (65. Adnan Ribo) - Trainer: Felix Mayer
Schiedsrichter: Maximilian Stubbe (Erpfting)
Auswärtsdreier für Planegg! Nach der Heimniederlage gegen den MTV München gelingt dem SVP im Duell mit Landesliga-Absteiger Pullach eine deutliche Leistungssteigerung. Nach 2:0-Führung mussten die Planegger nach Stapfs Anschlusstreffer in Minute 73 noch einmal zittern. Durch die späten Treffer zum 3:1 und 4:1 war dann aber feiern angesagt.
SV Pullach – SV Planegg-Krailling 1:4
SV Pullach: Leopold Bayerschmidt, Josef Burghard, Linus Radau, Janosch Barho, Kelvin Sadiq (77. Zakarie Abukar Mudei), Leopold Adomeit, Maximilian Stapf, Robin Hoffmann, David Perl, Maurus Miller (67. Ruben Marino Möller), Antonio Brandi (57. Kaan Ugras) - Trainer: Fabian Beigl
SV Planegg-Krailling: Simon Oppolzer, Martin Bauer (85. Thomas Grillenberger), Mirza Zahirovic, Matej Bonic (70. Tobias Empl), Momko Kojic, Amani Mbaraka (80. Daniel Velickovski), Mario Simic, Andrej Skoro, Stefan Mikerevic (55. Dario Matijevic), Gianluca Barella (63. Antonio Matic), Aleksander Demonjic - Trainer: Pero Vidak
Tore: 0:1 Aleksander Demonjic (30.), 0:2 Aleksander Demonjic (50.), 1:2 Maximilian Stapf (73.), 1:3 Mario Simic (77.), 1:4 Momko Kojic (90.+5)