BZL Süd: Penzberg schießt Ohlstadt ab - MTV dreht Rückstand

Die Fans beider Teams erlebten auf dem Sportgelände des SV Polling am Sonntagnachmittag eine Achterbahn der Gefühle. Zunächst brachte Spielertrainer Alexander Kaltner den MTV 1879 München in Front.

Doch die Führung der Gäste hielt nicht lange. Max Tafertshofer besorgte nur wenige Zeigerumdrehungen später den Ausgleich, der gleichzeitig auch der Halbzeitstand war. Die Hausherren kamen in der Folge auch besser aus der Pause. Sebastian Gößl drehte vom Punkt die Partie zugunsten des SVP.

Doch der Aufsteiger aus München gab sich nicht geschlagen. Der eingewechselte Albert Rachi glich zunächst aus, bevor kurz vor dem Ende Kaltner seinen Doppelpack schnürte und zum späten Sieg traf. Der MTV ist damit nach dem dritten Spieltag Tabellenzweiter.

SV Polling – MTV 1879 München 2:3

SV Polling: Mathias Schuster, Christian Baierlacher, Stefan Weinhart (58. Benedikt Veicht), Markus Kasper (79. Markus Steindl), Michael Stoßberger (18. Julian Jäcker), Sebastian Gößl, Philip Schöttl, Max Tafertshofer, Marcel Mayr, Philipp Seligmann (23. Felix Grötz) (84. Tobias Niederleitner), Maximilian Baumgartner - Trainer: Maximilian Jochner

MTV 1879 München: Yuya Kondo, Moritz Wild, Elias Beckenbauer, Luca Roth (52. Julius Albert), Valentin Dammasch, Franz Mullai, Philipp Skodic (70. Moritz Schlehe), Francisco Afonso (91. Andreas Alt), Elsjan Duraj, Lukas Ahrend (55. Albert Rachi), Alexander Kaltner

Schiedsrichter: Marina Bachmann (Putzbrunn) - Zuschauer: 130

Tore: 0:1 Alexander Kaltner (27.), 1:1 Max Tafertshofer (35.), 2:1 Sebastian Gößl (51. Foulelfmeter), 2:2 Albert Rachi (69.), 2:3 Alexander Kaltner (87.)