BZL Süd: Penzberg demoliert den SVN – MTV gewinnt knapp

Drei Duelle folgten am Samstagnachmittag in der Bezirksliga Süd. Pullach traf auf München West, Penzberg empfing den SVN und Geretsried spielte gegen den MTV. Alle Spiele des Spieltags im Live-Ticker:
Lange Zeit deutete in Pullach alles auf eine torlose Begegnung hin. Weder die Gastgeber noch der SV München West konnten sich zunächst auf der Anzeigetafel verewigen, ehe die Partie in der Schlussphase doch noch Fahrt aufnahm. Den ersten Treffer des Tages erzielte Sanntino Pandza, der in der 68. Minute einen Handelfmeter zur Führung für den SV Pullach verwandelte. Damit schien die Tür zum Heimsieg geöffnet.
Doch die Gäste meldeten sich kurz vor Schluss zurück. Balthasar Auspurg traf in der 84. Minute zum 1:1 und stellte die Partie wieder auf Anfang. Die Antwort der Pullacher folgte allerdings nur wenig später. Milan Valentić sorgte in der 88. Minute für den erneuten Führungstreffer und ließ die Gastgeber ein zweites Mal jubeln. Diesmal blieb München West eine Antwort schuldig, sodass Pullach einen späten 2:1-Erfolg feiern durfte.
SV Pullach – SV München West 2:1
SV Pullach: Leopold Bayerschmidt, Linus Radau, Vinzenz Neubauer (62. Sanntino Pandza), Pedro Sumbo, Paul Illinger, Josef Burghard, Antonio Brandi (75. Maximilian Stapf), Maurus Miller (83. Milan Valentić), Nikolaos Rizzo (62. David Perl), Jonas Gall (62. Samuel O´Bryant), Zoran Dimitrijevic - Trainer: Fabian Beigl
SV München West: Marvin Reisinger, Tim Baur, Marcel Schröpfer, Michele Pompei-Fragasso (80. Aleksandar Kohler), Julian Hippacher (90. Mateo Kelava), Daniel Egwi, Lukas Hogeback, Janis Teschner (90. Clint Schmidt), Laurin Vogel (90. Vincenzo Petrucci), Balthasar Auspurg, Jannes Ahrens (67. Tareq Odeh) - Trainer: Florian Hahn
Schiedsrichter: Niklas Hampel (Mammendorf) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Sanntino Pandza (68. Handelfmeter), 1:1 Balthasar Auspurg (84.), 2:1 Milan Valentić (88.)
1. FC Penzberg – SVN München 7:0
1. FC Penzberg: Benedikt Zeisel, Marco Hiry, Fatih Kocyigit, Florian Langenegger, Vendim Sinani, Ugurkan Verep, Murat Ersoy, Tino Reich, Dominik Bacher, Samir Neziri, Maximilian Berwein (70. Patrick Ochsendorf) - Trainer: Johannes Franz
SVN München: Philip Gerlof, Kaya Yasar, Chibuike Okeh, Kaan Cakir, Cesur Yasar, Tolga Özcan, Carlo Cosenza (44. Alhaji Mohamed Bah), Enes Eskisagir, Antonios Faried Murad, Caner Akbel, Sinan Kunkut
Schiedsrichter: Marijo Kraljic (Wörnsmühl)
Tore: 1:0 Maximilian Berwein (37.), 2:0 Samir Neziri (45.), 3:0 Maximilian Berwein (46.), 4:0 Samir Neziri (60.), 5:0 Dominik Bacher (79.), 6:0 Dominik Bacher (83.), 7:0 Dominik Bacher (86.)
Gelb-Rot: Alhaji Mohamed Bah (79./SVN München/)
Der MTV 1879 München hat beim TuS Geretsried II einen knappen Auswärtserfolg gefeiert. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase waren es die Gäste, die den ersten Treffer der Partie erzielten. Alexander Kaltner brachte den MTV in der 36. Minute mit 1:0 in Führung und sorgte damit für den Halbzeitstand.
Geretsried II kam nach der Pause zurück und fand in der 70. Minute die passende Antwort. Philip Kinder stellte den Gleichstand her und brachte die Gastgeber wieder ins Spiel. Die Entscheidung fiel schließlich in der Schlussphase, als Ingo Evertz in der 82. Minute einen Foulelfmeter verwandelte und den MTV erneut in Front brachte. Diesmal blieb es beim Vorsprung der Gäste. Vor 80 Zuschauern nahm der MTV 1879 München damit einen 2:1-Sieg mit nach Hause.
TuS Geretsried II – MTV 1879 München 1:2
TuS Geretsried II: Fabian Sturzu, Korbinian Kreller (64. Mladen Radonjić), Vitus Fischer (71. Martin Nickisch), Erwin Mustafoski (87. Daniil Ozkan), Marc Thiess, Nikolaos Karpouzidis, Fabio Pech, Florian Kellner (64. Michael Öttl), Thomas Schnaderbeck, Luis Plato (57. Philip Kinder), Maximilian Lechner - Trainer: Lukas Haustein
MTV 1879 München: Aldonis Krasniqi, Leon Remmelberger, Moritz Schlehe (76. Ümit Alper), Luca Roth, Franz Mullai, Elsjan Duraj, Lukas Ahrend (81. Erion Suljejmani), Simon Knecht, Ingo Evertz, Simon Prangenberg (90. Jonas Heilhecker), Alexander Kaltner (76. Julius Albert) - Spielertrainer: Alexander Kaltner
Schiedsrichter: Mustafa Kücük (Bruckmühl) - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Alexander Kaltner (36.), 1:1 Philip Kinder (70.), 1:2 Ingo Evertz (82. Foulelfmeter)
Der FC Deisenhofen II gewann eine zum Großteil einseitige Partie mit 6:1. Oliver Lindenauer stellte die Weichen bereits nach zwei Minuten auf Heimsieg, Lukas Ende konnte kurz darauf zunächst ausgleichen (14.). Der Ausgleich hielt nur sechs Minuten an, Jonas Herrmann und Marco Bisignano sorgten in der Folge für den 3:1-Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel schalteten die Gastgeber einen Gang hoch, innerhalb von acht Minuten trafen Florian Weber, Lukas Vollmer und Yahav Davidovitch zum 6:1 (51., 55. und 59.).
FC Deisenhofen II – 1.FC Garmisch-Partenkirchen 6:1
FC Deisenhofen II: Bastian Amann, Josip Cosic, Nico Wohlmann, Lukas Vollmer, Oliver Lindenauer (64. Lukas Blauensteiner), Julian Sawilla, Marco Bisignano, Yahav Davidovitch (66. Sebastian Geigenberger), Yunis Abou-El-Ela (75. Jonas Rogalski), Jonas Herrmann (30. Paul Schmidt), Florian Weber (57. Nico Wilhelm) - Trainer: Andreas Budell
1.FC Garmisch-Partenkirchen: Phillip Bauer, Jakob Jörg, Philippe Schulz (46. Mamadou Sow Diba), Sebastian Stechele, Michael Gladiator, Mouhammadou Ndiaye, Quirin Wellenstein, Lucas Pfefferle, Philipp Solleder (85. Felix Andreitchenko), Jonas Poniewaz (59. Robin Reiter), Lukas Ende (57. Fabian Rotter) - Trainer: Stefan Schwinghammer
Tore: 1:0 Oliver Lindenauer (2.), 1:1 Lukas Ende (14.), 2:1 Jonas Herrmann (20.), 3:1 Marco Bisignano (32.), 4:1 Florian Weber (51.), 5:1 Lukas Vollmer (55.), 6:1 Yahav Davidovitch (59.)