BZL Süd: Penzberg demoliert den SVN – MTV gewinnt knapp 1. Spieltag der Bezirksliga Süd von Paul Ruser · Heute, 19:11 Uhr · 0 Leser

Penzberg schenkte dem Absteiger sieben Buden ein. – Foto: Tamara Rabuser

Drei Duelle folgten am Samstagnachmittag in der Bezirksliga Süd. Pullach traf auf München West, Penzberg empfing den SVN und Geretsried spielte gegen den MTV. Alle Spiele des Spieltags im Live-Ticker:

Spiele am Samstag

Lange Zeit deutete in Pullach alles auf eine torlose Begegnung hin. Weder die Gastgeber noch der SV München West konnten sich zunächst auf der Anzeigetafel verewigen, ehe die Partie in der Schlussphase doch noch Fahrt aufnahm. Den ersten Treffer des Tages erzielte Sanntino Pandza, der in der 68. Minute einen Handelfmeter zur Führung für den SV Pullach verwandelte. Damit schien die Tür zum Heimsieg geöffnet.

Doch die Gäste meldeten sich kurz vor Schluss zurück. Balthasar Auspurg traf in der 84. Minute zum 1:1 und stellte die Partie wieder auf Anfang. Die Antwort der Pullacher folgte allerdings nur wenig später. Milan Valentić sorgte in der 88. Minute für den erneuten Führungstreffer und ließ die Gastgeber ein zweites Mal jubeln. Diesmal blieb München West eine Antwort schuldig, sodass Pullach einen späten 2:1-Erfolg feiern durfte. SV Pullach – SV München West 2:1

SV Pullach: Leopold Bayerschmidt, Linus Radau, Vinzenz Neubauer (62. Sanntino Pandza), Pedro Sumbo, Paul Illinger, Josef Burghard, Antonio Brandi (75. Maximilian Stapf), Maurus Miller (83. Milan Valentić), Nikolaos Rizzo (62. David Perl), Jonas Gall (62. Samuel O´Bryant), Zoran Dimitrijevic - Trainer: Fabian Beigl

SV München West: Marvin Reisinger, Tim Baur, Marcel Schröpfer, Michele Pompei-Fragasso (80. Aleksandar Kohler), Julian Hippacher (90. Mateo Kelava), Daniel Egwi, Lukas Hogeback, Janis Teschner (90. Clint Schmidt), Laurin Vogel (90. Vincenzo Petrucci), Balthasar Auspurg, Jannes Ahrens (67. Tareq Odeh) - Trainer: Florian Hahn

Schiedsrichter: Niklas Hampel (Mammendorf) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Sanntino Pandza (68. Handelfmeter), 1:1 Balthasar Auspurg (84.), 2:1 Milan Valentić (88.)

Bis kurz vor der Pause hielt der SVN München die Partie in Penzberg noch offen. Dann schlugen die Gastgeber innerhalb weniger Minuten doppelt zu. Maximilian Berwein brachte den 1. FC Penzberg in der 37. Minute in Führung, ehe Samir Neziri kurz vor dem Halbzeitpfiff auf 2:0 erhöhte. Mit dem Wiederanpfiff folgte direkt der nächste Rückschlag für die Gäste, als Berwein nur wenige Sekunden nach Beginn der zweiten Hälfte seinen zweiten Treffer des Tages erzielte. Damit war der Torreigen jedoch noch längst nicht beendet. Neziri legte nach einer Stunde das 4:0 nach, bevor Dominik Bacher in der Schlussphase groß aufspielte. Mit drei Treffern innerhalb von sieben Minuten schraubte er das Ergebnis auf 7:0 und machte seinen Hattrick perfekt. Für den SVN München kam erschwerend hinzu, dass Alhaji Mohamed Bah in der 79. Minute die Gelb-Rote Karte sah. Am Ende stand ein auch in dieser Höhe deutlicher Heimsieg für den 1. FC Penzberg, der nach der Pause regelrecht davonzog. 1. FC Penzberg – SVN München 7:0

1. FC Penzberg: Benedikt Zeisel, Marco Hiry, Fatih Kocyigit, Florian Langenegger, Vendim Sinani, Ugurkan Verep, Murat Ersoy, Tino Reich, Dominik Bacher, Samir Neziri, Maximilian Berwein (70. Patrick Ochsendorf) - Trainer: Johannes Franz

SVN München: Philip Gerlof, Kaya Yasar, Chibuike Okeh, Kaan Cakir, Cesur Yasar, Tolga Özcan, Carlo Cosenza (44. Alhaji Mohamed Bah), Enes Eskisagir, Antonios Faried Murad, Caner Akbel, Sinan Kunkut

Schiedsrichter: Marijo Kraljic (Wörnsmühl)

Tore: 1:0 Maximilian Berwein (37.), 2:0 Samir Neziri (45.), 3:0 Maximilian Berwein (46.), 4:0 Samir Neziri (60.), 5:0 Dominik Bacher (79.), 6:0 Dominik Bacher (83.), 7:0 Dominik Bacher (86.)

Gelb-Rot: Alhaji Mohamed Bah (79./SVN München/)

Der MTV 1879 München hat beim TuS Geretsried II einen knappen Auswärtserfolg gefeiert. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase waren es die Gäste, die den ersten Treffer der Partie erzielten. Alexander Kaltner brachte den MTV in der 36. Minute mit 1:0 in Führung und sorgte damit für den Halbzeitstand. Geretsried II kam nach der Pause zurück und fand in der 70. Minute die passende Antwort. Philip Kinder stellte den Gleichstand her und brachte die Gastgeber wieder ins Spiel. Die Entscheidung fiel schließlich in der Schlussphase, als Ingo Evertz in der 82. Minute einen Foulelfmeter verwandelte und den MTV erneut in Front brachte. Diesmal blieb es beim Vorsprung der Gäste. Vor 80 Zuschauern nahm der MTV 1879 München damit einen 2:1-Sieg mit nach Hause. TuS Geretsried II – MTV 1879 München 1:2

TuS Geretsried II: Fabian Sturzu, Korbinian Kreller (64. Mladen Radonjić), Vitus Fischer (71. Martin Nickisch), Erwin Mustafoski (87. Daniil Ozkan), Marc Thiess, Nikolaos Karpouzidis, Fabio Pech, Florian Kellner (64. Michael Öttl), Thomas Schnaderbeck, Luis Plato (57. Philip Kinder), Maximilian Lechner - Trainer: Lukas Haustein

MTV 1879 München: Aldonis Krasniqi, Leon Remmelberger, Moritz Schlehe (76. Ümit Alper), Luca Roth, Franz Mullai, Elsjan Duraj, Lukas Ahrend (81. Erion Suljejmani), Simon Knecht, Ingo Evertz, Simon Prangenberg (90. Jonas Heilhecker), Alexander Kaltner (76. Julius Albert) - Spielertrainer: Alexander Kaltner

Schiedsrichter: Mustafa Kücük (Bruckmühl) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Alexander Kaltner (36.), 1:1 Philip Kinder (70.), 1:2 Ingo Evertz (82. Foulelfmeter) Spiel am Freitag