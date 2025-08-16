BZL Süd: Penzberg bleibt ungeschlagen – Planegg mit Auswärtssieg

Der TSV Gilching-Argelsried hat zum Auftakt des 5. Spieltags der Bezirksliga Süd direkt für eine Überraschung gesorgt und den bisher in Topform auftretenden Aufsteiger MTV 1879 München deutlich mit 4:1 besiegt.

Dabei ging die Partie alles andere als optimal für die Hausherren los. Keine halbe Stunde war gesielt, da musste der TSV einen Platzverweis hinnehmen und ab sofort in Unterzahl agieren. Maximilian König sah die rote Karte.

In der Folge entwickelte sich die Partie jedoch anders als wie dann vermutlich von vielen vermutet. Leander Kraus brachte die Gilchinger zehn Minuten später in Front. Mit dem Pausenpfiff legte Maximilian Hölzl zum psychologisch optimalen Zeitpunkt nach.

Nach 73. Minuten verkürzte Franz Folda für die Gäste. Vom Gegentor zeigte sich der TSV nicht geschockt. Fast im Gegenzug stellten die Gastgeber den alten Abstand wieder her. Lukas Ahrend, vor der Saison vom Zweitliga-Absteiger SSV Ulm gekommen, ins eigene Tor. Im Anschluss verpasste Jomarcio Augusto die Chance, vom Punkt die Partie zu entscheiden. Der Fehlschuss rächte sich jedoch nicht. Gianmauro Masella netzte vier Zeigerumdrehungen später doch zur Entscheidung und zum 4:1-Endstand.

TSV Gilching-Argelsried – MTV 1879 München 4:1

TSV Gilching-Argelsried: Tobias Höllrich, Maximilian Hölzl, Lucas Häusler, Maximilian König, Marco Brand, Ben Bauer (65. Gianmauro Masella), Manuel Eichberg (84. Felix Sambs), Andre Gasteiger (80. Jomarcio Augusto), Jonathan Krukow, Daniel Yordanov, Leander Kraus - Trainer: Christian Rodenwald

MTV 1879 München: Yuya Kondo, Moritz Wild (68. Hubert Bichlmaier), Elias Beckenbauer, Luca Roth (46. Moritz Schlehe), Valentin Dammasch (46. Kaon Maliqi), Franz Mullai, Philipp Skodic (91. Andreas Alt), Elsjan Duraj, Lukas Ahrend, Albert Rachi (46. Franz Folda), Alexander Kaltner

Schiedsrichter: Laurenz Trunk (München) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Leander Kraus (35.), 2:0 Maximilian Hölzl (45.+3), 2:1 Franz Folda (73.), 3:1 Lukas Ahrend (76. Eigentor), 4:1 Gianmauro Masella (87.)

Rot: Maximilian König (25./TSV Gilching-Argelsried/Letzter Mann)

Besondere Vorkommnisse: Jomarcio Augusto (TSV Gilching-Argelsried) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Yuya Kondo (83.).