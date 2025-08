BZL Süd 🗣: Olching & Bullach reagieren aufs Derby – Penzberg souverän

Felix Mayer, Trainer des SC Olching: »Es war eine klasse Derbyatmosphäre von beiden Vereinen, mit dem besseren Ausgang für uns. Wir haben die Tore zu den richtigen Zeitpunkten geschossen. Die Mannschaft hat gekämpft und ist klasse mit den Gegebenheiten umgegangen. Es sind aber auch nur drei Punkte und nächste Woche müssen wir das wieder bestätigen.«

Stefan Held, Trainer des TSV Geiselbullach: »Insgesamt geht der Sieg für den SC Olching in Ordnung. Wir hatten uns mehr vorgenommen und wollten das Spiel enger gestalten, aber die Gegentore sind zu extrem ungünstigen Zeitpunkten gefallen – einmal direkt zu Beginn in der dritten Minute und dann nach einer sehr guten eigenen Chance, als wir nach einem Konter in der 45. Minute das 0:2 kassieren. Das war für uns extrem bitter. Nach der Halbzeit sind wir gut rausgekommen und hatten zwei sehr gute Aktionen, in denen wir den Anschlusstreffer machen müssen. Danach kassieren wir die weiteren Tore zu einfach. Das Ergebnis fällt am Ende aber vielleicht um ein, zwei Tore zu hoch aus. Generell müssen wir aus diesem Spiel lernen und uns verbessern. Jetzt heißt es Mund abputzen, und nächste Woche gegen Deisenhofen wollen wir wieder ein anderes Gesicht zeigen und an die gute Leistung aus dem Spiel gegen Denklingen anknüpfen.«

Penzberg "bei strömenden Regen sehr souverän" gegen Raisting