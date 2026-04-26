BZL Süd: Olching gewinnt - souveräner Sieg für Deisenhofen II

– Foto: Dieter Metzler, Oliver Rabuser

Tabellenführer Olching gastiert beim SV Waldeck Obermenzing. Die Tabellennachbarn TSV Geiselbullach Neu-Esting und der SV Raisting treffen aufeinander. Der gesamte Spieltag im Überblick.

Tabellenführer SC Olching gastierte an diesem Nachmittag beim SV Waldeck Obermenzing. Die Gäste markierten ihre Präsenz nach sechs gespielten Minuten mit einem Führungstreffer von Sostmann. Zwanzig Minuten später legte dann Zißelsberger nach, bevor Obermenzinger Graf in der 35. Minute das erste Tor für Obermenzing gelingt. In der zweiten Hälfte bauen die Gäste ihre Führung dann durch ein Tor von Heinzlmair in der 82. Minute aus. Kurz vor Schlusspfiff kommen die Gastgeber mit einem Treffer von Härtel nochmal näher, ein Ausgleich gelingt ihnen allerdings nicht.

Einen deutlichen Sieg konnte die zweite Mannschaft des FC Deisenhofen an diesem Spieltag einfahren. Gastgeber war der SV Polling. Nach 30 gespielten Minuten gelang dem FC der erste Treffer durch Weber, bevor Teamkollege Cavaleri in der 64. Minute nachlegte. Weber schnürte kurze Zeit später sein Doppelpack, gefolgt von einem Anschlusstreffer der Gastgeber durch Schwinghammer. SV Polling – FC Deisenhofen II 1:3

SV Polling: Mathias Schuster, Fabian Berg, Markus Kasper (59. Julian Jäcker), Michael Stoßberger, Sebastian Gößl, Michael Hengge, Fabian Loos (70. Christian Baierlacher), Maximilian Baumgartner, Benedikt Veicht (76. Michael Schwinghammer), Fabio Hägl, Ardian Simnica (66. Tobias Niederleitner) - Trainer: Maximilian Jochner

FC Deisenhofen II: Konstantin Dresen, Josip Cosic, Lukas Vollmer, Henrik Freitag, Oliver Lindenauer (72. Vegas Niederdorfer), Eren Özbek, Sebastian Geigenberger (76. Antonios Faried Murad), Jonas Rogalski (51. Martin Mayer), Lukas Blauensteiner (72. Evrad Ngeukeu), Noah Rehm (62. Salvatore Cavaleri), Florian Weber - Trainer: Andreas Budell

Schiedsrichter: Lukas Rehekampff (Landsberg am Lech) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Florian Weber (31.), 0:2 Salvatore Cavaleri (64.), 0:3 Florian Weber (74.), 1:3 Michael Schwinghammer (81.)

Tabellenschlusslicht Wolfratshausen musste sich an diesem Spieltag gegen den SV Untermenzing geschlagen geben. Das erste Tor der Partie gelang dem Gastgeber durch Mösmang kurz vor dem Halbzeitpfiff. In der zweiten Hälfte erhöhten Berg und Wippert den Spielstand, bevor Kuqi in der 79. Minute der Anschlusstreffer für Wolfratshausen gelang. SV Untermenzing – BCF Wolfratshausen 3:1

SV Untermenzing: Robert Bregenzer, Philipp Simonides, Alexander Berg, Julian Heigl, Jakob Renner, David Marinkovic, Leon Dekorsy, Tobias Halfmann, Nico Rosenthal, Benedikt Nowack, Moritz Mösmang - Trainer: Nico Formella

BCF Wolfratshausen: Albin Veliqi, Dominik Zaczyk, Fabian Adldinger, Pedro Sumbo, Patriot Lajqi, Erdem Cakir, Metehan Altay, Mohamed Karim, Benjamin Kuqi, Leon Hölting, Endrit Mustafa - Trainer: Lulzim Kuqi

Schiedsrichter: Pascal Hohberger - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Moritz Mösmang (42.), 2:0 Alexander Berg (59.), 3:0 Lasse Peter Wippert (77.), 3:1 Benjamin Kuqi (79.)

Die Tabellennachbarn SV Raisting und der TSV Geiselbullach lieferten sich ein Kopf an Kopf Rennen, welches die Gastgeber schlussendlich für sich entscheiden konnten. Sigl vom SV verwandelte einen Foulelfmeter in der 71. Minute und brachte seiner Mannschaft damit drei Punkte. SV Raisting – TSV Geiselbullach Neu-Esting 1:0

SV Raisting: Urban Schaidhauf, Severin Kölbl, Hermann Sigl, Henri Gersbach, Viktor Neveling (47. Marius Suchanoff), Sebastian Baur (81. Frederik Specht), David Gretschmann, Benedikt Stechele, Elias Lieb (84. Gianluca Zandt), Luca Sigl (79. Johannes Salzmann), Korbinian Hibler (62. Lukas Matz) - Trainer: Johannes Franz

TSV Geiselbullach Neu-Esting: Stefan Held, Sebastian Schäfer, Jannik Schröder, Maximilian Lutter, Tim Greiner, Jens Bürger, Dennis Probst (76. Felix Thurner), Lukas Böhmländer (56. Louis Frank), Roman Fuchs, Alessandro Einertshofer (81. Karl Sdzuy), Lysander Weiß - Spielertrainer: Stefan Held

Schiedsrichter: Christoph Nuernbergk (München) - Zuschauer: 155

Tore: 1:0 Luca Sigl (71. Foulelfmeter)