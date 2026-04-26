BZL Süd: Olching gewinnt - souveräner Sieg für Deisenhofen II

Tabellenführer Olching gastiert beim SV Waldeck Obermenzing. Die Tabellennachbarn TSV Geiselbullach Neu-Esting und der SV Raisting treffen aufeinander. Der gesamte Spieltag im Überblick.
Tabellenführer SC Olching gastierte an diesem Nachmittag beim SV Waldeck Obermenzing. Die Gäste markierten ihre Präsenz nach sechs gespielten Minuten mit einem Führungstreffer von Sostmann. Zwanzig Minuten später legte dann Zißelsberger nach, bevor Obermenzinger Graf in der 35. Minute das erste Tor für Obermenzing gelingt. In der zweiten Hälfte bauen die Gäste ihre Führung dann durch ein Tor von Heinzlmair in der 82. Minute aus. Kurz vor Schlusspfiff kommen die Gastgeber mit einem Treffer von Härtel nochmal näher, ein Ausgleich gelingt ihnen allerdings nicht.
SV Waldeck Obermenzing – SC Olching 2:3
SV Waldeck Obermenzing: Patrick Koller, Marco Stowasser, Abbas Syed Hassan (64. Erion Rexhepi), Philipp Kaiser, Franz Huppert (77. Moritz Metten), Hüseyin Ceker, Filip Vnuk (84. Luis Härtel), Florian Graf, Joel Arthur (77. Florian Seizinger), Marc Bedronka (46. Christoph Seizinger), Nils Witte - Trainer: Stefan Gutsmiedl
SC Olching: Maximilian Hoffmann, Florian Obermeier, Moritz Vollmer, Kevin Roth, Florian Hofmann, Jan Sostmann, Leon Heinzlmair (92. Patrick Huljina), Jakob Zißelsberger, Ferenc Ambrus (73. Elias Schaffer), Kerem Kavuk (64. Marco Kossi), Omer Grbic (87. Adnan Ribo) - Trainer: Felix Mayer
Schiedsrichter: Niklas Großmann (Pfaffenhofen ) - Zuschauer: 105
Tore: 0:1 Jan Sostmann (6.), 0:2 Jakob Zißelsberger (27.), 1:2 Florian Graf (35.), 1:3 Leon Heinzlmair (82.), 2:3 Luis Härtel (89.)
Einen deutlichen Sieg konnte die zweite Mannschaft des FC Deisenhofen an diesem Spieltag einfahren. Gastgeber war der SV Polling. Nach 30 gespielten Minuten gelang dem FC der erste Treffer durch Weber, bevor Teamkollege Cavaleri in der 64. Minute nachlegte. Weber schnürte kurze Zeit später sein Doppelpack, gefolgt von einem Anschlusstreffer der Gastgeber durch Schwinghammer.
SV Polling – FC Deisenhofen II 1:3
SV Polling: Mathias Schuster, Fabian Berg, Markus Kasper (59. Julian Jäcker), Michael Stoßberger, Sebastian Gößl, Michael Hengge, Fabian Loos (70. Christian Baierlacher), Maximilian Baumgartner, Benedikt Veicht (76. Michael Schwinghammer), Fabio Hägl, Ardian Simnica (66. Tobias Niederleitner) - Trainer: Maximilian Jochner
FC Deisenhofen II: Konstantin Dresen, Josip Cosic, Lukas Vollmer, Henrik Freitag, Oliver Lindenauer (72. Vegas Niederdorfer), Eren Özbek, Sebastian Geigenberger (76. Antonios Faried Murad), Jonas Rogalski (51. Martin Mayer), Lukas Blauensteiner (72. Evrad Ngeukeu), Noah Rehm (62. Salvatore Cavaleri), Florian Weber - Trainer: Andreas Budell
Schiedsrichter: Lukas Rehekampff (Landsberg am Lech) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Florian Weber (31.), 0:2 Salvatore Cavaleri (64.), 0:3 Florian Weber (74.), 1:3 Michael Schwinghammer (81.)
Tabellenschlusslicht Wolfratshausen musste sich an diesem Spieltag gegen den SV Untermenzing geschlagen geben. Das erste Tor der Partie gelang dem Gastgeber durch Mösmang kurz vor dem Halbzeitpfiff. In der zweiten Hälfte erhöhten Berg und Wippert den Spielstand, bevor Kuqi in der 79. Minute der Anschlusstreffer für Wolfratshausen gelang.
SV Untermenzing – BCF Wolfratshausen 3:1
SV Untermenzing: Robert Bregenzer, Philipp Simonides, Alexander Berg, Julian Heigl, Jakob Renner, David Marinkovic, Leon Dekorsy, Tobias Halfmann, Nico Rosenthal, Benedikt Nowack, Moritz Mösmang - Trainer: Nico Formella
BCF Wolfratshausen: Albin Veliqi, Dominik Zaczyk, Fabian Adldinger, Pedro Sumbo, Patriot Lajqi, Erdem Cakir, Metehan Altay, Mohamed Karim, Benjamin Kuqi, Leon Hölting, Endrit Mustafa - Trainer: Lulzim Kuqi
Schiedsrichter: Pascal Hohberger - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Moritz Mösmang (42.), 2:0 Alexander Berg (59.), 3:0 Lasse Peter Wippert (77.), 3:1 Benjamin Kuqi (79.)
Die Tabellennachbarn SV Raisting und der TSV Geiselbullach lieferten sich ein Kopf an Kopf Rennen, welches die Gastgeber schlussendlich für sich entscheiden konnten. Sigl vom SV verwandelte einen Foulelfmeter in der 71. Minute und brachte seiner Mannschaft damit drei Punkte.
SV Raisting – TSV Geiselbullach Neu-Esting 1:0
SV Raisting: Urban Schaidhauf, Severin Kölbl, Hermann Sigl, Henri Gersbach, Viktor Neveling (47. Marius Suchanoff), Sebastian Baur (81. Frederik Specht), David Gretschmann, Benedikt Stechele, Elias Lieb (84. Gianluca Zandt), Luca Sigl (79. Johannes Salzmann), Korbinian Hibler (62. Lukas Matz) - Trainer: Johannes Franz
TSV Geiselbullach Neu-Esting: Stefan Held, Sebastian Schäfer, Jannik Schröder, Maximilian Lutter, Tim Greiner, Jens Bürger, Dennis Probst (76. Felix Thurner), Lukas Böhmländer (56. Louis Frank), Roman Fuchs, Alessandro Einertshofer (81. Karl Sdzuy), Lysander Weiß - Spielertrainer: Stefan Held
Schiedsrichter: Christoph Nuernbergk (München) - Zuschauer: 155
Tore: 1:0 Luca Sigl (71. Foulelfmeter)
Das schnellste Tor des Spieltags entstand in der Partie zwischen dem SV Ohlstadt und dem TSV Gilching-Argelsried. Kraus war in der ersten Minute für die Gäste zur Stelle und verwandelte zum 1:0. Mit dem Halbzeitpfiff gelang dann Ohlstadt durch Marggraf der Ausgleich, bevor Gilchinger Karl kurz vor Abpfiff der Partie das 1:2 schoss und damit den Sieg für seine Mannschaft holte.
SV Ohlstadt – TSV Gilching-Argelsried 1:2
SV Ohlstadt: Jonas Fuhrmann, Jonas Thümmler, Leonhard Strobl (87. Patrick Hanika), Klaus Zach, Vincent Finkert (89. Sebastian Gaisreiter), Simon Nutzinger, Franz Christoph Leis, Jakob Sebald, Erolind Kamaj (54. Johannes Fischer) (87. Leonhard Jais), Maximilian Schwinghammer, Jonas Marggraf - Trainer: Anton Geiger
TSV Gilching-Argelsried: Sebastian Hollenzer, Lucas Häusler, Jonas Engelhardt, Felix Sambs (60. Alper Diker), Quirin Wiedemann (60. Daniel Yordanov), Marco Brand, Maximilian Karl, Louis Fleddermann, Andre Gasteiger, Vinzenz Wolf, Leander Kraus (60. Joshua Nowood) - Trainer: Christian Rodenwald
Schiedsrichter: Dominik Dersein (Markt Schwaben) - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Leander Kraus (1.), 1:1 Jonas Marggraf (45.), 1:2 Maximilian Karl (80.)