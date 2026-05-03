BZL Süd: Olching geht im Topspiel unter - Meisterfeier vertagt

Der FC Deisenhofen II hat eine Überraschung beim SV Waldeck Obermenzing und damit auch den vorzeitigen direkten Klassenerhalt verpasst. Dieser ist der Bayernliga-Reserve dennoch nur noch theoretisch zu nehmen.

Für Obermenzing ist der Zug in Richtung Aufstieg trotz des Dreiers schon lange abgefahren. Den goldenen Treffer erzielte Christoph Seizinger bereits in der Anfangsphase.

Alles war hergerichtet für die Meisterfeier des SC Olching: Doch der Tabellenführer ging ausgerechnet im absoluten Topspiel beim ersten Verfolger SV Planegg-Krailling überraschend und deutlich mit 1:4 unter. Damit ist der direkte Aufstieg des SCO nicht nur verschoben worden, sondern der Aufstiegskampf plötzlich wieder offen.

Der SVP ist mit dem Ausrufezeichen wieder auf Tuchfühlung mit dem Spitzenreiter und liegt nur noch zwei Punkte dahinter. Aber: Olching hat noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Bereits zur Pause deutete sich an, dass Olching seine Meisterfeier doch nicht schon am Sonntag austragen könnte. Dario Matijevic brachte Planegg nach 36 Minuten in Führung. Zehn Minuten nach Start der zweiten Hälfte legte der Torschütze nach.

Olching zeigte sich vom klaren Rückstand nur bedingt geschockt. Denn im Anschluss wurde es noch einmal spannend. Kerem Kavuk verkürzte nach fast genau einer Stunde. Die Entscheidung fiel dann in der Schlussphase.

Aleksander Demonjic stellte nach 83 Zeigerumdrehungen den alten Abstand wieder her. Tief in der Nachspielzeit schnürte auch er seinen persönlichen Doppelpack. Der Treffer vom Punkt war zugleich auch der Endstand.

SV Planegg-Krailling – SC Olching 4:1

SV Planegg-Krailling: Marijan Krasnic, Martin Bauer, Mirza Zahirovic, Momko Kojic (69. Stefan Mikerevic), Leonardo Lajqi (75. Tino Pticar), Amani Mbaraka, Andrej Skoro, Ante Kraljevic (86. Matej Bonic), Aleksander Demonjic, Dario Matijevic (77. Valentino Gavric), Fabijan Podunavac (60. Aldin Ahmetovic) - spielender Co-Trainer: Martin Bauer - Trainer: Pero Vidak - Co-Trainer: Christian Zercher

SC Olching: Maximilian Hoffmann, Florian Obermeier, Moritz Vollmer, Kevin Roth (75. Elias Schaffer), Connor Punzelt, Jan Sostmann, Leon Heinzlmair, Jakob Zißelsberger, Ferenc Ambrus (60. Adnan Ribo), Kerem Kavuk (81. Marco Kossi), Omer Grbic (81. Luka Batarilo-Cerdic) - Trainer: Felix Mayer

Schiedsrichter: Farras Fathi (München)

Tore: 1:0 Dario Matijevic (36.), 2:0 Dario Matijevic (55.), 2:1 Kerem Kavuk (61.), 3:1 Aleksander Demonjic (83.), 4:1 Aleksander Demonjic (90.+6 Foulelfmeter)