BZL Süd: Olching dreht Rückstand - Gilching schlägt Pullach

Die Zuschauer in München bekamen am Samstagmittag einige Tore zu sehen. Sieben Treffer fielen bei der Partie zwischen dem MTV 1879 München und dem TSV Geiselbullach. Das bessere Ende hatte der Aufsteiger.

Dabei gingen die Gäste, die zuletzt noch im Totopokal gegen den TSV 1860 München antraten, ganz früh in Front. Lysander Weiß brachte seine Farben nach gerade einmal vier Minuten in Führung.

Bei den Hausherren standen an diesem Spieltag mal wieder die Ex-Profis im Mittelpunkt. Mario Erb, unter anderem für Türkgücü München aktiv gewesen, glich eine Viertelstunde später aus. Doch nach knapp einer halben Stunde war auf der anderen Seite wieder Weiß zur Stelle.

Damit war es im ersten Durchgang noch nicht genug. Denn der Torjäger vom Dienst, Alexander Kaltner, sorgte mit einem Doppelschlag für die Pausenführung für den MTV. Nach der Pause legte der ehemalige Hachinger seinen dritten Treffer nach und entschied damit die Partie. Luca Roth baute das Ergebnis kurz vor dem Ende noch weiter aus.

MTV 1879 München – TSV Geiselbullach Neu-Esting 5:2

MTV 1879 München: Yuya Kondo, Elias Beckenbauer (76. Kaon Maliqi), Hubert Bichlmaier, Mario Erb, Luca Roth, Franz Mullai (63. Lorik Beka), Franz Folda (82. Pascal Dürr), Elsjan Duraj, Lukas Ahrend, Vincenzo Potenza (46. Leon Remmelberger), Alexander Kaltner

TSV Geiselbullach Neu-Esting: Stefan Held, Arda Sahiner, Florian Peters, Jannik Schröder, Tim Greiner, Fitim Raqi, Marc Egenhofer (54. Felix Thurner), Lukas Bründl, Alessandro Einertshofer (82. Michael Angermaier), Karl Sdzuy (71. Lukas Schuhmann), Lysander Weiß (82. Roman Fuchs) - Trainer: Stefan Held

Schiedsrichter: Nicolas Dolderer (Bernried) - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Lysander Weiß (4.), 1:1 Mario Erb (19.), 1:2 Lysander Weiß (31.), 2:2 Alexander Kaltner (35. Foulelfmeter), 3:2 Alexander Kaltner (41.), 4:2 Alexander Kaltner (66.), 5:2 Luca Roth (89.)

Der SC Olching übernimmt vorerst wieder die Tabellenführung (Stand Samstag). Der SCO bezwang den SV Ohlstadt knapp mit 2:1. Zunächst nahm die Partie jedoch eine andere Richtung. Maximilian Schwinghammer brachte den Aufsteiger nach ziemlich genau einer halben Stunde in Führung. Das 1:0 hielt allerdings nur bis kurz nach der Pause. Niklas Uhle glich sechs Minuten nach dem Wiederanpfiff aus. Jakob Zißelsberger machte nur wenige Augenblicke später den Doppelschlag perfekt. Das 2:1 hielt in der Folge bis zum Spielende. SC Olching – SV Ohlstadt 2:1

SC Olching: Maximilian Hoffmann, Moritz Vollmer, Niklas Uhle, Kevin Roth, Florian Hofmann, Jan Sostmann, Jakob Zißelsberger (91. Connor Punzelt), Ferenc Ambrus (53. Omer Grbic), Luka Batarilo-Cerdic, Kerem Kavuk (81. Marco Kossi) (87. Patrick Huljina), Maximilian Schwahn (71. Stipe Pandzic) - Trainer: Felix Mayer

SV Ohlstadt: Jonas Fuhrmann, Jonas Thümmler, Klaus Zach, Christoph Wäckerle, Dominikus Zach, Jakob Steffl, Hannes Perfahl, Bernhard Kurz, Maximilian Schwinghammer, Jonas Marggraf, Leonhard Jais (46. Leonhard Strobl) - Trainer: Anton Geiger - Trainer: Rudi Schedler

Tore: 0:1 Maximilian Schwinghammer (31.), 1:1 Niklas Uhle (51.), 2:1 Jakob Zißelsberger (54.)

Der SV Pullach musste mal wieder einen Rückschlag hinnehmen. Der Landesliga-Absteiger verlor gegen den TSV Gilching-Argelsried vor heimischen Publikum mit 1:2. Die Gäste erzielten ihre beiden Treffer vor der Pause durch Marco Brand und Leander Kraus. Der Anschlusstreffer von Maurus Miller kam für die Raben zu spät. Der TSV brachte den Vorsprung über die Zeit.

SV Pullach – TSV Gilching-Argelsried 1:2

SV Pullach: Leopold Bayerschmidt, Josef Burghard, Janosch Barho, Kelvin Sadiq (94. Jasal Mansaray), Maximilian Stapf, Robin Hoffmann, David Perl, Zakarie Abukar Mudei (46. Ruben Marino Möller), Maurus Miller, Evaldy Tunga (64. Sanntino Pandza), Michael Wich - Trainer: Fabian Beigl

TSV Gilching-Argelsried: Tobias Höllrich, Lucas Häusler, Felix Sambs, Tarik Kluge, Oliver Henecka, Marco Brand, Ben Bauer (68. Gianmauro Masella), Maximilian Karl (81. Jasin Uka), Manuel Eichberg (64. Jomarcio Augusto), Andre Gasteiger (63. Jonathan Krukow), Leander Kraus (92. Eric Buckl) - Trainer: Christian Rodenwald

Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Marco Brand (25.), 0:2 Leander Kraus (38.), 1:2 Maurus Miller (78.)

Spiele am Freitag: