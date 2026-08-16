BZL Süd: Obermenzing übernimmt Tabellenführung mit Kantersieg

Drei Begegnungen schlossen am Sonntag den 4. Spieltag der Bezirksliga Süd ab. Waldeck Obermenzing hat die Tabellenführung eindrucksvoll übernommen. Alle Spiele des Spieltags im Live-Ticker:
Der SV München West hat sich mit einer starken Aufholjagd gegen den SV Untermenzing einen Punkt gesichert. Jonas Raub und Tareq Odeh glichen nach etwas mehr als einer Stunde einen 0:2-Rückstand mit einem Doppelpack binnen zwei Minuten aus. Zuvor hatten Fabian Tarisch-May und Benedikt Nowack die Gäste vor der Halbzeit auf die vermeintliche Siegerstraße gebracht. In der Schlussphase gelang keinem der beiden Teams noch der entscheidende Treffer zum Sieg.
SV München West – SV Untermenzing 2:2
SV München West: Marvin Reisinger, Tim Baur (46. Marvin Stiller), Tareq Odeh, Julian Hippacher, Daniel Egwi, Lukas Hogeback, Laurin Vogel (46. Michele Pompei-Fragasso), August Auspurg (80. Jannes Ahrens), Felix Nizeyimana, Korab Rusiti (46. Jonas Raub), Balthasar Auspurg - Trainer: Florian Hahn
SV Untermenzing: Florian Geck, Fabian Tarisch-May, Philipp Simonides, Julian Heigl (75. Julien Kriebel), Jakob Renner, Paul Greger, Leon Dekorsy (50. Maximilian Heigl), Maximilian Kriebel (81. Abdou Tchagodomou), Benedikt Nowack (88. Lasse Peter Wippert), Nick Schnöller, Roman Kriebel (60. Moritz Mösmang) - Trainer: Nico Formella
Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Fabian Tarisch-May (26.), 0:2 Benedikt Nowack (36.), 1:2 Jonas Raub (66.), 2:2 Tareq Odeh (67.)
Einen spektakulären Schlagabtausch, der am Ende keinen Sieger fand, bekamen die mehr als 200 Zuschauer in Bad Heilbrunn zu sehen. Der SV und die Gäste aus Deisenhofen trennten sich am Ende torreich mit 3:3.
Dominik Hoch brachte die Hausherren früh in Front. Die Heimführung hatte über die Pause bestand. Dann durften die Zuseher vor Ort drei Tore innerhalb von zehn Minuten bestaunen. Die Gäste kamen stark aus der Kabine. Andreas Perneker und Marco Bisignano drehten die Partie innerhalb von drei Minuten. Doch Bad Heilbrunn zeigte sich nicht wirklich davon geschockt. Anton Krinner besorgte den postwendenden Ausgleich.
Nach 75 Minuten traf der gerade erst eingewechselte Yahav Davidovitch zur erneuten Führung für den FC Deisenhofen II. In der Schlussphase erzielte dann Hoch seinen zweiten Treffer an diesem Nachmittag und sorgte für den Schlusspunkt.
SV Bad Heilbrunn – FC Deisenhofen II 3:3
SV Bad Heilbrunn: Alihan Uzun, Florian Schnitzlbaumer, Florian Kapfhammer, Luis Meisl, Nikolaus Pföderl (34. André Tiedt), Ludwig Buchmair (78. Benedikt Specker), Anton Krinner, Thomas Pföderl, Maximilian Schnitzlbaumer (78. Tobias Bauer), Nikolas Hornacek (66. Max Feirer), Dominik Hoch - Trainer: Walter Lang
FC Deisenhofen II: Yasin Farsak, Lukas Vollmer (71. Yahav Davidovitch), Niklas Sagner, Nikolas Nagy, Michael Vodermeier, Andreas Perneker (81. Sebastian Geigenberger), Lukas Blauensteiner, Marco Bisignano (78. Manolo Rohr), Yunis Abou-El-Ela, Theo Eberlein, Paul Schmidt (46. Florian Weber) - Trainer: Andreas Budell
Zuschauer: 220
Tore: 1:0 Dominik Hoch (9.), 1:1 Andreas Perneker (48.), 1:2 Marco Bisignano (50.), 2:2 Anton Krinner (59.), 2:3 Yahav Davidovitch (75.), 3:3 Dominik Hoch (83.)
Der SV Waldeck Obermenzing ist mit einem Kantersieg beim SVN München an die Tabellenspitze gestürmt. Der neue Tabellenführer schlug die Hausherren deutlich mit 5:1.
Bereits in der ersten Halbzeit legten die Gäste den Grundstock für den Sprung an die Tabellenspitze. Philip Schemat und Maximilian Graf leiteten den Torreigen ein. Franz Huppert und Florian Graf machten nach der Pause endgültig den Deckel auf die Partie. Der Ehrentreffer von Alhaji Mohamed Bah war nicht mehr als Ergebniskosmetik. Robert Schmidt stellte in der Schlussphase den alten Abstand, zugleich auch der Endstand, her.
SVN München – SV Waldeck Obermenzing 1:5
SVN München: Philip Gerlof (46. Tolbert Owusu), Chibuike Okeh, Demirkaan Akdemir, Kaan Cakir (46. Volkan Akdemir), Tolga Özcan, Waldemar Shtark (46. Sean Onwubu), Ifeanyi Ezeala (82. Koray Güner), Alhaji Mohamed Bah, Caner Akbel (82. Ahmet Baspinar), Sadiq Baba Kyari, Sinan Kunkut - Trainer: Cenk Findikoglu
SV Waldeck Obermenzing: Patrick Koller, Alexander Hercog, Marco Stowasser (65. André Riesner), Florian Seizinger (60. Erion Rexhepi) (65. Robert Schmidt), Nils Witte, Franz Huppert, Maximilian Graf, Hüseyin Ceker, Florian Graf, Christoph Seizinger, Philip Schemat - Trainer: Florian Koecheler
Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Philip Schemat (14.), 0:2 Maximilian Graf (30.), 0:3 Franz Huppert (55.), 0:4 Florian Graf (75.), 1:4 Alhaji Mohamed Bah (77.), 1:5 Robert Schmidt (86.)
Der TSV Moorenweis hat sich in einer umkämpften Partie mit 2:1 gegen den SV Raisting durchgesetzt. Die Gastgeber erwischten den perfekten Start und gingen bereits nach fünf Minuten durch Dominik Widemann in Führung. Raisting hielt dagegen und arbeitete sich mit zunehmender Spielzeit immer besser in die Begegnung.
Kurz nach der Pause belohnte sich der SVR, als Luca Sigl den Ausgleich erzielte. Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Patrick Saur traf in der 71. Minute zum 2:1 und brachte Moorenweis erneut auf die Siegerstraße. Diesen Vorsprung verteidigten die Gastgeber bis zum Schlusspfiff und sicherten sich damit drei wichtige Punkte vor 180 Zuschauern.
TSV Moorenweis – SV Raisting 2:1
TSV Moorenweis: Andreas Pauker, Patrick Saur, Christian Grabler (51. Alexander Greif), Sebastian Bonfert, Kilian Lachmayr, Benedikt Dumhard (67. Moritz Furtner), Johann Dietrich, Elias Dietrich, Paul Pöltl, Thomas Maier (51. Kilian Knöferl), Dominik Widemann (89. Tobias Bingießer) - Trainer: Sebastian Baumert
SV Raisting: Urban Schaidhauf, Gianluca Zandt, Hermann Sigl, Sebastian Baur, Benedikt Stechele, Elias Lieb (63. Johannes Salzmann), David Stowasser, Johannes Mayr (85. Elias Oulachguer), Frederik Specht, Luca Sigl (85. Elias Ahl), Simon Holzinger (63. Felix Dobler) - Trainer: Peter Bootz
Schiedsrichter: Michael Krug (München) - Zuschauer: 180
Tore: 1:0 Dominik Widemann (5.), 1:1 Luca Sigl (55.), 2:1 Patrick Saur (71.)
Der 1. FC Penzberg feierte beim SV Pullach einen souveränen 3:0-Auswärtssieg. Dominik Bacher brachte die Gäste in der 33. Minute in Führung, ehe Murat Ersoy kurz vor der Pause auf 2:0 erhöhte.
Nach dem Seitenwechsel sorgte Bacher mit seinem zweiten Treffer für die endgültige Entscheidung. Vor 80 Zuschauern blieb Pullach ohne eigenen Treffer.
SV Pullach – 1. FC Penzberg 0:3
SV Pullach: Leopold Bayerschmidt, Vinzenz Neubauer (46. Josef Burghard) (62. Paul Breuling), Kelvin Sadiq (63. David Perl), Leopold Adomeit, Pedro Sumbo, Josef Burghard, Zakarie Abukar Mudei (46. Antonio Brandi), Maurus Miller, Nikolaos Rizzo (63. Tobias Weileder), Jonas Gall, Zoran Dimitrijevic - Trainer: Fabian Beigl
1. FC Penzberg: Benedikt Zeisel, Marco Hiry, Jonas Kirschner (76. Leopold König), Moritz Schwarz, Paul Parisot, Josef Siegert (56. Moritz Paulke), Murat Ersoy, Sinan Grgic, Julian Popp (76. Luca Kühn), Dominik Bacher, Maximilian Berwein - Trainer: Johannes Franz
Schiedsrichter: Jakob Wagner (Zuchering) - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Dominik Bacher (33.), 0:2 Murat Ersoy (45.+6), 0:3 Dominik Bacher (62.)
Der MTV 1879 München und der FC Kosova München trennten sich nach einer dramatischen Schlussphase mit 2:2. Lange sah es nach einem Heimsieg aus, nachdem Alexander Kaltner die Gastgeber in der 55. Minute in Führung gebracht hatte. Doch in den letzten Minuten überschlugen sich die Ereignisse.
Zunächst verwandelte Shqipdon Ademi in der 83. Minute einen Foulelfmeter zum Ausgleich. In der Nachspielzeit drehte er die Partie mit einem weiteren Strafstoß sogar zugunsten von Kosova München. Die Antwort des MTV ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Simon Knecht traf ebenfalls in der 90. Minute zum 2:2 und rettete den Gastgebern damit in letzter Sekunde noch einen Punkt in einem packenden Münchner Duell.
MTV 1879 München – FC Kosova München 2:2
MTV 1879 München: Maximilian Herath, Leon Remmelberger, Franz Strohmaier (46. Julius Albert), Luca Roth, Simon Knecht, Julian Dolenga (88. Hubert Bichlmaier), Franz Mullai (84. Deniz Sönmez), Elsjan Duraj, Ingo Evertz, Simon Prangenberg (78. Marco Deininger), Alexander Kaltner (90. Bahez Hamad) - Spielertrainer: Alexander Kaltner
FC Kosova München: Ylli Govori, Adnan Haxhaj, Manuel Ntum, Visar Aliji (78. Valon Dedia), Arlind Shaqiri, Mevlud Sherifi (78. Ismail Fazliu), Edonis Krasniqi, Kreshnik Nebihu, Valon Dedia, Shqipdon Ademi, Ervin Kurta (78. Veron Eroglu) - Trainer: Michael Westermair
Schiedsrichter: Martin Horne (Thaining) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Alexander Kaltner (55.), 1:1 Shqipdon Ademi (83. Foulelfmeter), 2:2 Simon Knecht (90.), 1:2 Shqipdon Ademi (90. Foulelfmeter)
Der SC Oberweikertshofen drehte die Partie gegen TuS Geretsried II und gewann mit 2:1. Nach der Führung der Gäste kurz vor der Pause glichen die Gastgeber in der 63. Minute aus und legten nur kurze Zeit später den Siegtreffer nach.
Damit sicherte sich Oberweikertshofen trotz des späten Rückstands noch die drei Punkte.
SC Oberweikertshofen – TuS Geretsried II 2:1
SC Oberweikertshofen: Elias Reinert, Valentin Hueber, Koray Can, Jakob Karner, Lukas Kopyciok, Maximilian Schuch, Markus Willibald (63. Jakob Kuhbandner), Thomas Mitsakos, Namory Sylla, Teeo Pejazic, Gianmauro Masella - Trainer: Stefan Held
TuS Geretsried II: Lukas Günther, Korbinian Kreller (63. Maximilian Untch), Vitus Fischer, Mladen Radonjić (63. Martin Nickisch), Erwin Mustafoski, Marc Thiess, Fabio Pech (63. Daniil Ozkan), Metehan Altay (51. Florian Kellner), Thomas Schnaderbeck, Luis Plato (63. Philip Kinder), Maximilian Lechner - Trainer: Lukas Haustein
Tore: 0:1 (45.+6), 1:1 (63.), 2:1 (63.)
TSV Gilching-Argelsried – 1.FC Garmisch-Partenkirchen 3:2
TSV Gilching-Argelsried: Michael Loroff, Maximilian Hölzl, Jonas Engelhardt (77. Joshua Nowood) (78. Joshua Nowood), Felix Sambs, Maximilian König, Quirin Wiedemann, Alper Diker (77. Lukas Hornung) (78. Lukas Hornung), Maximilian Karl, Hendrik Hofgärtner, Marvin Vidal Chacón, Owen Osagie (91. Oskar Kozianka) - Trainer: Christian Rodenwald
1.FC Garmisch-Partenkirchen: Stefan Schwinghammer, Jakob Jörg, Philippe Schulz (83. Fabian Rotter), Michael Gladiator, Lucas Pfefferle, Philipp Solleder, Robin Reiter, Mohamed Karim (91. Quirin Wellenstein), Michel Naber, Leon William Tonder, Jonas Poniewaz - Trainer: Stefan Schwinghammer
Schiedsrichter: Luca Raacke (Ottenhofen)
Tore: 1:0 Hendrik Hofgärtner (12.), 2:0 Hendrik Hofgärtner (21.), 2:1 Mohamed Karim (38.), 3:1 Marvin Vidal Chacón (61.), 3:2 Robin Reiter (86.)