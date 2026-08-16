BZL Süd: Obermenzing übernimmt Tabellenführung mit Kantersieg

Der SV München West hat sich mit einer starken Aufholjagd gegen den SV Untermenzing einen Punkt gesichert. Jonas Raub und Tareq Odeh glichen nach etwas mehr als einer Stunde einen 0:2-Rückstand mit einem Doppelpack binnen zwei Minuten aus. Zuvor hatten Fabian Tarisch-May und Benedikt Nowack die Gäste vor der Halbzeit auf die vermeintliche Siegerstraße gebracht. In der Schlussphase gelang keinem der beiden Teams noch der entscheidende Treffer zum Sieg.

Einen spektakulären Schlagabtausch, der am Ende keinen Sieger fand, bekamen die mehr als 200 Zuschauer in Bad Heilbrunn zu sehen. Der SV und die Gäste aus Deisenhofen trennten sich am Ende torreich mit 3:3.

Dominik Hoch brachte die Hausherren früh in Front. Die Heimführung hatte über die Pause bestand. Dann durften die Zuseher vor Ort drei Tore innerhalb von zehn Minuten bestaunen. Die Gäste kamen stark aus der Kabine. Andreas Perneker und Marco Bisignano drehten die Partie innerhalb von drei Minuten. Doch Bad Heilbrunn zeigte sich nicht wirklich davon geschockt. Anton Krinner besorgte den postwendenden Ausgleich.

Nach 75 Minuten traf der gerade erst eingewechselte Yahav Davidovitch zur erneuten Führung für den FC Deisenhofen II. In der Schlussphase erzielte dann Hoch seinen zweiten Treffer an diesem Nachmittag und sorgte für den Schlusspunkt.

SV Bad Heilbrunn – FC Deisenhofen II 3:3

SV Bad Heilbrunn: Alihan Uzun, Florian Schnitzlbaumer, Florian Kapfhammer, Luis Meisl, Nikolaus Pföderl (34. André Tiedt), Ludwig Buchmair (78. Benedikt Specker), Anton Krinner, Thomas Pföderl, Maximilian Schnitzlbaumer (78. Tobias Bauer), Nikolas Hornacek (66. Max Feirer), Dominik Hoch - Trainer: Walter Lang

FC Deisenhofen II: Yasin Farsak, Lukas Vollmer (71. Yahav Davidovitch), Niklas Sagner, Nikolas Nagy, Michael Vodermeier, Andreas Perneker (81. Sebastian Geigenberger), Lukas Blauensteiner, Marco Bisignano (78. Manolo Rohr), Yunis Abou-El-Ela, Theo Eberlein, Paul Schmidt (46. Florian Weber) - Trainer: Andreas Budell

Zuschauer: 220

Tore: 1:0 Dominik Hoch (9.), 1:1 Andreas Perneker (48.), 1:2 Marco Bisignano (50.), 2:2 Anton Krinner (59.), 2:3 Yahav Davidovitch (75.), 3:3 Dominik Hoch (83.)