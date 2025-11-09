BZL Süd: Nutzinger versenkt Ecke zum Sieg – Penzberg gewinnt Derby

Drei Spiele stehen zum Abschluss des 17. Spieltags am heutigen Sonntag auf dem Programm. Der SV Polling tritt gegen Mitaufsteiger Ohlstadt an. Raisting erwartet den FC Penzberg zum Derby. Der SV Bad Heilbrunn muss in Untermenzing ran.

SV Polling – SV Ohlstadt 1:2

SV Polling: Mathias Schuster, Fabian Berg, Markus Kasper (86. Maximilian Hoier), Michael Stoßberger (19. Philip Schöttl), Sebastian Gößl, Marcel Mayr, Felix Grötz (68. Michael Hengge), Maximilian Baumgartner, Julian Jäcker, Benedikt Veicht, Fabio Hägl - Trainer: Maximilian Jochner

SV Ohlstadt: Jonas Fuhrmann, Klaus Zach, Jakob Sebald (19. Sebastian Gaisreiter), Dominikus Zach, Johannes Fischer, Simon Nutzinger, Franz Christoph Leis, Luis Steffl, Bernhard Kurz (96. Leonhard Jais), Maximilian Schwinghammer, Jonas Marggraf (85. Hannes Perfahl) - Trainer: Anton Geiger - Trainer: Rudi Schedler

Schiedsrichter: Fridolin Angerer (Böbing) - Zuschauer: 407

Tore: 1:0 Franz Christoph Leis (27. Eigentor), 1:1 Sebastian Gößl (57. Eigentor), 1:2 Simon Nutzinger (83.)

Spiele am Samstag:

Der Tabellenführer SV Planegg-Krailling hat sein Gastspiel beim MTV München mit 4:1 gewonnen. Schon früh stellten die Gäste die Weichen auf Auswärtssieg, als Aldin Ahmetovic nach nur vier Minuten traf. Stefan Mikerevic erhöhte nach etwas mehr als einer Stunde (67.). In den letzten Minuten fielen noch drei weitere Treffer: Valentino Gavric stellte auf 3:0 (89.), nur eine Minute später erzielte Valentin Dammasch den Ehrentreffer für den MTV. Den Schlusspunkt setzte aber wieder Planegg in Person von Momko Kojic (90.+2). MTV München bleibt Sechster.

MTV 1879 München – SV Planegg-Krailling 1:4

MTV 1879 München: Yuya Kondo, Leon Remmelberger, Moritz Wild, Elias Beckenbauer (64. Moritz Schlehe), Mario Erb, Valentin Dammasch, Philipp Skodic, Franz Folda (70. Vincenzo Potenza), Elsjan Duraj, Albert Rachi (46. Franz Mullai), Alexander Kaltner - Spielertrainer: Alexander Kaltner

SV Planegg-Krailling: Simon Oppolzer, Martin Bauer (58. Matej Bonic), Mirza Zahirovic, Momko Kojic, Leonardo Lajqi (83. Tino Pticar), Mario Simic, Andrej Skoro, Aldin Ahmetovic (56. Valentino Gavric), Aleksander Demonjic, Dario Matijevic (66. Stefan Mikerevic), Fabijan Podunavac (90. Gianluca Barella) - spielender Co-Trainer: Martin Bauer - Trainer: Pero Vidak - Co-Trainer: Christian Zercher

Tore: 0:1 Aldin Ahmetovic (4.), 0:2 Stefan Mikerevic (67.), 0:3 Valentino Gavric (89.), 1:3 Valentin Dammasch (90.), 1:4 Momko Kojic (90.+2)

Der Verfolger SC Olching konnte seine Auswärtspartie ebenfalls gewinnen, man schlug den TSV Geiselbullach Neu-Esting mit 3:1. Omer Grbic sorgte für die 2:0-Pausenführung, er traf in den Spielminuten 14 und 26. Kurz vor seinem zweiten Treffer flog Geiselbullachs Michael Scharpf mit glatt Rot vom Platz. Nach dem Seitenwechsel konnte Lukas Bründl für die Gastgeber zwar verkürzen (66.), kurz vor Schluss machte Jakob Zißelsberger den Deckel aber drauf (90.), zudem flog in der selben Minute mit Tim Greiner der zweite Akteur der Hausherren vom Platz. Geiselbullach bleibt auf dem vorletzten Rang. TSV Geiselbullach Neu-Esting – SC Olching 1:3

TSV Geiselbullach Neu-Esting: Stefan Held, Sebastian Schäfer, Jannik Schröder, Tim Greiner, Felix Thurner (46. Jens Bürger), Michael Scharpf, Dennis Probst, Roman Fuchs (63. Arda Sahiner), Fitim Raqi (81. Louis Frank), Alessandro Einertshofer (61. Karl Sdzuy), Lysander Weiß (61. Lukas Bründl) - Spielertrainer: Stefan Held

SC Olching: Maximilian Hoffmann, Moritz Vollmer, Niklas Uhle (90. Patrick Huljina), Kevin Roth (66. Florian Obermeier), Florian Hofmann, Jan Sostmann, Leon Heinzlmair (90. Leopold von Trebra), Jakob Zißelsberger, Ferenc Ambrus (82. Adnan Ribo), Kerem Kavuk, Omer Grbic (90. Maximilian Herrmann) - Trainer: Felix Mayer

Schiedsrichter: Farras Fathi (München) - Zuschauer: 400

Tore: 0:1 Omer Grbic (14.), 0:2 Omer Grbic (26.), 1:2 Lukas Bründl (66.), 1:3 Jakob Zißelsberger (90.)

Rot: Michael Scharpf (25./TSV Geiselbullach Neu-Esting/)

Gelb-Rot: Tim Greiner (90./TSV Geiselbullach Neu-Esting/)

Besondere Vorkommnisse: Ferenc Ambrus (SC Olching) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Stefan Held (25.).

Der VfL Denklingen bezwang den Tabellenletzten BCF Wolfratshausen mit 2:0. Hannes Rambach öffnete in der 39. Minute die Tür in Richtung Auswärtserfolg, Michael Stahl erhöhte in Halbzeit zwei (72.). Denklingen verbessert sich auf den zwölften Platz.

BCF Wolfratshausen – VfL Denklingen 0:2

BCF Wolfratshausen: Albin Veliqi, Armin Kuqi, Patriot Lajqi, Dominik Podunavac (87. Jordanis Nikolaidis), Lukas Hintermeier, Erdem Cakir, Roman Didkovskyi, Benjamin Kuqi, Argjent Veliqi (66. Erblin Deskaj), Juri Falch, Engin Torunoglu (62. Metehan Altay) - Trainer: Lulzim Kuqi

VfL Denklingen: Manuel Seifert, Tobias Ried, Tobias Schelkle, Lukas Greif (88. Peter Kinast), Raphael Zwerschke (90. Ludwig Kirchbichler), Armin Sporer (73. Moritz Tikovsky), Hannes Rambach (82. Andreas Schleich), Michael Stahl, Martin Krimshandl, Christoph Schmitt, Johannes Mayr (73. Elias Greinacher) - Spielertrainer: Christoph Schmitt

Schiedsrichter: Maximilian Biertümpfel

Tore: 0:1 Hannes Rambach (39.), 0:2 Michael Stahl (72.)