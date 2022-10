BZL Süd: Neuried holt Punkt in Wolfratshausen 12. Spieltag im Live-Ticker

Im Nachholspiel des 12. Spieltags der Bezirksliga Süd teilten sich der BFC Wolfratshausen und der TSV Neuried am Mittwochabend die Punkte.

Der TSV Neuried konnte sich beim formstarken BCF Wolfratshausen einen Punkt sichern. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Jona Lehr die Wolfratshausener in der 60. Minute mit 1:0 in Front. In der Schlussviertelstunde glich dann Lasse Wippert für den Underdog zum 1:1 Endstand aus. Wolfratshausen verpasst es damit zu den Aufstiegsrängen aufzuschließen, während der TSV Neuried weiterhin im Abstiegskampf steckt.