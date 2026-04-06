BZL Süd: Nachholspiel - Keine Tore im Topspiel Olching gegen Gilching 16. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Süd von Paul Ruser · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Konnte im Kampf um die Aufstiegsplätze einen Punkt in Olching sammeln: Der TSV Gilching-Argelsried. – Foto: Dieter Metzler, Oliver Rabuser

Zwischen dem Tabellenführer SC Olching und dem Dritten TSV Gilching-Argelsried konnte am Nachholspiel am Ostermontag kein Sieger ermittelt werden.

Heute, 14:00 Uhr SC Olching SC Olching TSV Gilching-Argelsried Gilching-A. 0 0 Abpfiff Keine Tore im erwarteten Highlight-Spiel der Liga! An der tabellarischen Lage ändert sich somit folgerichtig wenig, der TSV Gilching-Argelsried rückt auf zwei Punkte an den Zweiten SV Planegg-Krailling heran, der SC Olching wiederum kann seinen Vorsprung auf den SVP auf acht Punkte erhöhen.