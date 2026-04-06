BZL Süd: Nachholspiel - Keine Tore im Topspiel Olching gegen Gilching

Zwischen dem Tabellenführer SC Olching und dem Dritten TSV Gilching-Argelsried konnte am Nachholspiel am Ostermontag kein Sieger ermittelt werden.
Keine Tore im erwarteten Highlight-Spiel der Liga! An der tabellarischen Lage ändert sich somit folgerichtig wenig, der TSV Gilching-Argelsried rückt auf zwei Punkte an den Zweiten SV Planegg-Krailling heran, der SC Olching wiederum kann seinen Vorsprung auf den SVP auf acht Punkte erhöhen.
SC Olching – TSV Gilching-Argelsried 0:0
SC Olching: Maximilian Hoffmann, Florian Obermeier, Moritz Vollmer, Kevin Roth, Florian Hofmann, Jan Sostmann, Leon Heinzlmair, Jakob Zißelsberger, Ferenc Ambrus (82. Elias Schaffer), Kerem Kavuk (88. Adnan Ribo), Omer Grbic (90. Connor Punzelt) - Trainer: Felix Mayer
TSV Gilching-Argelsried: Sebastian Hollenzer, Maximilian Hölzl, Lucas Häusler, Jonas Engelhardt, Maximilian König (80. Tarik Kluge), Quirin Wiedemann, Marco Brand, Ben Bauer (72. Leander Kraus), Maximilian Karl (82. Vinzenz Wolf), Manuel Eichberg, Daniel Yordanov (61. Andre Gasteiger) - Trainer: Christian Rodenwald
Tore: keine Tore