BZL Süd: Murnau erster GAP-Verfolger - Savvas und Wolf treffen doppelt 16. Spieltag der Bezirksliga Süd kompakt

Trotz großen Kampfs musste sich Schlusslicht Großhadern am Sonntagnachmittag nach einem furiosen Spiel dem TSV Murnau geschlagen geben. Khareem Zelmat brachte die Hausherren nach sechs Minuten in Front. Acht Minuten später glichen die Gäste durch Bastian Adelwart aus. Michael Pautz brachte die Heimelf letztmalig mit 2:1 in Front, ehe der Aufsteiger an Fahrt aufnahm.

Fabian Erhard (36.), Manuel Diemb (41.) vor der Pause und Torjäger Georg Kutter (59.) schraubten das Ergebnis auf 4:2. Zelmat brachte die Gastgeber noch einmal heran, doch Adelwart (71.) und Kutter per Elfer machten den Sack zu. Murnau ist mit zwei Zählern Rückstand Zweiter hinter Garmisch-Partenkirchen. Großhadern ist Letzter und hat schon sieben Zähler Rückstand auf einen Relegationsplatz.

TSV Großhadern – TSV Murnau 3:6

TSV Großhadern: Maximilian Moos, Boris Filipovic, Daniel Zielinski, Sandro Khabiri, David Mensah (66. Kohdar Majied Daqo), Andreas Foltz (84. Suhal Moradi), Yusuf Aykac, Michael Pautz, Hannes Wimmer (84. Ivan Bakovic), Simon Strasser (66. Albert Rudnik), Khareem Zelmat - Trainer: Tobias Taverna

TSV Murnau: Felix Schürgers, Lukas Streicher (57. Christoph Greinwald), Elias Richter, Manuel Diemb, Simon Kästele, Georg Kutter, Bastian Adelwart, Michael Marinkovic, Tadeus Henn (76. Josef Bierling), Fabian Erhard (66. Julius Heinen), Konstantin Ott (82. Julian Popp) - Trainer: Sven Teichmann

Schiedsrichter: Julian Perl (Pullach) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Khareem Zelmat (6.), 1:1 Bastian Adelwart (14.), 2:1 Michael Pautz (26.), 2:2 Fabian Erhard (36.), 2:3 Manuel Diemb (41.), 2:4 Georg Kutter (59.), 3:4 Khareem Zelmat (73.), 3:5 Bastian Adelwart (71.), 3:6 Georg Kutter (90. Foulelfmeter)