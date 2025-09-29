BZL Süd 🗣: MTV zollt Penzberg Respekt – Bullach mit "anderem Gesicht"

Der 11. Spieltag der Bezirksliga Süd ist vorbei. Neun Tore in Penzberg – acht Tore in Bad Heilbrunn – fünf Tore in Untermenzing. Dieser Spieltag hatte es in sich. Die Stimmen der Teams:
Manuel Schwarz, Teamchef des MTV München: »Wir haben uns wahnsinnig auf das Spiel in Penzberg gefreut, weil wir wussten, dass uns dort eine sehr robuste und spielstarke Mannschaft erwartet. Penzberg war schon vergangene Saison eine starke Bezirksliga-Mannschaft und hat sich nochmals enorm verstärkt – in unseren Augen werden sie ganz oben mitspielen, auch wenn es durch den Sechs-Punkte-Abzug tabellarisch anders aussieht.
Wir kamen gut in die Partie, wurden dann aber durch einen Doppelschlag von der Klasse der Penzberger bestraft und lagen schnell 0:2 hinten. Als Aufsteiger ist das natürlich eine schwierige Ausgangslage, aber unsere Mannschaft hat Moral und Kampfgeist gezeigt, sodass immer das Gefühl blieb, dass noch etwas möglich ist. Leider haben wir zwei hundertprozentige Chancen durch Moritz Wild und Alexander Kaltner vergeben, die jeweils freistehend vorm Tor nicht getroffen haben.
Dennoch wurden wir nach einer Ecke belohnt und konnten auf 1:2 verkürzen.
Zur zweiten Halbzeit haben wir offensiver umgestellt und mehr Risiko genommen, mussten aber direkt nach Wiederanpfiff das 1:3 hinnehmen, was ein Knackpunkt war. Trotzdem hat die Mannschaft nicht aufgesteckt, sich weitere Chancen erspielt und auf 2:3 verkürzt. Wir wollten das Wunder erzwingen, doch dann gab es einen berechtigten, aber unglücklichen Elfmeter gegen uns zum 2:4. Fast im Gegenzug haben wir selbst einen Elfmeter bekommen und auf 3:4 verkürzt. In dieser Phase hatte man das Gefühl, wer das nächste Tor macht, gewinnt das Spiel.
Leider haben wir erneut zwei große Chancen liegen gelassen und mussten nach einer gelb-roten Karte – nach einem etwas zu engagierten, aber harmlosen taktischen Foul – die letzten 20 Minuten in Unterzahl agieren. Mit zehn Mann und dem 3:4-Rückstand war klar, dass wir ein kleines Wunder brauchen. Wir haben weiterhin alles versucht, sind aber in einen Konter gelaufen, der zum 3:5 führte. Kurz vor Schluss kassieren wir dann noch das 3:6.
Der Sieg für Penzberg war absolut verdient. Es ist eine tolle Truppe, wir haben gemerkt, dass wir noch abgezockter werden und dazulernen müssen. Trotzdem war es für uns ein großartiger Tag auf einer tollen Anlage bei einem sehr guten Gegner. Wir nehmen die Erfahrungen mit, wollen daraus lernen und im Abstiegskampf bald wieder punkten.«
Nico Formella, Trainer des SV Untermenzing: »Wir gewinnen heute zu Hause mit 3:2 gegen Geiselbullach, obwohl wir in der ersten Halbzeit zunächst mit 0:2 zurückliegen. Noch vor der Pause gelingt uns der Anschlusstreffer zum 1:2, am Ende drehen wir die Partie und holen verdient die drei Punkte. Kompliment aber auch an Geiselbullach, die vor allem im Zentrum mit ihren Spielern enorm viel Potenzial haben und wahrscheinlich weniger Punkte auf dem Konto haben, als ihrer Qualität entspricht.
Ich bin dennoch der Meinung, dass wir heute zurecht gewonnen haben. Viele Tore auf beiden Seiten sind auf kuriose Weise gefallen, was den Spielverlauf möglicherweise etwas verzerrt wirken lässt. Insgesamt waren wir aber spielbestimmend und gehen unabhängig von der Art der Tore als verdienter Sieger vom Platz.«
Stefan Held, Trainer des SV Geiselbullach: »Ich glaube, dass wir heute ein ganz anderes Gesicht gezeigt haben als noch gegen Wolf Ratshausen. Wir sind sehr mutig ins Spiel gestartet, hatten die nötige Ruhe am Ball und gehen durch (Alessandro) Einertshofer und (Fitim) Raqi verdient mit 1:0 und 2:0 in Führung. Danach verteidigen wir einen Standard nicht gut – ein Problem, das uns in der Hinrunde schon häufiger zu schaffen gemacht hat, weil wir bei zweiten Bällen oft die Ordnung verlieren. So kassieren wir den Anschlusstreffer.
In der zweiten Halbzeit war Untermenzing dann griffiger und hatte mit Mösmang natürlich einen Top-Stürmer, der extrem unangenehm zu bespielen ist. Aus unserer Sicht folgen zwei unglückliche Gegentore, wodurch wir das Spiel am Ende mit 2:3 verlieren – in unserer aktuellen Phase extrem bitter. Die Mannschaft hat dennoch ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Jetzt gilt es, weiterzumachen und in den kommenden beiden Partien gegen Raisting und Ohlstadt die nötigen Punkte zu holen, um den Anschluss nicht zu verlieren.«
Stefan Gutsmiedl, Trainer des SV Waldeck Obermenzing: »Wir gewinnen 2:0 in Denklingen – ein schwieriges Auswärtsspiel, das uns alles abverlangt hat. Wir mussten kurzfristig auf sechs Stammkräfte verzichten, umso mehr Kompliment an die Mannschaft, die das heute wirklich stark gemacht hat. In der ersten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft, hatten guten Ballbesitz und sind kurz vor der Pause verdient in Führung gegangen.
Direkt nach dem Seitenwechsel legen wir mit einem wunderschön herausgespielten Treffer zum 2:0 nach. Danach kippt das Spiel ein wenig: Denklingen stellt um, spielt dann selbst richtig guten Fußball und bringt uns in eine sehr schwierige Phase. In dieser Phase hatten wir einen überragenden Keeper, während Denklingen etwas Pech und das nötige Zielwasser vermissen ließ. Am Ende retten wir den Vorsprung über die Zeit und nehmen die drei Punkte mit nach Hause.«