BZL Süd 🗣: MTV zollt Penzberg Respekt – Bullach mit "anderem Gesicht"

Manuel Schwarz, Teamchef des MTV München: »Wir haben uns wahnsinnig auf das Spiel in Penzberg gefreut, weil wir wussten, dass uns dort eine sehr robuste und spielstarke Mannschaft erwartet. Penzberg war schon vergangene Saison eine starke Bezirksliga-Mannschaft und hat sich nochmals enorm verstärkt – in unseren Augen werden sie ganz oben mitspielen, auch wenn es durch den Sechs-Punkte-Abzug tabellarisch anders aussieht.

Wir kamen gut in die Partie, wurden dann aber durch einen Doppelschlag von der Klasse der Penzberger bestraft und lagen schnell 0:2 hinten. Als Aufsteiger ist das natürlich eine schwierige Ausgangslage, aber unsere Mannschaft hat Moral und Kampfgeist gezeigt, sodass immer das Gefühl blieb, dass noch etwas möglich ist. Leider haben wir zwei hundertprozentige Chancen durch Moritz Wild und Alexander Kaltner vergeben, die jeweils freistehend vorm Tor nicht getroffen haben.

Dennoch wurden wir nach einer Ecke belohnt und konnten auf 1:2 verkürzen.

Zur zweiten Halbzeit haben wir offensiver umgestellt und mehr Risiko genommen, mussten aber direkt nach Wiederanpfiff das 1:3 hinnehmen, was ein Knackpunkt war. Trotzdem hat die Mannschaft nicht aufgesteckt, sich weitere Chancen erspielt und auf 2:3 verkürzt. Wir wollten das Wunder erzwingen, doch dann gab es einen berechtigten, aber unglücklichen Elfmeter gegen uns zum 2:4. Fast im Gegenzug haben wir selbst einen Elfmeter bekommen und auf 3:4 verkürzt. In dieser Phase hatte man das Gefühl, wer das nächste Tor macht, gewinnt das Spiel.

Leider haben wir erneut zwei große Chancen liegen gelassen und mussten nach einer gelb-roten Karte – nach einem etwas zu engagierten, aber harmlosen taktischen Foul – die letzten 20 Minuten in Unterzahl agieren. Mit zehn Mann und dem 3:4-Rückstand war klar, dass wir ein kleines Wunder brauchen. Wir haben weiterhin alles versucht, sind aber in einen Konter gelaufen, der zum 3:5 führte. Kurz vor Schluss kassieren wir dann noch das 3:6.

Der Sieg für Penzberg war absolut verdient. Es ist eine tolle Truppe, wir haben gemerkt, dass wir noch abgezockter werden und dazulernen müssen. Trotzdem war es für uns ein großartiger Tag auf einer tollen Anlage bei einem sehr guten Gegner. Wir nehmen die Erfahrungen mit, wollen daraus lernen und im Abstiegskampf bald wieder punkten.«