BZL Süd: MTV München und Wolfratshausen gehen baden

BCF Wolfratshausen (grün) geht gegen Deisenhofen II böse baden. – Foto: Tamara Rabuser

Samstagnachmittag: Endlich wieder Amateurfußball, endlich wieder Bezirksliga Süd. Den Auftakt machten der SV Pullach, MTV München, BCF Wolfratshausen und der FC Deisenhofen II. Alle Spiele des 19. Spieltags im Liveticker.

In der Tabelle Nachbarn, auf dem Platz liegen Welten zwischen beiden Teams. Der SV Pullach zerpflückt den Aufsteiger MTV München mit 5:1, dabei steht es schon nach 34 Minuten 5:0. Santio Pandza (2x), Antonio Brandi, David Perl und Maximilian Stapf waren die Torschützen. Durch den Heimerfolg ziehen die Pullacher in der Tabelle am MTV vorbei und belegen vorerst den 7. Platz.

Das Schlusslicht der Bezirksliga Süd BCF Wolfratshausen startet ins Pflichtspieljahr 2026 wie es letztes Jahr beendet hat - mit einer Niederlage. Gegen den FC Deisenhofen II setzte es eine heftige 1:6-Niederlage. Mann des Spiels war der Deisenhofener Jonas Herrmann, der mit vier Treffern quasi im Alleingang für den Gäste-Sieg sorgte. Mit zwei roten Karten zum Schluss schwächt sich der BCF noch selbst, die mit vier Punkten ganz abgeschlagen die rote Laterne besitzen. Der FCD II hingegen erhöht sein Puffer auf die Abstiegsplätze auf elf Zähler.

BCF Wolfratshausen – FC Deisenhofen II 1:6

BCF Wolfratshausen: Albin Veliqi, Armin Kuqi, Pedro Everaldo, Patriot Lajqi, Dominik Podunavac (22. Roman Didkovskyi), Lukas Hintermeier, Erdem Cakir (63. Mori Camara), Metehan Altay, Nicholas Onyia (46. Dominik Zaczyk), Benjamin Kuqi, Leon Hölting (60. Fabian Adldinger) - Trainer: Lulzim Kuqi

FC Deisenhofen II: Bastian Amann, Josip Cosic, Nico Wohlmann (71. Marco Bisignano), Lukas Vollmer (67. Oliver Lindenauer), Eren Özbek, Niklas Sagner, Giuliano Gaub (67. Sebastian Geigenberger), Andreas Perneker, Lukas Blauensteiner (67. Luke Gandl), Noah Rehm (79. Evrad Ngeukeu), Jonas Herrmann - Trainer: Andreas Budell

Schiedsrichter: Laurin Schmitt (Feldkirchen-Westerham) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Jonas Herrmann (27.), 0:2 Jonas Herrmann (50. Foulelfmeter), 0:3 Jonas Herrmann (59. Foulelfmeter), 0:4 Noah Rehm (62.), 0:5 Jonas Herrmann (75.), 1:5 Benjamin Kuqi (81.), 1:6 Eren Özbek (84.)

Rot: Pedro Everaldo (84./BCF Wolfratshausen/)

Rot: Mori Camara (90./BCF Wolfratshausen/)

Spiele am Sonntag:

Morgen, 14:00 Uhr SV Untermenzing Untermenzing SC Olching SC Olching 14:00 PUSH

Morgen, 14:00 Uhr SV Raisting SV Raisting VfL Denklingen Denklingen 14:00 PUSH