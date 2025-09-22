BZL Süd 🗣: MTV München trotzt Corona – SVU happy – Deisis glücklos

Der MTV München trotzt zahlreicher Ausfälle und bäumt sich stark gegen den SV Ohlstadt auf. Der SV Untermenzing hat gegen Gilching endlich das Glück auf seiner Seite, das dem FC Deisenhofen II fehlt. Während der SC Olching eine starke Leistung zeigt und seine Tore eiskalt macht, ist die Chancenverwertung beim TSV Geiselbullach mangelhaft. Landesliga-Absteiger Pullach holt dank einer Leistungssteigerung einen Zähler gegen Raisting, auch wenn am Ende mehr drin gewesen wäre. Die ersten Stimmen zum 10. Spieltag der Bezirksliga Süd.
Manuel Schwarz, Teamchef des MTV München: »Wir hatten in dieser Woche einen Corona-Fall im Team, woraufhin immer mehr Spieler ausgefallen sind – am Ende waren es insgesamt 13. Selbst am Spieltag mussten kurzfristig noch zwei weitere absagen. Wir wollten das Spiel verlegen, aber der Gegner konnte dem aus nachvollziehbaren Gründen nicht zustimmen. So mussten wir ohne Training und mit einer bunt zusammengewürfelten Mannschaft antreten. Das hat man dem Spiel auch angemerkt: Die Jungs haben alles gegeben, aber man sah, dass viele noch nie zusammen gespielt hatten und dadurch an manchen Stellen die Qualität gefehlt hat. Nach einer schönen Kombination gehen wir 1:0 in Führung, kassieren aber kurz vor der Halbzeit durch einen Doppelschlag das 1:2. Trotzdem konnten wir den Jungs keinen Vorwurf machen – sie haben alles reingeworfen, aber es war an so einem Tag einfach extrem schwer. In der zweiten Halbzeit bekommen wir das 3:1, stellen dann um und öffnen das Spiel. Die Mannschaft hat sich für ihren aufopferungsvollen Kampf belohnt und durch pure Willenskraft den Anschlusstreffer und schließlich das hochverdiente 3:3 erzielt. Nach einem schönen Freistoß hat unser A-Jugendspieler Erion den Ausgleich gemacht. Die letzten zehn Minuten waren fantastisch und haben für vieles entschädigt. Ganz großes Lob der Einstellung und dem Kampfgeist der Mannschaft. Mit dem Punkt sind wir voll im Soll: 17 Punkte aus 9 Spielen sind für einen Aufsteiger hervorragend. Jetzt hoffen wir, dass die Kranken zurückkommen, wir wieder trainieren können und nächste Woche einen tollen Kampf gegen Penzberg liefern.«
Stefan Held, Trainer des TSV Geiselbullach: »Ich glaube, wenn das Spiel nach 20 Minuten entschieden ist, dann kann sich keiner beschweren. Wir stellen uns vor dem Tor nur unglaublich dumm an und machen unsere Chancen nicht. Ich zähle vier 100-prozentige Chancen, zwei Elfmeter, zwei Abseitstore und Wolfratshausen geht mit einem mehr als schmeichelhaften Elfmeter in Führung, der ihnen absolut geschenkt wird. Anschließend laden wir Wolfratshausen auf zwei Konter ein, wo wir nicht bezirksligatauglich verteidigen und verlieren dann das Spiel mit 2:3.«
Fabian Beigl, Trainer des SV Pullach: »Die erste Halbzeit war aus unserer Sicht durchwachsen, insgesamt war es ein ausgeglichenes Spiel. Nach zehn Minuten gab es den Elfmeter für Raisting und die Zehn-Minuten-Strafe gegen uns, der Strafstoß wurde verwandelt. Das hat uns zunächst etwas aus der Bahn geworfen, aber wir haben die Unterzahl sehr gut verteidigt und hatten selbst auch ein, zwei sehr gute Chancen. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann deutlich mehr Ballbesitz, haben zielstrebiger nach vorne gespielt und schließlich den verdienten Ausgleich erzielt. Danach war Raisting eigentlich komplett aus dem Spiel, mit etwas Glück hätten wir sogar noch das 2:1 gemacht, denn ab diesem Zeitpunkt war es sehr einseitig. Raisting war nur noch einmal gefährlich per Konter. Aktuell fühlt es sich noch ein wenig wie verlorene Punkte an, aber auf der Leistung können wir aufbauen – vor allem, weil meine Mannschaft eine sehr geschlossene und disziplinierte Leistung gezeigt hat, insbesondere in der zweiten Halbzeit.«
Felix Mayer, Trainer des SC Olching: »Wir waren heute extrem effektiv und abgezockt. In Summe war der Sieg zu keiner Zeit gefährdet und geht auch in der Höhe so in Ordnung. Teilweise haben wir unsere Ordnung nicht ganz gehalten, aber immer wieder reingefunden.
Jetzt müssen wir regenerieren und bereiten uns auf Deisenhofen vor.«
Andreas Budell, Trainer des FC Deisenhofen II: »Über die gesamten 90 Minuten hat es uns der Gegner sehr schwer gemacht, im letzten Drittel zur Entfaltung zu kommen, sodass wir nur wenige Torchancen hatten und oft der letzte Pass oder die entscheidende Aktion gefehlt hat. Durch individuelle Fehler, wie den Torwartfehler zum 0:1-Rückstand oder den verschossenen Elfmeter, ist es uns nicht gelungen, das Spiel zu gewinnen. Wir waren zwar über die gesamte Spielzeit die ballbesitzende und kontrollierende Mannschaft, hatten aber zu wenig gefährliche Aktionen im letzten Drittel. Am Ende ist das 1:1 daher völlig verdient.«