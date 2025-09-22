BZL Süd 🗣: MTV München trotzt Corona – SVU happy – Deisis glücklos

Manuel Schwarz, Teamchef des MTV München: »Wir hatten in dieser Woche einen Corona-Fall im Team, woraufhin immer mehr Spieler ausgefallen sind – am Ende waren es insgesamt 13. Selbst am Spieltag mussten kurzfristig noch zwei weitere absagen. Wir wollten das Spiel verlegen, aber der Gegner konnte dem aus nachvollziehbaren Gründen nicht zustimmen. So mussten wir ohne Training und mit einer bunt zusammengewürfelten Mannschaft antreten. Das hat man dem Spiel auch angemerkt: Die Jungs haben alles gegeben, aber man sah, dass viele noch nie zusammen gespielt hatten und dadurch an manchen Stellen die Qualität gefehlt hat. Nach einer schönen Kombination gehen wir 1:0 in Führung, kassieren aber kurz vor der Halbzeit durch einen Doppelschlag das 1:2. Trotzdem konnten wir den Jungs keinen Vorwurf machen – sie haben alles reingeworfen, aber es war an so einem Tag einfach extrem schwer. In der zweiten Halbzeit bekommen wir das 3:1, stellen dann um und öffnen das Spiel. Die Mannschaft hat sich für ihren aufopferungsvollen Kampf belohnt und durch pure Willenskraft den Anschlusstreffer und schließlich das hochverdiente 3:3 erzielt. Nach einem schönen Freistoß hat unser A-Jugendspieler Erion den Ausgleich gemacht. Die letzten zehn Minuten waren fantastisch und haben für vieles entschädigt. Ganz großes Lob der Einstellung und dem Kampfgeist der Mannschaft. Mit dem Punkt sind wir voll im Soll: 17 Punkte aus 9 Spielen sind für einen Aufsteiger hervorragend. Jetzt hoffen wir, dass die Kranken zurückkommen, wir wieder trainieren können und nächste Woche einen tollen Kampf gegen Penzberg liefern.«