Allgemeines
Der TSV Gilching ist nach dem späten Gegentreffer bedient.
Der TSV Gilching ist nach dem späten Gegentreffer bedient. – Foto: Celina Geigle

BZL Süd 🗣: MTV München trotzt Corona – Gilching unfassbar enttäuscht

Die Reaktionen zum 10. Spieltag der Bezirksliga Süd

Waldeck glänzt gegen Bad Heilbrunn, profitiert aber auch von Fehlern des HSV. Der MTV München trotzt zahlreicher Ausfälle und bäumt sich stark gegen den SV Ohlstadt auf. Der SV Untermenzing hat gegen Gilching endlich das Glück auf seiner Seite, das dem FC Deisenhofen II fehlt. Während der SC Olching eine starke Leistung zeigt und seine Tore eiskalt macht, ist die Chancenverwertung beim TSV Geiselbullach mangelhaft. Landesliga-Absteiger Pullach holt dank einer Leistungssteigerung einen Zähler gegen Raisting, auch wenn am Ende mehr drin gewesen wäre. Die Stimmen zum 10. Spieltag der Bezirksliga Süd.

»Tore aus dem Nichts«: SV Untermenzing siegt glücklich gegen Gilching-Argelsried

Fr., 19.09.2025, 19:30 Uhr
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
1
2
Christian Rodenwald, Trainer des TSV Gilching-Argelsried: »Wir sind unfassbar enttäuscht, denn solche Geschichten schreibt eben der Fußball. Insgesamt haben wir ein sehr gutes Heimspiel abgeliefert und den Gegner weitgehend dominiert. Aus dem Spiel heraus gab es nur einen Torschuss vom Gegner, der in der 97. Minute durch Nick Schnöller unglücklich genau ins Kreuzeck fiel. Wir hatten den Ball gut laufen lassen, allerdings waren wir im letzten Drittel nicht konsequent genug. Gegen eine gut eingestellte Mannschaft, die im 5-4-1 defensiv sehr ordentlich verteidigt, war klar, dass Chancen rar sind. Dennoch hatten wir zwei bis vier Möglichkeiten, von denen wir nur eine kurz nach der roten Karte nutzen konnten.

In der ersten Halbzeit fehlte uns die nötige Geduld, um klare Chancen herauszuspielen. Der offene Schlagabtausch danach hat uns auch vor Augen geführt, wie wichtig es war, Standards zu vermeiden, denn genau das wollte der Gegner. In der 70. Minute hatten wir eine Riesenchance, die auf der Linie geklärt wurde, was sehr bitter war. Die gelbrote Karte durch eine Unsportlichkeit kippte das Momentum zugunsten des Gegners, der in der Folge wieder in Gleichzahl war.

In der 97. Minute führte ein langer Ball aus der eigenen Hälfte zu einem Fehler in unserer Defensive. Wir waren zu sorglos und hatten nicht die nötige Gier, unser Tor um jeden Preis zu verteidigen. Nick Schnöller nutzte die Chance technisch brillant und traf genau ins Kreuzeck – eine Situation, die nur selten so gelingt. Das müssen wir uns ankreiden: Wenn wir vorne unsere Chancen nicht nutzen und hinten zu sorglos verteidigen, wird das im Fußball bestraft. Ballbesitz und Dominanz nützen wenig, wenn man es am Ende nicht in Punkte ummünzt.«

Nico Formella, Trainer des SV Untermenzing: »Ein 2:1-Sieg gegen den TSV Gilching, der über weite Strecken klar spielbestimmend war und das Spielgeschehen vorgegeben hat. Unsere Tore sind eher aus dem Nichts gefallen, sodass wir eine nahezu perfekte Torausbeute hatten. Damit konnten wir das Blatt nach den eher unglücklichen Niederlagen zu Saisonbeginn wenden und diesmal mit einem glücklichen Dreier sowie einer sehr starken kämpferischen Leistung überzeugen. Besonders hervorzuheben ist, wie gut wir verteidigt haben, auch nachdem wir ab der 30. Minute in Unterzahl spielen mussten. Kompliment an die Mannschaft für die Arbeit, die sie in den letzten beiden Spielen in Unterzahl investiert hat.«

Obermenzing-Sieg über Heilbrunn hätte „deutlich höher“ ausfallen können

Gestern, 15:00 Uhr
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
5
1
Abpfiff

Stefan Gutsmiedl, Trainer des SV Waldeck Obermenzing: »Der 5:1-Sieg gegen Heilbrunn war völlig verdient. Die Mannschaft hat unsere Vorgaben sehr gut umgesetzt. Wir wussten um die Gefahr durch Standardsituationen und haben versucht, den Gegner spielerisch unter Druck zu setzen und in den Eins-gegen-eins-Duellen zu bestehen. So gingen wir verdient mit 1:0 in Führung. Leider kassierten wir kurz darauf durch einen schlecht verteidigten langen Einwurf den Ausgleich.

Vor der Halbzeit erzielten wir das 2:1, wobei wir etwas Glück hatten, weil der Gegner einen großen Fehler im Spielaufbau machte. In der zweiten Halbzeit dominierten wir das Spiel, hatten viel Ballbesitz und viele gute Chancen. Insgesamt war es ein nie gefährdeter Sieg, auch wenn wir noch konsequenter vor dem Tor agieren müssen und deutlicher höher hätten gewinnen können.«

MTV München trotzt Corona-Ausfällen: »Ganz großes Lob dem Kampfgeist«

Sa., 20.09.2025, 12:00 Uhr
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
SV Ohlstadt
SV OhlstadtSV Ohlstadt
3
3
Abpfiff

Manuel Schwarz, Teamchef des MTV München: »Wir hatten in dieser Woche einen Corona-Fall im Team, woraufhin immer mehr Spieler ausgefallen sind – am Ende waren es insgesamt 13. Selbst am Spieltag mussten kurzfristig noch zwei weitere absagen. Wir wollten das Spiel verlegen, aber der Gegner konnte dem aus nachvollziehbaren Gründen nicht zustimmen. So mussten wir ohne Training und mit einer bunt zusammengewürfelten Mannschaft antreten. Das hat man dem Spiel auch angemerkt: Die Jungs haben alles gegeben, aber man sah, dass viele noch nie zusammen gespielt hatten und dadurch an manchen Stellen die Qualität gefehlt hat. Nach einer schönen Kombination gehen wir 1:0 in Führung, kassieren aber kurz vor der Halbzeit durch einen Doppelschlag das 1:2. Trotzdem konnten wir den Jungs keinen Vorwurf machen – sie haben alles reingeworfen, aber es war an so einem Tag einfach extrem schwer. In der zweiten Halbzeit bekommen wir das 3:1, stellen dann um und öffnen das Spiel. Die Mannschaft hat sich für ihren aufopferungsvollen Kampf belohnt und durch pure Willenskraft den Anschlusstreffer und schließlich das hochverdiente 3:3 erzielt. Nach einem schönen Freistoß hat unser A-Jugendspieler Erion den Ausgleich gemacht. Die letzten zehn Minuten waren fantastisch und haben für vieles entschädigt. Ganz großes Lob der Einstellung und dem Kampfgeist der Mannschaft. Mit dem Punkt sind wir voll im Soll: 17 Punkte aus 9 Spielen sind für einen Aufsteiger hervorragend. Jetzt hoffen wir, dass die Kranken zurückkommen, wir wieder trainieren können und nächste Woche einen tollen Kampf gegen Penzberg liefern.«

Geiselbullach verpasst Entscheidung gegen Wolfratshausen

Sa., 20.09.2025, 13:00 Uhr
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
BCF Wolfratshausen
BCF WolfratshausenBCF Wolfratshausen
2
3
Abpfiff

Stefan Held, Trainer des TSV Geiselbullach: »Ich glaube, wenn das Spiel nach 20 Minuten entschieden ist, dann kann sich keiner beschweren. Wir stellen uns vor dem Tor nur unglaublich dumm an und machen unsere Chancen nicht. Ich zähle vier 100-prozentige Chancen, zwei Elfmeter, zwei Abseitstore und Wolfratshausen geht mit einem mehr als schmeichelhaften Elfmeter in Führung, der ihnen absolut geschenkt wird. Anschließend laden wir Wolfratshausen auf zwei Konter ein, wo wir nicht bezirksligatauglich verteidigen und verlieren dann das Spiel mit 2:3.«

SV Pullach zeigt »geschlossene und disziplinierte Leistung« gegen Raisting«

Sa., 20.09.2025, 14:00 Uhr
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
1
1
Abpfiff

Fabian Beigl, Trainer des SV Pullach: »Die erste Halbzeit war aus unserer Sicht durchwachsen, insgesamt war es ein ausgeglichenes Spiel. Nach zehn Minuten gab es den Elfmeter für Raisting und die Zehn-Minuten-Strafe gegen uns, der Strafstoß wurde verwandelt. Das hat uns zunächst etwas aus der Bahn geworfen, aber wir haben die Unterzahl sehr gut verteidigt und hatten selbst auch ein, zwei sehr gute Chancen. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann deutlich mehr Ballbesitz, haben zielstrebiger nach vorne gespielt und schließlich den verdienten Ausgleich erzielt. Danach war Raisting eigentlich komplett aus dem Spiel, mit etwas Glück hätten wir sogar noch das 2:1 gemacht, denn ab diesem Zeitpunkt war es sehr einseitig. Raisting war nur noch einmal gefährlich per Konter. Aktuell fühlt es sich noch ein wenig wie verlorene Punkte an, aber auf der Leistung können wir aufbauen – vor allem, weil meine Mannschaft eine sehr geschlossene und disziplinierte Leistung gezeigt hat, insbesondere in der zweiten Halbzeit.«

SC Olching »effektiv und abgezockt«

Sa., 20.09.2025, 14:00 Uhr
SC Olching
SC OlchingSC Olching
SV Polling
SV PollingSV Polling
7
1
Abpfiff

Felix Mayer, Trainer des SC Olching: »Wir waren heute extrem effektiv und abgezockt. In Summe war der Sieg zu keiner Zeit gefährdet und geht auch in der Höhe so in Ordnung. Teilweise haben wir unsere Ordnung nicht ganz gehalten, aber immer wieder reingefunden.
Jetzt müssen wir regenerieren und bereiten uns auf Deisenhofen vor.«

Deisenhofen fehlt im letzten Drittel der Punch

Fr., 19.09.2025, 19:30 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
VfL Denklingen
VfL DenklingenDenklingen
1
1
Abpfiff

Andreas Budell, Trainer des FC Deisenhofen II: »Über die gesamten 90 Minuten hat es uns der Gegner sehr schwer gemacht, im letzten Drittel zur Entfaltung zu kommen, sodass wir nur wenige Torchancen hatten und oft der letzte Pass oder die entscheidende Aktion gefehlt hat. Durch individuelle Fehler, wie den Torwartfehler zum 0:1-Rückstand oder den verschossenen Elfmeter, ist es uns nicht gelungen, das Spiel zu gewinnen. Wir waren zwar über die gesamte Spielzeit die ballbesitzende und kontrollierende Mannschaft, hatten aber zu wenig gefährliche Aktionen im letzten Drittel. Am Ende ist das 1:1 daher völlig verdient.«

Gestern, 15:00 Uhr
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
2
2
Abpfiff

