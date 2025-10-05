BZL Süd 🗣: MTV mit "Drama und Spektakel" – Bullach beschenkt Heimfans

Der 12. Spieltag der Bezirksliga Nord hatte es in sich. Untermenzing gewann zum vierten Mal in Folge, Gilching schenkte Ohlstadt vier Buden ein und Polling überraschte gegen Deisenhofen II. Die Stimmen des Spieltags:
Manuel Schwarz, Teamchef des MTV München: »Wir wollten unbedingt zu Hause weiterhin ungeschlagen bleiben, denn die Heimstärke war schon vergangene Saison die Grundlage für unseren Aufstieg. Auch dieses Jahr scheint es so, als wären wir daheim wirklich eine Macht. Heilbrunn war für uns schwer einzuschätzen, weil sie letzte Woche in Planegg eine hohe Niederlage kassiert haben, die Mannschaft aber eigentlich stärker ist, als es der aktuelle Tabellenstand vermuten lässt. Bis zur Halbzeit hatten wir das Spiel komplett im Griff, lagen 2:0 vorne und alles sah nach einem entspannten Nachmittag aus. Wer meine Mannschaft kennt, weiß, dass wir immer für Drama und Spektakel sorgen – das macht Spaß, ist für die Zuschauer aber manchmal nervenaufreibend.
In der Offensive haben wir so viel Qualität, dass wir jederzeit den Vorsprung ausbauen könnten. Allerdings leidet darunter manchmal auch die Defensive, wenn wir so viele kreative Köpfe auf dem Platz haben. Dieses Mal ist es gut gegangen, wir konnten uns vorne festsetzen und etwas Tuchfühlung zur Spitze aufnehmen, verlieren aber unser Hauptziel nicht aus den Augen: Mit 23 Punkten in die Winterpause zu gehen, um in der Rückrunde den Klassenerhalt zu sichern. Besonders hervorheben möchte ich den Traumfreistoß von Pippo Skodic, der trotz leichter Grippe von der Bank kam und ein Tor erzielt hat, das man in diesen Ligen nur selten sieht. Insgesamt muss ich meiner Mannschaft ein großes Kompliment machen, wie sie Rückschläge wegsteckt, nach vorne spielt und mit wie viel Spaß und Eifer sie dabei ist. Es macht wirklich große Freude – wir hatten diese Woche 28 Mann im Training, das ist außergewöhnlich. Insgesamt genießen wir das derzeit sehr.«
Stefan Held, Spielertrainer des TSV Geiselbullach: »Meiner Meinung nach haben wir heute völlig verdient die drei Punkte gegen Raisting geholt. Vor allem in der ersten Halbzeit konnten wir das Tempo bestimmen, hatten deutlich mehr Ballbesitz und haben eine richtig starke Leistung gezeigt, sodass wir auch verdient mit 2:0 in die Pause gegangen sind. Nach dem Seitenwechsel kassieren wir zwar ein frühes Gegentor, was das Spiel natürlich verändert hat, aber Raisting konnte trotz aller Bemühungen kaum gefährlich werden, weil wir defensiv sehr stabil standen. Insgesamt geht der Sieg absolut in Ordnung. Wir sind froh, dass wir den Anschluss halten konnten, unseren Heimfans den ersten Sieg schenken durften und die drei Punkte in Geiselbullach geblieben sind. Wir sind sehr glücklich über diesen Erfolg.«
Stefan Gutsmiedl, Trainer des SV Waldeck Obermenzing: »Vor dem Spiel hätte vermutlich jeder von uns einen Punkt beim Tabellenführer Olching unterschrieben. Nach dem Abpfiff überwiegt allerdings schon etwas die Enttäuschung, denn wir haben über 93 von 96 Minuten wirklich herausragenden Fußball gezeigt. Wir gehen verdient mit 1:0 in Führung und haben sogar die große Chance, aufs leere Tor alles klarzumachen – da fehlt dann einfach das Quäntchen Glück und der Ball geht an den Pfosten. Dann trifft Olching mit einem sehenswerten Fernschuss zum Ausgleich, und in den zwei Minuten danach sind wir etwas verunsichert, lassen bei einer Ecke die nötige Konzentration vermissen und plötzlich liegen wir 1:2 hinten. Niemand im Stadion konnte so richtig nachvollziehen, wie Olching da auf einmal führt, aber genau das zeichnet eben eine Spitzenmannschaft aus – sie machen aus dem Nichts die Tore.
In der zweiten Halbzeit haben wir wieder alles investiert, den verdienten Ausgleich zum 2:2 erzielt, aber am Ende hat es leider nicht ganz für mehr gereicht. Trotzdem haben wir heute gezeigt, dass wir eine sehr gute Truppe sind, die richtig gut Fußball spielen kann. Ich bin sehr stolz auf die Jungs, sie haben das gegen den Tabellenführer überragend gemacht. Schade, dass nicht mehr rausgesprungen ist, aber so ist Fußball. Ich wünsche euch fürs Wochenende viel Erfolg und bleibt verletzungsfrei.«
Mathias Schuster, Torwart des SV Polling: »Wir hatten schwierige Voraussetzungen, da einige Spieler krankheitsbedingt ausfielen und andere beruflich verhindert waren. Uns war klar, dass es eine Defensivschlacht werden würde – genau so ist es dann auch gekommen. Wir haben tief gestanden und gezielt Nadelstiche nach vorne gesetzt. Deisenhofen hatte große Probleme, wenn wir hohe Bälle gespielt oder extrem früh gepresst haben.
Das 0:1 fällt dann leider durch einen berechtigten Elfmeter. Umso wichtiger war, dass wir noch vor der Halbzeit stark zurückgekommen sind. In der zweiten Hälfte hatten wir dann sogar die klareren Torchancen – folgerichtig fällt das 2:1 und schließlich das 3:1. In meinen Augen war das ein absolut verdienter Sieg. Jetzt gilt es, in den kommenden Wochen voll anzugreifen und die Euphorie sowie den Schwung mitzunehmen.«
Nico Formella, Trainer des SV Untermenzing: »Wir konnten gestern in Wolfratshausen unseren vierten Ligasieg in Folge einfahren. Der Start ins Spiel war allerdings nicht optimal – zu Beginn war die Partie aus meiner Sicht recht ausgeglichen. Umso wichtiger war, dass wir gleich unsere erste Chance zur 1:0-Führung nutzen konnten. In der Folge hätten wir in meinen Augen auch den Ausgleich zum 1:1 kassieren können – vielleicht sogar müssen –, doch wir hatten das nötige Glück auf unserer Seite. Wäre das Tor gefallen, hätte sich das Spiel womöglich nochmal anders entwickelt.
In der zweiten Halbzeit haben wir dann aber eine insgesamt sehr souveräne Leistung gezeigt und am Ende auch in der Höhe verdient mit 4:0 gewonnen – auch wenn das zur Pause noch nicht unbedingt zu erwarten war.«
Christian Rodenwald, Trainer des TSV Gilching-Argelsried: »Das war ein sehr zufriedenstellender und ganz, ganz wichtiger Sieg. Die Herangehensweise war klar – wir wollten die beiden Niederlagen gegen Untermenzing und Raisting, in denen wir jeweils sehr dominant aufgetreten sind, unbedingt wettmachen. Das ist den Jungs hervorragend gelungen. Nach rund 32 Minuten führten wir bereits mit 4:0.
Das erste Tor fiel nach aggressivem Pressing: Marco Brand erobert den Ball, setzt sich im Strafraum im Eins-gegen-eins durch und bringt den Ball – halb Torschuss, halb Flanke – aufs kurze Eck. Der Schuss wird abgefälscht und landet im Netz – das war das sprichwörtliche Glück des Tüchtigen. Das zweite Tor resultierte aus einer starken Freistoßvariante: Leander Kraus hätte selbst abschließen können, der Abpraller landet jedoch bei Tarik Kluge, der sicher vollendet. Er hat insgesamt ein herausragendes Spiel gemacht, umso mehr freut es mich für ihn.
Das dritte Tor bereitete Daniel Yordanov hervorragend vor. Er ließ sich auf die halbrechte Zehn fallen, eroberte den Ball, lief diagonal an der Kette entlang und steckte clever durch. Am Ende kommt Leander Kraus an den Ball, bedient Manuel Eichberg, der in echter Torjägermanier mit dem schwachen linken Fuß eiskalt ins rechte Kreuzeck abschließt.
Den Schlusspunkt setzten wir bereits in der 32. Minute: Nach einem stark herausgespielten Angriff wird Leander Kraus im Strafraum klar gefoult. Maximilian Kahl verwandelt den fälligen Elfmeter eiskalt unten rechts. Es freut mich besonders für Maximilian, weil er ein außergewöhnlicher Kicker ist, zuletzt von der Bank kam und jetzt wieder ein Tor erzielen konnte.
Besonders positiv ist, dass wir verschiedene Torschützen hatten – das macht uns unberechenbarer und verteilt die Verantwortung auf mehrere Schultern. Nach den Wechseln war ein kleiner Bruch im Spiel erkennbar, da müssen wir uns weiterentwickeln. Insgesamt sind wir aber auf einem sehr guten Weg. Mit dem Sieg haben wir unsere Hausaufgaben erledigt und können uns nun auf das Spitzenspiel gegen Olching freuen – das wollten wir unbedingt erreichen. Wir sind gut vorbereitet und werden am Dienstag alles daransetzen, das Spiel für uns zu entscheiden.«