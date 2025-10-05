BZL Süd 🗣: MTV mit "Drama und Spektakel" – Bullach beschenkt Heimfans

Manuel Schwarz, Teamchef des MTV München: »Wir wollten unbedingt zu Hause weiterhin ungeschlagen bleiben, denn die Heimstärke war schon vergangene Saison die Grundlage für unseren Aufstieg. Auch dieses Jahr scheint es so, als wären wir daheim wirklich eine Macht. Heilbrunn war für uns schwer einzuschätzen, weil sie letzte Woche in Planegg eine hohe Niederlage kassiert haben, die Mannschaft aber eigentlich stärker ist, als es der aktuelle Tabellenstand vermuten lässt. Bis zur Halbzeit hatten wir das Spiel komplett im Griff, lagen 2:0 vorne und alles sah nach einem entspannten Nachmittag aus. Wer meine Mannschaft kennt, weiß, dass wir immer für Drama und Spektakel sorgen – das macht Spaß, ist für die Zuschauer aber manchmal nervenaufreibend. In der Offensive haben wir so viel Qualität, dass wir jederzeit den Vorsprung ausbauen könnten. Allerdings leidet darunter manchmal auch die Defensive, wenn wir so viele kreative Köpfe auf dem Platz haben. Dieses Mal ist es gut gegangen, wir konnten uns vorne festsetzen und etwas Tuchfühlung zur Spitze aufnehmen, verlieren aber unser Hauptziel nicht aus den Augen: Mit 23 Punkten in die Winterpause zu gehen, um in der Rückrunde den Klassenerhalt zu sichern. Besonders hervorheben möchte ich den Traumfreistoß von Pippo Skodic, der trotz leichter Grippe von der Bank kam und ein Tor erzielt hat, das man in diesen Ligen nur selten sieht. Insgesamt muss ich meiner Mannschaft ein großes Kompliment machen, wie sie Rückschläge wegsteckt, nach vorne spielt und mit wie viel Spaß und Eifer sie dabei ist. Es macht wirklich große Freude – wir hatten diese Woche 28 Mann im Training, das ist außergewöhnlich. Insgesamt genießen wir das derzeit sehr.«

Stefan Held, Spielertrainer des TSV Geiselbullach: »Meiner Meinung nach haben wir heute völlig verdient die drei Punkte gegen Raisting geholt. Vor allem in der ersten Halbzeit konnten wir das Tempo bestimmen, hatten deutlich mehr Ballbesitz und haben eine richtig starke Leistung gezeigt, sodass wir auch verdient mit 2:0 in die Pause gegangen sind. Nach dem Seitenwechsel kassieren wir zwar ein frühes Gegentor, was das Spiel natürlich verändert hat, aber Raisting konnte trotz aller Bemühungen kaum gefährlich werden, weil wir defensiv sehr stabil standen. Insgesamt geht der Sieg absolut in Ordnung. Wir sind froh, dass wir den Anschluss halten konnten, unseren Heimfans den ersten Sieg schenken durften und die drei Punkte in Geiselbullach geblieben sind. Wir sind sehr glücklich über diesen Erfolg.«

Stefan Gutsmiedl, Trainer des SV Waldeck Obermenzing: »Vor dem Spiel hätte vermutlich jeder von uns einen Punkt beim Tabellenführer Olching unterschrieben. Nach dem Abpfiff überwiegt allerdings schon etwas die Enttäuschung, denn wir haben über 93 von 96 Minuten wirklich herausragenden Fußball gezeigt. Wir gehen verdient mit 1:0 in Führung und haben sogar die große Chance, aufs leere Tor alles klarzumachen – da fehlt dann einfach das Quäntchen Glück und der Ball geht an den Pfosten. Dann trifft Olching mit einem sehenswerten Fernschuss zum Ausgleich, und in den zwei Minuten danach sind wir etwas verunsichert, lassen bei einer Ecke die nötige Konzentration vermissen und plötzlich liegen wir 1:2 hinten. Niemand im Stadion konnte so richtig nachvollziehen, wie Olching da auf einmal führt, aber genau das zeichnet eben eine Spitzenmannschaft aus – sie machen aus dem Nichts die Tore. In der zweiten Halbzeit haben wir wieder alles investiert, den verdienten Ausgleich zum 2:2 erzielt, aber am Ende hat es leider nicht ganz für mehr gereicht. Trotzdem haben wir heute gezeigt, dass wir eine sehr gute Truppe sind, die richtig gut Fußball spielen kann. Ich bin sehr stolz auf die Jungs, sie haben das gegen den Tabellenführer überragend gemacht. Schade, dass nicht mehr rausgesprungen ist, aber so ist Fußball. Ich wünsche euch fürs Wochenende viel Erfolg und bleibt verletzungsfrei.«