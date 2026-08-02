BZL Süd: Moorenweis mit Monster-Comeback – TuS gleicht spät aus

Die Zuschauer in München bekamen eine Partie mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten zu sehen. Zunächst zog der SV München West durch Treffer von Balthasar Auspurg (22.) und Janis Teschner (33.) auf 2:0 davon. Der 1. FC Penzberg schlug jedoch noch vor der Pause zurück und glich durch Maximilian Berwein (39.) sowie Dominik Bacher (41.) innerhalb weniger Minuten aus.

Lange blieb es nach dem Seitenwechsel beim 2:2. Erst fünf Minuten vor dem Ende fiel die Entscheidung, als August Auspurg den SV München West erneut in Führung brachte. Diesmal fand Penzberg keine Antwort mehr, sodass die Gastgeber einen knappen 3:2-Erfolg feiern durften.

SV München West – 1. FC Penzberg 3:2

SV München West: Marvin Reisinger, Tareq Odeh, Daniel Egwi, Murad Aliyev, Lukas Hogeback (89. Philipp Bergmüller), Janis Teschner, Laurin Vogel (75. August Auspurg), Felix Nizeyimana (75. Luka Radulovic), Julian Steinhaus, Vincenzo Petrucci (46. Christos Bairamidis), Balthasar Auspurg - Trainer: Florian Hahn

1. FC Penzberg: Benedikt Zeisel, Marco Hiry, Fatih Kocyigit, Florian Langenegger, Mirko Ramcic (87. Moritz Schwarz), Murat Ersoy, Julian Popp (79. Patrick Ochsendorf), Tino Reich, Dominik Bacher, Samir Neziri, Maximilian Berwein - Trainer: Johannes Franz

Schiedsrichter: Benedict Oshowski (Berchtesgaden) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Balthasar Auspurg (22.), 2:0 Janis Teschner (33.), 2:1 Maximilian Berwein (39.), 2:2 Dominik Bacher (41.), 3:2 August Auspurg (85.)