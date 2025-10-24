BZL Süd LIVE: Wohlmann trifft für den FCD

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ticker
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Die U23 des FC Deisenhofen verlor die letzten vier Spiele allesamt. – Foto: Dieter Metzler
Den Auftakt des 15. Spieltags macht die Reserve des FC Deisenhofen mit ihrem Heimspiel gegen den MTV München. Der MTV steht mit 23 Punkten auf Platz 6, der FCD II hat 21 Punkte ein Spiel mehr auf dem Konto. Weitere Partien ab Samstag im Liveticker. Die Spiele in der Übersicht.