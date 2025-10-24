BZL Süd LIVE: Wohlmann trifft für den FCD

Den Auftakt des 15. Spieltags macht die Reserve des FC Deisenhofen mit ihrem Heimspiel gegen den MTV München. Der MTV steht mit 23 Punkten auf Platz 6, der FCD II hat 21 Punkte ein Spiel mehr auf dem Konto. Weitere Partien ab Samstag im Liveticker. Die Spiele in der Übersicht.