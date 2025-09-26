 2025-09-26T13:47:28.965Z

Stefan Gutsmiedl und der SV Waldeck Obermenzing befinden sich in Topform.
Stefan Gutsmiedl und der SV Waldeck Obermenzing befinden sich in Topform. – Foto: Oliver Rabuser

BZL Süd LIVE: Waldeck will Serie gegen Denklingen fortsetzen

11. Spieltag der Bezirksliga Süd

In der Bezirksliga Süd findet am Freitag nur ein Spiel statt. Der SV Waldeck Obermenzing ist in Denklingen zu Gast. Setzt die Mannschaft von Stefan Gutsmiedl ihre Serie fort?

Spiel am Freitag

Heute, 19:00 Uhr
VfL Denklingen
VfL DenklingenDenklingen
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
19:00

Spiele am Samstag

Morgen, 14:00 Uhr
SC Olching
SC OlchingSC Olching
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
14:00

Morgen, 14:30 Uhr
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
14:30

Spiele am Sonntag

So., 28.09.2025, 14:00 Uhr
SV Polling
SV PollingSV Polling
BCF Wolfratshausen
BCF WolfratshausenBCF Wolfratshausen
14:00

So., 28.09.2025, 14:00 Uhr
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
14:00

So., 28.09.2025, 14:00 Uhr
SV Ohlstadt
SV OhlstadtSV Ohlstadt
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
14:00

So., 28.09.2025, 14:00 Uhr
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
14:00

So., 28.09.2025, 14:15 Uhr
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
14:15

Luca HaydenAutor