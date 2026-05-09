BZL Süd LIVE: Waldeck im Torrausch - Denklingen souverän 29. Spieltag im Live Ticker von Paul Ruser · Gestern, 16:56 Uhr · 0 Leser

– Foto: Greif Johannes

Im Tabellenkeller treffen am Sonntagnachmittag der SV Ohlstadt und der BCF Wolfratshausen aufeinander. Der TSV Gilching muss sich gegen den SV Bad Heilbrunn beweisen, um Tabellenplatz drei zu halten. Alle Spiele des 29. Spieltags im Überblick.

Der SC Olching ist der diesjährige Meister der Bezirksliga Süd! Das Team von Trainer Felix Mayer darf am Wochenende aber auch noch wegen einem anderen Grund feiern. Das fulminante 6:1 gegen den MTV München macht die Party-Sause für die Olchinger perfekt. Bereits von Beginn an war klar, in welche Richtung dieses Spiel verlaufen wird. Der doppelte Sostmann (17. und 19. Minute) bescherte eine frühe 2:0-Führung. Der MTV glich zwar durch Trageser noch aus, doch die Heimherren konnten in Form von Omer Grbic ihren Vorsprung ausbauen. In Hälfte zwei bestätigte der vorzeitige Meister seine Qualität. Durch Tore von Ferenc Ambrus (48. Minute), Jakob Zißelsberger (72. Minute) und dem erneuten Ferenc Ambrus (76. Minute) liest sich am Ende ein 6:1-Festival aus Olchinger-Sicht. SC Olching – MTV 1879 München 6:1

SC Olching: Maximilian Hoffmann, Florian Obermeier (83. Maximilian Sporbert), Moritz Vollmer, Kevin Roth, Connor Punzelt, Jan Sostmann (75. Luka Batarilo-Cerdic), Jakob Zißelsberger, Ferenc Ambrus, Adnan Ribo (65. Elias Schaffer), Kerem Kavuk (75. Patrick Huljina), Omer Grbic (66. Maximilian Schwahn) - Trainer: Felix Mayer

MTV 1879 München: Yuya Kondo, Moritz Wild (72. Noail Kado), Mario Erb, Valentin Dammasch, Philipp Skodic (53. Simon Knecht), Paul Folda (29. Lucian Zickler), Elsjan Duraj, Jan Zeugner, Vincenzo Potenza, Erion Suljejmani, Luke Finn Trageser - Spielertrainer: Alexander Kaltner

Schiedsrichter: Philipp Steinbach (Mintraching) - Zuschauer: 230

Tore: 1:0 Jan Sostmann (17.), 2:0 Jan Sostmann (19.), 2:1 Luke Finn Trageser (20.), 3:1 Omer Grbic (39.), 4:1 Ferenc Ambrus (48.), 5:1 Jakob Zißelsberger (72.), 6:1 Ferenc Ambrus (76.)