BZL Süd LIVE: Waldeck früh vorn – SCO deklassiert BCF – MTV gewinnt

Vier Spiele stehen am heutigen Samstag zum Abschluss vor der Winterpause in der Bezirksliga Süd auf dem Programm. Der MTV erwartet Polling. Olching ist klarer Favorit gegen den BCF. Penzberg misst sich mit Aufsteiger Ohlstadt. Am Abend tritt Gilching beim SV Waldeck an.
Durch einen starken Schlussspurt hat der MTV München das letzte Heimspiel des Jahres gegen den SV Polling mit 3:1 gewonnen. Die Gäste gingen vor etwas mehr als 100 Fans in der 17. Minute durch Benedikt Veicht in Führung. Zwölf Minuten vor dem Seitenwechsel glich Valentin Dammasch zum 1:1-Pausenstand aus.
Nach der Pause flogen zunächst Lukas Ahrend vom MTV (69.) und Leonardo Vocaj (77.) mit Gelb-Rot vom Platz, ehe die Hausherren die Partie entschieden. Mario Erb stellte in der 84. Minute auf 2:1, Julius Albert sorgte kurz vor dem Abpfiff für den Schlusspunkt.
MTV 1879 München – SV Polling 3:1
MTV 1879 München: Yuya Kondo, Leon Remmelberger, Elias Beckenbauer, Franz Strohmaier (46. Moritz Schlehe), Mario Erb, Luca Roth (75. Hubert Bichlmaier), Valentin Dammasch, Philipp Skodic, Elsjan Duraj, Lukas Ahrend, Alexander Kaltner (88. Franz Mullai) - Spielertrainer: Alexander Kaltner
SV Polling: Mathias Schuster, Fabian Berg, Markus Kasper, Sebastian Gößl (87. Michael Hengge), Marcel Mayr (66. Leonardo Vocaj), Felix Grötz, Liridon Vocaj, Maximilian Baumgartner, Julian Jäcker (60. Philip Schöttl), Benedikt Veicht, Fabio Hägl - Trainer: Maximilian Jochner
Schiedsrichter: Sonja Bachhuber (Karlskron) - Zuschauer: 102
Tore: 0:1 Benedikt Veicht (17.), 1:1 Valentin Dammasch (33.), 2:1 Mario Erb (84.), 3:1 Julius Albert (90.)
Gelb-Rot: Lukas Ahrend (69./MTV 1879 München/)
Gelb-Rot: Leonardo Vocaj (77./SV Polling/)
Der BCF Wolfratshausen ist vor der Winterpause noch einmal mächtig unter die Räder gekommen und hat beim Spitzenreiter mit 0:8 verloren. Adnan Ribo eröffnete das Schützenfest nach 14 Minuten mit dem 1:0.
Nach der Pause nahm der Olching-Express dann Fahrt auf. Omer Grbic (46./51.) und Kerem Kavuk (65./75.) sorgten mit ihren Doppelpacks für klare Verhältnisse. Grbic per Strafstoß, Ferenc Ambrus und noch einmal Ribo schraubten das Ergebnis hoch auf 8:0.
Der SCO überwintert mit 42 Punkten am Platz an der Sonne. Wolfratshausen ist abgeschlagen mit zehn Zählern Rückstand Tabellenletzter und muss ab dem kommenden Sommer langsam für die Kreisliga planen.
SC Olching – BCF Wolfratshausen 8:0
SC Olching: Maximilian Hoffmann, Florian Obermeier, Moritz Vollmer, Kevin Roth (46. Patrick Huljina), Florian Hofmann (81. Elias Scheichlarabadi), Jan Sostmann (77. Maximilian Sporbert), Leon Heinzlmair (63. Ferenc Ambrus), Jakob Zißelsberger (80. Connor Punzelt), Adnan Ribo, Kerem Kavuk, Omer Grbic - Trainer: Felix Mayer
BCF Wolfratshausen: Albin Veliqi, Armin Kuqi, Patriot Lajqi, Lukas Hintermeier, Erdem Cakir, Metehan Altay, Nicholas Onyia, Roman Didkovskyi, Argjent Veliqi, Juri Falch (65. Raphael Dick), Engin Torunoglu (77. Leon Hölting) - Trainer: Lulzim Kuqi
Schiedsrichter: Mersad Brcaninovic - Zuschauer: 140
Tore: 1:0 Adnan Ribo (14.), 2:0 Omer Grbic (46.), 3:0 Omer Grbic (51.), 4:0 Kerem Kavuk (65.), 5:0 Kerem Kavuk (75.), 6:0 Omer Grbic (77. Foulelfmeter), 7:0 Ferenc Ambrus (80.), 8:0 Adnan Ribo (90.)
Der FC Penzberg konnte den SV Ohlstadt in einer engen Partie mit 3:2 besiegen. Maxi Schwinghammer brachte die Gäste zunächst aber in Führung (10.). Kurz vor der Pause verletzte sich Penzbergs Franz Fischer, in der Folge war die Partie lange unterbrochen. In Halbzeit zwei egalisierte Dominik Bacher vom Punkt (50.), nur fünf Minuten später drehte Samir Neziri die Partie. Schwinghammer konnte mit seinem zweiten Treffer zwar ausgleichen (72.), kurz vor Schluss entschied Bacher aber das Spiel für Penzberg (85.). Penzberg bleibt Dritter, Ohlstadt steht auf Rang zwölf.
1. FC Penzberg – SV Ohlstadt 3:2
1. FC Penzberg: Benedikt Zeisel, Marco Hiry, Jonas Kirschner, Mirko Ramcic, Ugurkan Verep, Murat Ersoy, Samir Neziri, Denis Grgic (80. Maximilian Bauer), Franz Fischer (45. Denis Grgic) (80. Maximilian Bauer), Dominik Bacher, Sinan Grgic (69. Samir Azizi) (90. Simon Voß) - Trainer: Maximilian Bauer
SV Ohlstadt: Jonas Fuhrmann, Klaus Zach, Jakob Sebald, Dominikus Zach, Johannes Fischer, Simon Nutzinger, Franz Christoph Leis, Luis Steffl, Bernhard Kurz, Maximilian Schwinghammer, Leonhard Jais (60. Philipp Hanika) - Trainer: Anton Geiger - Trainer: Rudi Schedler
Schiedsrichter: Farras Fathi (München) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Maximilian Schwinghammer (10.), 1:1 Dominik Bacher (50. Foulelfmeter), 2:1 Samir Neziri (55.), 2:2 Maximilian Schwinghammer (72.), 3:2 Dominik Bacher (85.)
Der TSV Geiselbullach lebt wieder! Nach fünf Spielen ohne Dreier siegt der Aufsteiger beim FC Deisenhofen II mit 2:1 und klettert auf den 14. Platz, mit Sichtweite rettendes Ufer.
Der Matchwinner dürfte klar sein. Lysander Weiß sorgte zwischen der zwölften und 14. Minute mit seinem Doppelpack quasi im Alleingang für den Dreier. Die Deisenhofener Reserve kam zwar durch Pablo Sliwka in der 81. Minute zum Anschluss, dieser wurde aber nur vier Minuten später mit Rot vorzeitig zum Duschen geschickt. Am 2:1-Endstand änderte dies nichts mehr.
FC Deisenhofen II – TSV Geiselbullach Neu-Esting 1:2
FC Deisenhofen II: Bastian Amann, Lukas Vollmer, Henrik Freitag, Eren Özbek, Maximilian Martin (76. Pablo Sliwka Seoane), Andreas Perneker (76. Sebastian Geigenberger), Lukas Blauensteiner (76. Lazar Cavnic), Marco Bisignano, Florian Weber (76. Vegas Niederdorfer), Noah Rehm, Tobias Seidl (62. Jonas Herrmann) - Trainer: Andreas Budell
TSV Geiselbullach Neu-Esting: Stefan Held, Sebastian Schäfer, Jannik Schröder, Tim Greiner, Jens Bürger, Felix Thurner (62. Marc Egenhofer), Dennis Probst, Fitim Raqi, Lukas Bründl (84. Chahin Abdallah), Alessandro Einertshofer (91. Michael Angermaier), Lysander Weiß (74. Florian Döhler) - Spielertrainer: Stefan Held
Schiedsrichter: Dominik Dersein (Markt Schwaben) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Lysander Weiß (12.), 0:2 Lysander Weiß (14.), 1:2 Pablo Sliwka Seoane (81.)
Rot: Pablo Sliwka Seoane (85./FC Deisenhofen II/)
Der SV Untermenzing behält seine Form und gewinnt beim VfL Denklingen mit 1:0. Dadurch klettert der SVU vorerst auf den dritten Rang, Denklingen bleibt auf einem Abstiegs-Relegationsplatz.
Den goldenen Treffer des Tages erzielte Maximilian Kriebel in der 25. Spielminute.
VfL Denklingen – SV Untermenzing 0:1
VfL Denklingen: Manuel Seifert, Tobias Ried, Tobias Schelkle (77. Andreas Schleich), Lukas Greif, Raphael Zwerschke (65. Elias Greinacher), Armin Sporer (46. Ludwig Kirchbichler), Hannes Rambach, Michael Stahl, Martin Krimshandl (65. Moritz Tikovsky), Christoph Schmitt, Johannes Mayr - Spielertrainer: Christoph Schmitt
SV Untermenzing: Florian Geck, Christopher Kolbeck, Julian Heigl, Paul Greger, Maximilian Kriebel (71. Roman Kriebel), Abdou Tchagodomou (92. Philipp Simonides), Maximilian Heigl (79. David Marinkovic), Benedikt Nowack, Moritz Mösmang, Nick Schnöller (83. Michael Bakalis), Lasse Peter Wippert (60. Fabian Keller May) - Co-Trainer: Sam Heigl
Schiedsrichter: Moritz Breitruck (Oberhaching) - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Maximilian Kriebel (25.)