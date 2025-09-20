BZL Süd LIVE: Waldeck empfängt Heilbrunn – Penzberg in Planegg

Tor-Spektakel in München! Die 70 Zuschauer sahen beim MTV ein ganz kurioses Spiel. Zuerst führten die Heimherren durch Rachi (31. Minute), doch dann schlug die Stunde des Maximilian Schwinghammer. Innerhalb von knapp 40 Minuten erzielt der Ohlstädter einen Dreierpack (33., 45. und 75. Minute).

Der MTV ließ sich davon aber nicht beirren und schlug in der Schlussphase zurück. Erst verkürzte Duraj in der 88. Minute und dann erzielten sie den 3:3-Ausgleich in der Nachspielzeit.

MTV 1879 München – SV Ohlstadt 3:3

MTV 1879 München: Yuya Kondo, Hubert Bichlmaier, Ümit Alper (63. Pascal Dürr), Luca Roth, Valentin Dammasch, Francisco Afonso (79. Daniel Weber), Elsjan Duraj, Lukas Ahrend, Albert Rachi, Vincenzo Potenza (68. Erion Suljejmani), Alexander Kaltner - Trainer: Alexander Kaltner

SV Ohlstadt: Jonas Fuhrmann, Jonas Thümmler, Kevin Lahmeyer (86. Hannes Perfahl), Klaus Zach, Christoph Wäckerle, Jakob Sebald, Dominikus Zach (76. Leonhard Jais), Johannes Fischer, Simon Nutzinger, Maximilian Schwinghammer, Jonas Marggraf - Trainer: Anton Geiger - Trainer: Rudi Schedler

Schiedsrichter: Mustafa Kücük (Bruckmühl) - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Albert Rachi (31.), 1:2 Maximilian Schwinghammer (33.), 1:1 Maximilian Schwinghammer (45.), 1:3 Maximilian Schwinghammer (75.), 2:3 Elsjan Duraj (88.), 3:3 Erion Suljejmani (90.+3)

2:3 in Geiselbullach. Der TSv empfing heute den BCF aus Wolfratshausen. Kurz vor der Pause kamen die Gäste durch Domnik König in Front (42. Minute). In der zweiten Hälfte landete der Ball viermal im Tor. Erst erhöhte Patriot Lajqi in er 60. Minute auf 2:0. Scharpf verkürzte zwar noch auf 1:2 (72. Minute), doch Juri Falch stellte sieben Minuten später den vorsprung wieder her. Die Bullacher können zwar noch in der 95. Minute den 2:3-Kosmetiktreffer erzielen, verlieren aber das Spiel gegen Wolfratshausen. TSV Geiselbullach Neu-Esting – BCF Wolfratshausen 2:3

TSV Geiselbullach Neu-Esting: Stefan Held, Sebastian Schäfer, Jannik Schröder (46. Louis Frank), Tim Greiner, Michael Scharpf, Roman Fuchs, Fitim Raqi (63. Felix Thurner), Marc Egenhofer (46. Lukas Bründl), Alessandro Einertshofer (85. Michael Angermaier), Karl Sdzuy (88. Lukas Böhmländer), Lysander Weiß - Trainer: Stefan Held

BCF Wolfratshausen: Albin Veliqi, Armin Kuqi, Dominik König, Dominik Zaczyk, Dominik Podunavac (70. Jordanis Nikolaidis), Lukas Hintermeier, Erdem Cakir, Marcus Precub (58. Erblin Deskaj), Juri Falch, Leon Hölting (46. Patriot Lajqi), Engin Torunoglu (88. Karl Kozlowski) - Trainer: Florian Ächter

Schiedsrichter: Dominik Dersein (Markt Schwaben) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Dominik König (42.), 0:2 Patriot Lajqi (60.), 1:2 Michael Scharpf (72.), 1:3 Juri Falch (79.), 2:3 Michael Scharpf (90.+5)

Remis in Pullach. Der SV aus Pullach und Raisting trennen sich mit 1:1. Die Gäste konnten bereits in Minute elf durch einen Foulelfmeter in Führung gehen – Andreas Heichele war dort zur Stelle. Es dauerte lange, bis die Pullacher antworteten. In Minute 62 glich dann Janosch Barho zum 1:1 aus. Die 75 Zuschauer sahen in der Folge keine Tore mehr. Die beiden Mannschaften teilen sich die Punkte. SV Pullach – SV Raisting 1:1

SV Pullach: Leopold Bayerschmidt, Janosch Barho, Jasal Mansaray (74. Kelian Nzita), Josef Burghard, Maximilian Stapf, Robin Hoffmann, David Perl, Maurus Miller, Paul Breuling (87. Leopold Adomeit), Philip Sommer, Evaldy Tunga (65. Antonio Brandi) - Trainer: Fabian Beigl

SV Raisting: Urban Schaidhauf, Severin Kölbl, Hermann Sigl, Henri Gersbach, Andreas Heichele (65. Maximilian Neufing), Viktor Neveling, Mathias Sedlmeier (55. Frederik Specht), Sebastian Baur (85. Francois Ngwen), Gianluca Zandt (45. Marius Suchanoff), Florian Flath, Luca Sigl (65. Thomas Bretthauer) - Trainer: Johannes Franz

Schiedsrichter: Rudi Ehmann - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Andreas Heichele (11. Foulelfmeter), 1:1 Janosch Barho (62.) Gestern, 14:00 Uhr SC Olching SC Olching SV Polling SV Polling 7 1 Abpfiff Ein Hauch von Brasilien in Olching. Der SV fegt die Pollinger mit 7:1 weg. In der ersten Halbzeit trafen die Heimherren dreimal. In der 10. Minute traf Grbic, Sostmann erhöhte in der 27. Minute und Heinzlmair erhöhte auf 3:0 in der 30. Minute. Die Gäste konnten nach der Pause in Minute 51 verkürzen. Doch die Olchinger ließen nicht locker. Ambrus (54. Minute), Kavuk (59. Minute), Schwahn (81. Minute) und Zißelsberger (89. Minute) schraubten das Ergebnis auf 7:1. SC Olching – SV Polling 7:1

SC Olching: Maximilian Hoffmann, Florian Obermeier, Florian Hofmann, Connor Punzelt (82. Elias Scheichlarabadi), Jan Sostmann (72. Maximilian Sporbert), Leon Heinzlmair (55. Adnan Ribo), Jakob Zißelsberger, Ferenc Ambrus, Patrick Huljina, Kerem Kavuk (64. Maximilian Schwahn), Omer Grbic - Trainer: Felix Mayer

SV Polling: Julian Kirr, Christian Baierlacher, Markus Kasper (42. Michael Schwinghammer), Sebastian Gößl, Philip Schöttl, Max Tafertshofer, Marcel Mayr, Felix Grötz, Maximilian Baumgartner (86. Tobias Niederleitner), Benedikt Veicht, Nicolas Kaiser (86. Niklas Hindelang) - Trainer: Maximilian Jochner

Schiedsrichter: Markus Steingruber - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Omer Grbic (10.), 2:0 Jan Sostmann (27.), 3:0 Leon Heinzlmair (30.), 3:1 Christian Baierlacher (51.), 4:1 Ferenc Ambrus (54.), 5:1 Kerem Kavuk (59.), 6:1 Maximilian Schwahn (81.), 7:1 Jakob Zißelsberger (89.)

Spiele am Freitag: