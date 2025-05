BZL Süd LIVE: Wacker verkürzt – Abstiegsrelegation steht fest

Am 28. Spieltag der Bezirksliga Süd ist Meister Aubing beim Tabellendritten in Raisting zu Gast. Habach hat in Waldperlach ein Do-or-die-Spiel vor der Brust.

Bereits am Samstag patzte der SV Planegg-Krailing im Kampf um den Aufstieg gegen den FC Neuhadern. Alle Spiele im Live-Ticker.