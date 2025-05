BZL Süd LIVE: Wacker siegt beim Meister und klettert auf Zwei

Für den FC Wacker München geht es im Spitzenspiel gegen den Meister Aubing um den Aufstiegsrelegationsplatz. – Foto: Markus Nebl

Der Sonntagnachmittag in der Bezirksliga Süd hat es nochmal in sich. Zum vorletzten Spieltag treffen sich unter anderem der bereits feststehende Meister Aubing und Wacker München, für die es noch um die Aufstiegsrelegation geht. Die Liveticker.

Der SV Bad Heilbrunn siegt im Heimspiel, in dem es um nichts mehr ging, gegen den BCF Wolfratshausen mit 3:0. Der Doppelpacker Felix Gellner und Jonas Gall waren die Torschützen. Der HSV klettert auf Rang sechs, BCF bleibt auf dem Zehnten. Heute, 14:30 Uhr SV Aubing München SV Aubing FC Wacker München FC Wacker M. 1 3 Abpfiff Der FC Wacker München feiert einen Achtungserfolg beim Meister und schlägt Aubing mit 3:1. Es war die erste Saisonniederlage der Gastgeber. Wacker klettert durch den Sieg auf Platz Zwei und hat die Aufstiegsrelegation nun in eigenen Händen. Severin Buchta (37. Spielminute) und Norbert Bzunek (59.) brachten die Gäste auf die Siegerstraße. Artin Shamollis Strafstoßtreffer in der 77. Minute sorgte zwar nochmal für Spannung, diese legte Nam Nguyen mit dem 3:1 in der Nachspielzeit. Heute, 15:00 Uhr FC Aich FC Aich FC Neuhadern München FC Neuhadern 2 2 Abpfiff

Spiele am Samstag:

Der TSV Neuried schlägt den TSV Gilching-Argelsried und sammelt wichtige Punkte im Abstiegskampf. Nach einer torlosen ersten Hälfte blieb das Spiel auch im zweiten Durchgang lange ausgeglichen. In der 64. Minute war es dann Fedja Huskic, der das 1:0 und damit auch den Siegtreffer für die Gastgeber erzielte. Trotz des Sieges beträgt der Rückstand der Hausherren auf das rettende Ufer noch vier Punkte, der TSV Neuried kann sich also schon auf die Relegation einstellen. TSV Neuried – TSV Gilching-Argelsried 1:0

TSV Neuried: Martin Egner, Danilo Ralic, Marko Ereiz, Manuel Ntum, Juri Falch (86. Reyan Ali), Benedikt Nowack, Simon Prangenberg, Benan Sadovic (94. Mario Vrbica), Mario Batarilo (71. Josip Risonjic), Roman Kriebel (63. Peter Graf), Fedja Huskic

TSV Gilching-Argelsried: Sebastian Hollenzer, Maximilian Hölzl, Lucas Häusler (63. Fabio Leutenecker), Jonas Engelhardt, Benedikt Kuhn, Felix Sambs, Marco Brand, Joshua Nowood (63. Yasar Dayik), Luka Artmann (69. Alper Diker), Andre Gasteiger, Benedikt Wiegert

Tore: 1:0 Fedja Huskic (64.)

Der FC Penzberg gewinnt ein umkämpftes Duell gegen den SV Waldperlach und festigt damit den fünften Tabellenplatz. Die Partie bliebt zunächst lange torlos, bevor sie in der zweiten Hälfte richtig Fahrt aufnahm. Penzberg schlug nur wenige Minuten nach der Pause in Person von Franz Fischer zuerst zu. In der 57. Minute glich Julius Becker die Partie für die Gäste aber wieder aus. In der Folge gerieten die Gäste durch eine Zeitstrafe gegen Franz Fischer in Unterzahl. Dennoch waren es die Penzberger, denen in der 90. Minute der Lucky Punch gelang. Josef Siegert erzielte den 2:1-Siegtreffer für die Hausherren. Darauf konnte der SV Waldperlach nicht mehr antworten. 1. FC Penzberg – SV Waldperlach 2:1

1. FC Penzberg: Daniel Baltzer, Fazlican Verep, Marco Hiry, Ugurkan Verep (46. Josef Siegert), Jonas Kirschner (88. Elias Knott), Efe Kurtar, Tahir Dalgin, Franz Fischer, Dominik Bacher, Murat Ersoy, Samir Neziri

SV Waldperlach: Pit Schmidt, Robin Grünwald, Kerian Wohlfahrt (46. Umutcan Aksoy), Simon Neulinger, Semir Gracic, Julius Becker (57. Patrick Röhrl), Roberto Valanzano, Fabian Wittmann (57. Dzenis Toskic), Philipp Schaefer, Luca Mancusi, Nikolaos Rizzo (46. Francesco Pardi)

Tore: 1:0 Franz Fischer (48.), 1:1 Julius Becker (57.), 2:1 Josef Siegert (90.)

Der ASV Habach und der VfL Denklingen trennen sich nach einem spektakulären Spiel unentschieden. Zunächst brachte Emil Hirschvogel den VfL bereits in der siebten Minute in Front. Habach drehte das Spiel aber noch in der ersten Hälfte durch Treffer von Maximilian Panholzer in der 22. Minute und Felix Habersetzer in der 40. Mintute. Im zweiten Durchgang ging es ebenso unterhaltsam weiter. Simon Ried glich die Partie in der 62. Minute aus, bevor Florian Neuschl zehn Minuten später die erneute Führung für die Gastgeber besorgte. In der Schlussphase ging es dann noch einmal richtig rund. Der überragende Simon Ried stellte das Spiel mit einem Doppelschlag in der 81. und 83. Minute komplett auf den Kopf und brachte Denklingen mit 4:3 in Führung. Das letzte Wort hatte aber wiederum der ASV. In der Nachspielzeit schnürte Felix Habersetzer seinen Doppelpack und sorgte für den 4:4-Endstand. Trotz des Remis hat Habach keine Chance mehr auf den direkten Klassenerhalt und kann sich wieder einmal auf die Relegation einstellen. ASV Habach – VfL Denklingen 4:4

ASV Habach: Noah Praczek, Peter Diepold (46. Michael Wiedenhofer), Florian Kögl, Matthias Adelwart (63. Samuel Schatten), Maximilian Feigl, Felix Habersetzer, Severin Annaberger (43. Maximilian Kalus), Tobias Habersetzer (82. Maximiliano Mayr), Georg Off, Maximilian Panholzer, Florian Neuschl (82. Felix Wörmann)

VfL Denklingen: Tobias Heiland, Tobias Ried (83. Manuel Waibl), Tobias Schelkle (71. Armin Sporer), Lukas Greif, Hannes Rambach (71. Magnus Ahmon), Michael Stahl, Christoph Schmitt, Emil Hirschvogel, Johannes Mayr (49. Martin Krimshandl), Elias Greinacher (46. Johannes Greif), Simon Ried

Tore: 0:1 Emil Hirschvogel (7.), 1:1 Maximilian Panholzer (22.), 2:1 Felix Habersetzer (40.), 2:2 Simon Ried (62.), 3:2 Florian Neuschl (73.), 3:3 Simon Ried (81. Foulelfmeter), 3:4 Simon Ried (83.), 4:4 Felix Habersetzer (90.+3)

Der SV Planegg-Krailling untermauert mit einem deutlichen Sieg gegen den TSV Peiting seine Aufstiegsambitionen. Der SVP sorgte mit zwei Treffern in den ersten zehn Minuten durch Martin Bauer und Valentino Gavric schnell für klare Verhältnisse. Im zweiten Durchgang ließen die Gäste nichts mehr anbrennen. Bauer schnürte in der 64. Minute seinen Doppelpack zum 3:0, bevor Matej Bonic in der 72. Minute den 4:0-Endstand herstellte. Damit schiebt sich der SVP in der Tabelle vorübergehend vorbei an Wacker München auf Platz zwei. Peiting steckt währenddessen weiterhin tief im Abstiegskampf und kann den Klassenerhalt nur noch über die Relegation erreichen. TSV Peiting – SV Planegg-Krailling 0:4

TSV Peiting: Julian Floritz, Daniel Slowiok (62. Christoph Eberle), Tobias Strommer (86. Maximilian Heiß), Tobias Freiberger, Florian Meier (86. Michael Kirchbichler), Jonas Zurl, Matthias Lotter, Florian Wörle, Andreas Neumeier (62. Christoph Hertl), Marius Klein, Daniel Holzmann (76. Mathias Heiß)

SV Planegg-Krailling: Marijan Krasnic, Martin Bauer, Carlos Mensah, Momko Kojic, Niek Khazali, Hrvoje Rizvanovic (56. Matija Milic), Mario Simic (73. Ante Pilipac), Andrej Skoro, Samuel Schewe (67. Stefan Suchanke), Aldin Ahmetovic (59. Matej Bonic), Valentino Gavric (67. Gianluca Barella)

Tore: 0:1 Martin Bauer (4.), 0:2 Valentino Gavric (8.), 0:3 Martin Bauer (64.), 0:4 Matej Bonic (72.) Spiel am Freitag: