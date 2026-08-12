 2026-08-12T04:46:12.593Z

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BZL Süd LIVE: Vorgezogene Partie – Pullach zu Gast in Geretsried

5. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Süd

von Michel Guddat · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Der SV Pullach trifft auf den TuS Geretsried II.
Der SV Pullach trifft auf den TuS Geretsried II. – Foto: Oliver Rabuser, Maximilian Mer

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Geretsried II
SV Pullach

Englische Woche für den TuS Geretsried II und den SV Pullach! Am heutigen Mittwoch müssen die Raben auswärts beim Aufsteiger ran. Das Spiel wurde vorverlegt. Der Live-Ticker.

Heute, 18:00 Uhr
TuS Geretsried
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SV Pullach
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