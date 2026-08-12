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BZL Süd LIVE: Vorgezogene Partie – Pullach zu Gast in Geretsried
5. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Süd
von Michel Guddat · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Der SV Pullach trifft auf den TuS Geretsried II. – Foto: Oliver Rabuser, Maximilian Mer