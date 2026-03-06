Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ticker
Du wirst automatisch weitergeleitet...
BZL Süd LIVE: Vollmer bringt Deisenhofen II auf die Siegerstraße
Die Bezirksliga Süd startet mit einem Mittelfeld-Duell in den 20. Spieltag. Der SVU und der FC Deisenhofen II trennen nach 19 Spieltagen nur vier Punkte. Gewinnt Untermenzing pirscht sich die Mannschaft von Nico Formella oben an. Die Spiele in der Übersicht.