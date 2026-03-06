 2026-03-05T07:49:35.839Z

BZL Süd LIVE: Vollmer bringt Deisenhofen II auf die Siegerstraße

20. Spieltag der Bezirksliga Süd

von Boris Manz · Heute, 19:58 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jenni Maul

Die Bezirksliga Süd startet mit einem Mittelfeld-Duell in den 20. Spieltag. Der SVU und der FC Deisenhofen II trennen nach 19 Spieltagen nur vier Punkte. Gewinnt Untermenzing pirscht sich die Mannschaft von Nico Formella oben an. Die Spiele in der Übersicht.

Spiel am Freitag

Heute, 19:30 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
1
0

Spiele am Samstag

Morgen, 12:00 Uhr
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
12:00

Morgen, 14:00 Uhr
SC Olching
SC OlchingSC Olching
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
SV Polling
SV PollingSV Polling
14:00

Spiele am Sonntag

So., 08.03.2026, 14:00 Uhr
VfL Denklingen
VfL DenklingenDenklingen
SV Ohlstadt
SV OhlstadtSV Ohlstadt
14:00

So., 08.03.2026, 14:15 Uhr
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
14:15

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
15:00

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
BCF Wolfratshausen
BCF WolfratshausenBCF Wolfratshausen
15:00