 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ticker

BZL Süd LIVE: Untermenzing überrollt Polling, VfL schlägt MTV München

28. Spieltag der Bezirksliga Süd

von Paul Ruser · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Nach einer deutlichen Pleite gegen den 1. FC Penzberg (grün) ist der SV Pullach (gelb) auf Wiedergutmachung aus.
Nach einer deutlichen Pleite gegen den 1. FC Penzberg (grün) ist der SV Pullach (gelb) auf Wiedergutmachung aus. – Foto: Tamara Rabuser

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BZL Oberbayern Süd
SV Pullach
SC Olching
MTV München
SV Ohlstadt

Der VfL Denklingen und der SV Polling brauchen dringend Punkte, wenn sie das rettende Ufer noch erreichen wollen, auch der SV Bad Heilbrunn und der SV Raisting wollen einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Alle Spiele am 28. Spieltag der Bezirksliga Süd im Liveticker.

Spiele am Samstag

Heute, 12:00 Uhr
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
VfL Denklingen
VfL DenklingenDenklingen
0
2
Abpfiff

Der VfL Denklingen schlägt den MTV 1879 München und sammelt wertvolle Zähler im Abstiegskampf. Mann des Tages war Hannes Rambach, der die Gäste mit einem Doppelschlag in der Anfangsphase auf die Siegerstraße brachte (5. und 11.). Im weiteren Spielverlauf behauptete Denklingen den frühen Vorsprung und brachte die Führung über die Zeit. Durch den Sieg wahrt sich der VfL die Chance auf den direkten Klassenerhalt, dafür müssen in den nächsten Spielen aber weitere Punkte her.

Heute, 14:00 Uhr
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
SV Polling
SV PollingSV Polling
7
0

Heute, 14:00 Uhr
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
0
2

Heute, 14:00 Uhr
BCF Wolfratshausen
BCF WolfratshausenBCF Wolfratshausen
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
0
5

Spiel am Freitag

Gestern, 14:00 Uhr
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
SV Ohlstadt
SV OhlstadtSV Ohlstadt
4
2

Der TSV Geiselbullach konnte im Kampf um den direkten Klassenerhalt wichtige drei Punkte sammeln. Durch den Treffer von Maximilian Schwinghammer ging der SV Ohlstadt aber zunächst in Führung (21.). Noch vor dem Seitenwechsel konnte Lysander Weiß ausgleichen (38.), nach einer Stunde drehte Weiß die Partie selbstständig auf den Kopf. Auf den Ausgleichstreffer von Schwinghammer (74.) hatte Jens Bürger nur zwei Zeigerumdrehungen später die perfekte Antwort parat. Kurz vor Schluss entschied Florian Döhler die Partie vom Punkt. Geiselbullach hat aktuell nur noch einen Zähler Rückstand auf den SV Raisting und das sichere Ufer, Ohlstadt muss in die Abstiegs-Relegation.

TSV Geiselbullach Neu-Esting – SV Ohlstadt 4:2
TSV Geiselbullach Neu-Esting: Stefan Held, Sebastian Schäfer, Jannik Schröder, Maximilian Lutter (46. Louis Frank), Tim Greiner, Jens Bürger, Felix Thurner (65. Karl Sdzuy), Dennis Probst, Roman Fuchs (86. Arda Sahiner), Alessandro Einertshofer (65. Michael Angermaier), Lysander Weiß (79. Florian Döhler) - Spielertrainer: Stefan Held
SV Ohlstadt: Jonas Fuhrmann, Jonas Thümmler, Leonhard Strobl, Klaus Zach, Denis Widmann (84. Patrick Hanika), Simon Nutzinger (74. Vincent Finkert), Franz Christoph Leis, Jakob Sebald, Erolind Kamaj, Maximilian Schwinghammer, Jonas Marggraf (87. Hannes Perfahl) - Trainer: Anton Geiger
Tore: 0:1 Maximilian Schwinghammer (21.), 1:1 Lysander Weiß (38.), 2:1 Lysander Weiß (58.), 2:2 Maximilian Schwinghammer (74.), 3:2 Jens Bürger (76.), 4:2 Florian Döhler (86.)

Spiele am Sonntag

Morgen, 15:00 Uhr
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
SC Olching
SC OlchingSC Olching
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
15:00