BZL Süd LIVE: Untermenzing überrollt Polling, Drama in Pullach 28. Spieltag der Bezirksliga Süd von Paul Ruser · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Nach einer deutlichen Pleite gegen den 1. FC Penzberg (grün) ist der SV Pullach (gelb) auf Wiedergutmachung aus. – Foto: Tamara Rabuser

Der VfL Denklingen und der SV Polling brauchen dringend Punkte, wenn sie das rettende Ufer noch erreichen wollen, auch der SV Bad Heilbrunn und der SV Raisting wollen einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Alle Spiele am 28. Spieltag der Bezirksliga Süd im Liveticker.

Spiele am Samstag

Der VfL Denklingen schlägt den MTV 1879 München und sammelt wertvolle Zähler im Abstiegskampf. Mann des Tages war Hannes Rambach, der die Gäste mit einem Doppelschlag in der Anfangsphase auf die Siegerstraße brachte (5. und 11.). Im weiteren Spielverlauf behauptete Denklingen den frühen Vorsprung und brachte die Führung über die Zeit. Durch den Sieg wahrt sich der VfL die Chance auf den direkten Klassenerhalt, dafür müssen in den nächsten Spielen aber weitere Punkte her.

Spiel am Freitag