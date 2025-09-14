BZL Süd LIVE: Untermenzing siegt, spannende Schlussphase beim HSV

Die Reserve des FC Deisenhofen will mit einem Sieg mit Spitzenreiter Planegg-Krailling gleichziehen, der SV Polling empfängt den TSV Geiselbullach Neu-Esting zum Kellerduell. Alle Spiele am 9. Spieltag der Bezirksliga Süd im Liveticker.

Der TSV Gilching-Argelsried feiert einen Auswärtssieg beim BCF Wolfratshausen. Manuel Eichber brachte die Gäste nach 18 Minuten in Führung. Für die frühe Vorentscheidung sorgte Alper Diker nach einer guten halben Stunde. Damit fuhr die Mannschaft von Trainer Christian Rodenwald bereits den sechsten Saisonsieg ein. BCF Wolfratshausen – TSV Gilching-Argelsried 0:2

BCF Wolfratshausen: Noah Praczek, Dominik Zaczyk, Bernhard Kresta, Patriot Lajqi, Lukas Hintermeier, Erdem Cakir (87. Marcus Precub), Metehan Altay (65. Dominik Podunavac), Jordanis Nikolaidis (37. Benjamin Kuqi), Argjent Veliqi (46. Tomislav Beljo), Juri Falch, Engin Torunoglu (79. Leon Hölting) - Trainer: Florian Ächter

TSV Gilching-Argelsried: Sebastian Hollenzer, Jonas Engelhardt, Tarik Kluge, Oliver Henecka, Marco Brand, Alper Diker, Maximilian Karl, Louis Fleddermann (73. Jasin Uka), Manuel Eichberg (60. Jomarcio Augusto), Leander Kraus, Gianmauro Masella (60. Jonathan Krukow) - Trainer: Christian Rodenwald

Schiedsrichter: Moritz Martin - Zuschauer: 65

Tore: 0:1 Manuel Eichberg (18.), 0:2 Alper Diker (28.)

Der SV Raisting besiegt den MTV München knapp. Für das Tor des Tages sorgte Hermann Sigl nach einer guten Viertelstunde. Auf den Treffer der Gastgeber hatte der MTV um Spielertrainer Alexander Kaltner keine Antwort parat. Mit dem Sieg vor 120 Zuschauern kann sich die Mannschaft von Trainer Johannes Franz etwas vom Tabellenkeller absetzen. SV Raisting – MTV 1879 München 1:0

SV Raisting: Urban Schaidhauf, Severin Kölbl, Hermann Sigl, Henri Gersbach, Andreas Heichele (57. Frederik Specht), Viktor Neveling, Mathias Sedlmeier (64. Markus Riedl), Sebastian Baur (80. Dylan Agbarha), Gianluca Zandt, Florian Flath (77. Thomas Bretthauer), Luca Sigl (57. Lukas Matz) - Trainer: Johannes Franz

MTV 1879 München: Yuya Kondo, Leon Remmelberger, Elias Beckenbauer (75. Pascal Dürr), Hubert Bichlmaier (46. Moritz Wild), Mario Erb, Valentin Dammasch (46. Philipp Skodic), Franz Mullai (46. Franz Folda), Francisco Afonso, Elsjan Duraj (57. Albert Rachi), Lukas Ahrend, Alexander Kaltner - Trainer: Alexander Kaltner

Schiedsrichter: Yannick Eberhardt (München) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Hermann Sigl (15.)

Der SV Waldeck Obermenzing dreht die Partie gegen den 1. FC Penzberg. Die Gastgeber gingen in der 22. Spielminute zunächst durch Mirko Ramcic in Führung. Erion Rexhepi und Franz Huppert drehte die Partie im Anschluss zu Gunsten der Gäste. Mit dem heutigen Sieg distanzierte die Mannschaft von Trainer Stefan Gutsmiedl den heutigen Gegener in der Tabelle. 1. FC Penzberg – SV Waldeck Obermenzing 1:2

1. FC Penzberg: Benedikt Zeisel, Marco Hiry, Fazlican Verep, Jonas Kirschner (80. Denis Grgic), Florian Langenegger, Alexander Jobst, Mirko Ramcic (60. Andreas Schneeweiss), Ugurkan Verep (73. Sinan Grgic) (88. Fatih Kocyigit), Samir Neziri, Franz Fischer, Dominik Bacher - Trainer: Maximilian Bauer

SV Waldeck Obermenzing: Patrick Koller, Luca Pfletschinger (74. Philip Schemat), Lukas Obergrußberger, Christian Hercog (77. Alexander Hercog), Florian Seizinger, Erion Rexhepi, Franz Huppert, Fabian Giudice, Hüseyin Ceker (65. Filip Vnuk), Florian Graf (83. Christoph Seizinger), Joel Arthur (67. Ben Schüller) - Trainer: Stefan Gutsmiedl

Schiedsrichter: Xaver Fabisch (München) - Zuschauer: 85

Tore: 1:0 Mirko Ramcic (22.), 1:1 Erion Rexhepi (29.), 1:2 Franz Huppert (36.) Spiele am Freitag

Planegg-Krailling ist zurück in der Erfolgsspur: Fünf Tage nach dem 1:1 gegen den SV Raisting hat der einstige Landesligist wieder gewonnen und sich damit an der Tabellenspitze der Bezirksliga Süd behauptet. In Ohlstadt startete der SVP stark und ging nach 14 Minuten durch Valentino Gavric in Führung. Kurz vor der Pause sahen die 125 Fans in Ohlstadt die Vorentscheidung: Leonardo Lajqi stellte auf 2:0. Auch in der zweiten Hälfte klingelte es im SVO-Kasten, aber Schiedsrichter Angerer entschied auf Abseits. Während Planegg damit zum siebten Mal in Serie ungeschlagen bleibt, muss der SV Ohlstadt weiter auf den zweiten Bezirksliga-Sieg warten. SV Ohlstadt – SV Planegg-Krailling 0:2

SV Ohlstadt: Jonas Fuhrmann, Jonas Thümmler, Kevin Lahmeyer (66. Hannes Perfahl), Leonhard Strobl (82. Dominikus Zach), Klaus Zach, Christoph Wäckerle, Jakob Sebald, Simon Nutzinger, Bernhard Kurz, Maximilian Schwinghammer, Jonas Marggraf - Trainer: Anton Geiger - Trainer: Rudi Schedler

SV Planegg-Krailling: Marijan Krasnic, Martin Bauer, Momko Kojic, Leonardo Lajqi, Mario Simic (78. Matej Bonic), Andrej Skoro, Stefan Mikerevic (71. Mladen Acimovic), Ante Kraljevic, Almedin Saburovic, Valentino Gavric (89. Daniel Velickovski), Aleksander Demonjic (71. Aldin Ahmetovic) - Trainer: Martin Bauer - Trainer: Christian Zercher

Schiedsrichter: Fridolin Angerer (Böbing)

Tore: 0:1 Valentino Gavric (14.), 0:2 Leonardo Lajqi (45.+1)