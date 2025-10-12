BZL Süd LIVE: Untermenzing fegt fegt Polling vom Platz

Am Sonntag stehen in der Bezirksliga Süd fünf Partien an. Vier davon finden ab 14 Uhr statt. Der BFC Wolfratshausen reist nach Raisting, Ohlstadt empfängt Geiselbullach Neu-Esting, der MTV gastiert in Denklingen und Untermenzing fährt zum SV Polling. Um 14:15 Uhr empfängt Heilbrunn den SV Pullach.
Top-Spiel stand drauf, Top-Spiel war drin! Das Top-Duell des Spieltags zwischen dem Tabellenprimus aus Planegg und den Verfolgern aus Olching endet mit 3:3. Die erste Halbzeit war wie ein Planegg-Traum. Mario Simic eröffnete den Tor-Regen in Minute elf, Aleksander Demonjic erhöhte drei Minuten später und Amani Mbaraka erzielte in der 37. Minute das 3:0.
Doch dann kam der Pausentee und eine Leistungssteigerung der Heimherren. Die Olchinger verkürzten in Minute 51 durch Jakob Zißelsberger, trafen durch Florian Hofmann in Minute 56 und glichen in der 78. Minute zum 3:3-Endstand aus.
SC Olching – SV Planegg-Krailling 3:3
SC Olching: Maximilian Hoffmann, Moritz Vollmer (80. Connor Punzelt), Niklas Uhle (52. Florian Obermeier), Kevin Roth, Florian Hofmann, Jan Sostmann, Leon Heinzlmair, Jakob Zißelsberger, Ferenc Ambrus (46. Luka Batarilo-Cerdic), Kerem Kavuk, Omer Grbic - Trainer: Felix Mayer
SV Planegg-Krailling: Simon Oppolzer, Martin Bauer (25. Valentino Gavric), Mirza Zahirovic, Momko Kojic, Amani Mbaraka, Mario Simic (90. Matej Bonic), Andrej Skoro, Aldin Ahmetovic (81. Dario Matijevic), Ante Kraljevic (80. Leonardo Lajqi), Aleksander Demonjic, Fabijan Podunavac (65. Stefan Mikerevic) - Trainer: Pero Vidak
Schiedsrichter: Nicolas Dolderer (Bernried) - Zuschauer: 295
Tore: 0:1 Mario Simic (11.), 0:2 Aleksander Demonjic (14.), 0:3 Amani Mbaraka (37.), 1:3 Jakob Zißelsberger (51.), 2:3 Florian Hofmann (56.), 3:3 Leon Heinzlmair (78.)
Penzberg gewinnt zuhause gegen Gilching und schnappt sich damit die nächsten drei Zähler. Nach 25 Minuten stand es 1:0 für die Heimherren – Dominik Bacher schob zum 1:0 ein. Die Gäste blieben aber dran und glichen in der 45. Minute durch Louis Fleddermann aus. Penzberg führte jedoch wieder ab der 79. Minute, als Samir Neziri den 2:1-Siegtreffer erzielte.
1. FC Penzberg – TSV Gilching-Argelsried 2:1
1. FC Penzberg: Benedikt Zeisel, Fazlican Verep, Emil Mergenhagen, Mirko Ramcic, Ugurkan Verep, Murat Ersoy, Samir Neziri, Fatih Kocyigit (70. Josef Siegert), Denis Grgic (59. Sinan Grgic), Franz Fischer, Dominik Bacher - Trainer: Maximilian Bauer
TSV Gilching-Argelsried: Sebastian Hollenzer, Jonas Engelhardt, Tarik Kluge, Oliver Henecka, Marco Brand (59. Ben Bauer), Alper Diker (59. Quirin Wiedemann), Jasin Uka, Louis Fleddermann (59. Daniel Yordanov), Manuel Eichberg, Leander Kraus (70. Jomarcio Augusto), Gianmauro Masella (58. Jonathan Krukow) - Trainer: Christian Rodenwald
Schiedsrichter: Vincenzo Tropeano (München) - Zuschauer: 115
Tore: 1:0 Dominik Bacher (25.), 1:1 Louis Fleddermann (45.), 2:1 Samir Neziri (79.)
Der SV Waldeck-Obermenzing schlägt den FC Deisenhofen II nach einem abwechslungsreichen Schlagabtausch. Zunächst gingen die Hausherren durch einen Elfmeter von Jonas Herrmann in Führung (17.) Obermenzing erholte sich jedoch schnell und kam in der 23. Minute durch Florian Graf zum Ausgleich. Kurz darauf sorgte Filip Vnuk für die Führung für die Gäste (30.). Durch zwei Treffer von Noah Rehm in der 38. und 45. Minute waren es letztlich aber doch die Deisenhofener, die mit einer Führung in die Pause gingen.
Obermenzing bewies jedoch Widerstandsfähigkeit und drehte die Partie erneut. Florian Graf glich in der 61. Minute mit seinem zweiten Treffer aus, Franz Huppert brachte die Gäste in der 74. Minute erneut in Führung. Das 4:3 für Obermenzing war gleichzeitig auch der Endstand. Mit dem Sieg gegen einen direkten Konkurrenten verkürzt der SV Waldeck-Obermenzing den Abstand auf die Aufstiegsränge und liegt vorerst auf Platz drei.
FC Deisenhofen II – SV Waldeck Obermenzing 3:4
FC Deisenhofen II: Yasin Farsak, Nico Wohlmann, Jonas Rogalski (79. Niklas Sagner), Lukas Vollmer, Eren Özbek (74. Pablo Sliwka Seoane), Maximilian Martin, Luke Gandl (84. Sebastian Geigenberger), Andreas Perneker (80. Vincent Bürstner), Lukas Blauensteiner, Noah Rehm, Jonas Herrmann
SV Waldeck Obermenzing: Patrick Koller, Luca Pfletschinger, Lukas Obergrußberger (80. Christian Hercog), Erion Rexhepi, Nils Witte, Philipp Kaiser, Franz Huppert, Fabian Giudice (80. Maximilian Graf), Filip Vnuk (91. Hüseyin Ceker), Florian Graf (89. Christoph Seizinger), Philip Schemat (66. Ben Schüller)
Tore: 1:0 Jonas Herrmann (17.), 1:1 Florian Graf (23.), 1:2 Filip Vnuk (30.), 2:2 Noah Rehm (38.), 3:2 Noah Rehm (45.), 3:3 Florian Graf (61.), 3:4 Franz Huppert (74.)