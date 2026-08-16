BZL Süd LIVE: Untermenzing erhöht gegen München West

Übernimmt Waldeck Obermenzing die Tabellenführung? – Foto: Jenni Maul

Drei Begegnungen schließen am Sonntag den 4. Spieltag der Bezirksliga Süd ab. Waldeck Obermenzing kann die Tabellenführung übernehmen. Alle Spiele des Spieltags im Live-Ticker:

Der TSV Moorenweis hat sich in einer umkämpften Partie mit 2:1 gegen den SV Raisting durchgesetzt. Die Gastgeber erwischten den perfekten Start und gingen bereits nach fünf Minuten durch Dominik Widemann in Führung. Raisting hielt dagegen und arbeitete sich mit zunehmender Spielzeit immer besser in die Begegnung. Kurz nach der Pause belohnte sich der SVR, als Luca Sigl den Ausgleich erzielte. Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Patrick Saur traf in der 71. Minute zum 2:1 und brachte Moorenweis erneut auf die Siegerstraße. Diesen Vorsprung verteidigten die Gastgeber bis zum Schlusspfiff und sicherten sich damit drei wichtige Punkte vor 180 Zuschauern. TSV Moorenweis – SV Raisting 2:1

TSV Moorenweis: Andreas Pauker, Patrick Saur, Christian Grabler (51. Alexander Greif), Sebastian Bonfert, Kilian Lachmayr, Benedikt Dumhard (67. Moritz Furtner), Johann Dietrich, Elias Dietrich, Paul Pöltl, Thomas Maier (51. Kilian Knöferl), Dominik Widemann (89. Tobias Bingießer) - Trainer: Sebastian Baumert

SV Raisting: Urban Schaidhauf, Gianluca Zandt, Hermann Sigl, Sebastian Baur, Benedikt Stechele, Elias Lieb (63. Johannes Salzmann), David Stowasser, Johannes Mayr (85. Elias Oulachguer), Frederik Specht, Luca Sigl (85. Elias Ahl), Simon Holzinger (63. Felix Dobler) - Trainer: Peter Bootz

Schiedsrichter: Michael Krug (München) - Zuschauer: 180

Tore: 1:0 Dominik Widemann (5.), 1:1 Luca Sigl (55.), 2:1 Patrick Saur (71.)

Der 1. FC Penzberg feierte beim SV Pullach einen souveränen 3:0-Auswärtssieg. Dominik Bacher brachte die Gäste in der 33. Minute in Führung, ehe Murat Ersoy kurz vor der Pause auf 2:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel sorgte Bacher mit seinem zweiten Treffer für die endgültige Entscheidung. Vor 80 Zuschauern blieb Pullach ohne eigenen Treffer. SV Pullach – 1. FC Penzberg 0:3

SV Pullach: Leopold Bayerschmidt, Vinzenz Neubauer (46. Josef Burghard) (62. Paul Breuling), Kelvin Sadiq (63. David Perl), Leopold Adomeit, Pedro Sumbo, Josef Burghard, Zakarie Abukar Mudei (46. Antonio Brandi), Maurus Miller, Nikolaos Rizzo (63. Tobias Weileder), Jonas Gall, Zoran Dimitrijevic - Trainer: Fabian Beigl

1. FC Penzberg: Benedikt Zeisel, Marco Hiry, Jonas Kirschner (76. Leopold König), Moritz Schwarz, Paul Parisot, Josef Siegert (56. Moritz Paulke), Murat Ersoy, Sinan Grgic, Julian Popp (76. Luca Kühn), Dominik Bacher, Maximilian Berwein - Trainer: Johannes Franz

Schiedsrichter: Jakob Wagner (Zuchering) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Dominik Bacher (33.), 0:2 Murat Ersoy (45.+6), 0:3 Dominik Bacher (62.)

Der MTV 1879 München und der FC Kosova München trennten sich nach einer dramatischen Schlussphase mit 2:2. Lange sah es nach einem Heimsieg aus, nachdem Alexander Kaltner die Gastgeber in der 55. Minute in Führung gebracht hatte. Doch in den letzten Minuten überschlugen sich die Ereignisse. Zunächst verwandelte Shqipdon Ademi in der 83. Minute einen Foulelfmeter zum Ausgleich. In der Nachspielzeit drehte er die Partie mit einem weiteren Strafstoß sogar zugunsten von Kosova München. Die Antwort des MTV ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Simon Knecht traf ebenfalls in der 90. Minute zum 2:2 und rettete den Gastgebern damit in letzter Sekunde noch einen Punkt in einem packenden Münchner Duell. MTV 1879 München – FC Kosova München 2:2

MTV 1879 München: Maximilian Herath, Leon Remmelberger, Franz Strohmaier (46. Julius Albert), Luca Roth, Simon Knecht, Julian Dolenga (88. Hubert Bichlmaier), Franz Mullai (84. Deniz Sönmez), Elsjan Duraj, Ingo Evertz, Simon Prangenberg (78. Marco Deininger), Alexander Kaltner (90. Bahez Hamad) - Spielertrainer: Alexander Kaltner

FC Kosova München: Ylli Govori, Adnan Haxhaj, Manuel Ntum, Visar Aliji (78. Valon Dedia), Arlind Shaqiri, Mevlud Sherifi (78. Ismail Fazliu), Edonis Krasniqi, Kreshnik Nebihu, Valon Dedia, Shqipdon Ademi, Ervin Kurta (78. Veron Eroglu) - Trainer: Michael Westermair

Schiedsrichter: Martin Horne (Thaining) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Alexander Kaltner (55.), 1:1 Shqipdon Ademi (83. Foulelfmeter), 2:2 Simon Knecht (90.), 1:2 Shqipdon Ademi (90. Foulelfmeter)

Der SC Oberweikertshofen drehte die Partie gegen TuS Geretsried II und gewann mit 2:1. Nach der Führung der Gäste kurz vor der Pause glichen die Gastgeber in der 63. Minute aus und legten nur kurze Zeit später den Siegtreffer nach. Damit sicherte sich Oberweikertshofen trotz des späten Rückstands noch die drei Punkte. SC Oberweikertshofen – TuS Geretsried II 2:1

SC Oberweikertshofen: Elias Reinert, Valentin Hueber, Koray Can, Jakob Karner, Lukas Kopyciok, Maximilian Schuch, Markus Willibald (63. Jakob Kuhbandner), Thomas Mitsakos, Namory Sylla, Teeo Pejazic, Gianmauro Masella - Trainer: Stefan Held

TuS Geretsried II: Lukas Günther, Korbinian Kreller (63. Maximilian Untch), Vitus Fischer, Mladen Radonjić (63. Martin Nickisch), Erwin Mustafoski, Marc Thiess, Fabio Pech (63. Daniil Ozkan), Metehan Altay (51. Florian Kellner), Thomas Schnaderbeck, Luis Plato (63. Philip Kinder), Maximilian Lechner - Trainer: Lukas Haustein

Tore: 0:1 (45.+6), 1:1 (63.), 2:1 (63.) Spiel am Freitag