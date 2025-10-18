 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht
Drei Punkte gegen den MTV München würden für den SC Olching vorübergehend die Tabellenführung bedeuten
Drei Punkte gegen den MTV München würden für den SC Olching vorübergehend die Tabellenführung bedeuten – Foto: Dieter Metzler/Fupa

BZL Süd LIVE: Übernimmt Olching die Tabellenspitze?

14. Spieltag in der Bezirksliga Süd

Verlinkte Inhalte

BZL Oberbayern Süd
SV Pullach
SC Olching
MTV München
SV Ohlstadt

Der Samstag hat in der Bezirksliga Süd einiges zu bieten. Der punktgleiche Tabellenzweite SC Oling reist zum MTV München. Mit einem Sieg katapultieren die Olchinger sich auf den Sonnenplatz. Außerdem duellieren sich das Schlusslicht BCF Wolfratshausen und der Vorletzte SV Ohlstadt.

Spiel am Freitag:

Gestern, 19:30 Uhr
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
2
0
Abpfiff

Ein wichtiger Heim-Dreier für den TSV Gilching/Argelsried! Ziemlich früh schon leiteten die Gastgeber die Partie in ihre Richtung. In der 13. Minute verwandelt Manuel Eichberg zum 1:0-Halbzeitstand.

Aber auch nach dem Pausentee strahlte der SV Bad Heilbrunn wenig Torgefahr aus. Louis Fleddermann machte in der 50. Minute den Deckel drauf. Tabellarisch steht Gilching vorübergehend auf Platz drei.

TSV Gilching-Argelsried – SV Bad Heilbrunn 2:0
TSV Gilching-Argelsried: Sebastian Hollenzer, Jonas Engelhardt, Felix Sambs, Maximilian König (64. Felix Sambs), Tarik Kluge, Quirin Wiedemann (65. Gianmauro Masella), Marco Brand, Ben Bauer (59. Daniel Yordanov), Louis Fleddermann (59. Leander Kraus), Manuel Eichberg (82. Vinzenz Wolf), Jonathan Krukow
SV Bad Heilbrunn: Franz Maurer, Florian Schnitzlbaumer, André Tiedt, Ludwig Buchmair, Anton Pappritz, Anton Krinner (88. Tobias Schröfl), Thomas Pföderl, Tobias Bauer, Sebastian Ammer (84. Felix Gellner), Jonas Gall (90. Alihan Uzun), Sebastian Rösch
Schiedsrichter: Dominik Dersein (Markt Schwaben) - Zuschauer: 115
Tore: 1:0 Manuel Eichberg (13.), 2:0 Louis Fleddermann (50. Foulelfmeter)

Spiele am Samstag:

Heute, 12:00 Uhr
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
SC Olching
SC OlchingSC Olching
12:00

Heute, 13:00 Uhr
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
13:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
VfL Denklingen
VfL DenklingenDenklingen
14:00

Heute, 14:00 Uhr
BCF Wolfratshausen
BCF WolfratshausenBCF Wolfratshausen
SV Ohlstadt
SV OhlstadtSV Ohlstadt
14:00

Spiele am Sonntag:

Morgen, 14:00 Uhr
SV Polling
SV PollingSV Polling
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
15:00
Spieltext Planegg-Kr. - Deisenhofen II

Aufrufe: 018.10.2025, 11:30 Uhr
Benedict SchweigerAutor