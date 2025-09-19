 2025-09-19T07:58:00.826Z

Allgemeines
Der FC Deisenhofen II kann mit einem Sieg vorübergehend an die Tabellenspitze springen.
Der FC Deisenhofen II kann mit einem Sieg vorübergehend an die Tabellenspitze springen. – Foto: Dieter Metzler

BZL Süd LIVE: Übernimmt FCD II die Tabellenführung? Gilching gegen SVU

10. Spieltag der Bezirksliga Süd

10. Spieltag der Bezirksliga Süd! Top-Team Deisenhofen II kann mit einem Sieg gegen Denklingen auf den ersten Platz springen. Gilching empfängt Untermenzing. Wir berichten im Live-Ticker.

Spiele am Freitag:

Heute, 19:30 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
VfL Denklingen
VfL DenklingenDenklingen
19:30

Heute, 19:30 Uhr
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
19:30

Spiele am Samstag:

Morgen, 12:00 Uhr
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
SV Ohlstadt
SV OhlstadtSV Ohlstadt
12:00

Morgen, 13:00 Uhr
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
BCF Wolfratshausen
BCF WolfratshausenBCF Wolfratshausen
13:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SC Olching
SC OlchingSC Olching
SV Polling
SV PollingSV Polling
14:00

Spiele am Sonntag:

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
15:00

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
15:00

19.9.2025, 18:00 Uhr
Michel Guddat