BZL Süd LIVE: TSV-Offensive on fire – Großhadern legt gegen SCU nach Nachholspiel des 11. Spieltags im Live-Ticker

Am Dienstag um 20:00 Uhr empfängt der SC Unterpfaffenhofen-Germering das Tabellenschlusslicht aus Großhadern. Der SCU war am Wochenende aufgrund akuter Personalnot nicht beim Spitzenreiter aus Garmisch-Partenkirchen angetreten und ist aktuell in der Tabelle auf einem direkten Abstiegsplatz. Doch auch der Gast braucht dringend Punkte. Beim enttäuschenden 1:2-Niederlage gegen den 1. FC Penzberg zeigte der TSV Großhadern einmal mehr eine ansprechende Leistung, konnte aber nichts zählbares mitnehmen.

Wir berichten im Live-Ticker.