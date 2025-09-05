Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Kämpfen heute auf unterschiedlichen Plätzen um Punkte: Der TSV Deisenhofen II und der TSV Geiselbullach. – Foto: Dieter Metzler
BZL Süd LIVE: Topspiel in Deisenhofen - Gilching gegen Aufsteiger
Am Freitagabend finden zwei Partien in der Bezirksliga Süd statt. Die Zweite des FC Deisenhofen lädt den FC Penzberg zum Duell ein, mit einem Sieg können die Gastgeber auf den ersten Platz springen und Druck auf die Konkurrenz aus Planegg-Krailling ausüben. Im zweiten Spiel empfängt der TSV Gilching-Argelsried den Liganeuling TSV Geiselbullach. Der Spieltag in der Übersicht.