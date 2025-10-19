BZL Süd LIVE: SVP will Tabellenführung - SVW in Polling

Planegg will nach dem Spieltag wieder an der Tabellenspitze stehen. – Foto: Dieter Metzler

Sonntagnachmittag, die letzten drei Spiele des 14. Spieltags der Bezirksliga Süd stehen an. Der SV Planegg-Krailling peilt gegen Deisenhofen II die Tabellenführung an, Polling muss gegen Waldeck ran und Untermenzing erwartet den SV Raisting. Die Liveticker.

Ein wichtiger Heim-Dreier für den TSV Gilching/Argelsried! Ziemlich früh schon leiteten die Gastgeber die Partie in ihre Richtung. In der 13. Minute verwandelt Manuel Eichberg zum 1:0-Halbzeitstand. Aber auch nach dem Pausentee strahlte der SV Bad Heilbrunn wenig Torgefahr aus. Louis Fleddermann machte in der 50. Minute den Deckel drauf. Tabellarisch steht Gilching vorübergehend auf Platz drei. TSV Gilching-Argelsried – SV Bad Heilbrunn 2:0

TSV Gilching-Argelsried: Sebastian Hollenzer, Jonas Engelhardt, Felix Sambs, Maximilian König (64. Felix Sambs), Tarik Kluge, Quirin Wiedemann (65. Gianmauro Masella), Marco Brand, Ben Bauer (59. Daniel Yordanov), Louis Fleddermann (59. Leander Kraus), Manuel Eichberg (82. Vinzenz Wolf), Jonathan Krukow

SV Bad Heilbrunn: Franz Maurer, Florian Schnitzlbaumer, André Tiedt, Ludwig Buchmair, Anton Pappritz, Anton Krinner (88. Tobias Schröfl), Thomas Pföderl, Tobias Bauer, Sebastian Ammer (84. Felix Gellner), Jonas Gall (90. Alihan Uzun), Sebastian Rösch

Schiedsrichter: Dominik Dersein (Markt Schwaben) - Zuschauer: 115

Tore: 1:0 Manuel Eichberg (13.), 2:0 Louis Fleddermann (50. Foulelfmeter) Spiele am Samstag:

Die Bezriksliga Süd hat einen neuen Spitzenreiter. Der SC Olching gewann mit 2.1 auswärts beim MTV München. Bis zur Halbzeit war die Partie ergebnistechnisch ausgeglichen. Danach bewiesen die Gäste ihren Willen. Omer Grbic verwandelte drei Minuten nach Wiederanpfiff zum 0:1. Leon Heinzlmaier erhöhte in der 67. Minute auf 2:0 für den Favoriten. Aber die Heimelf machte es nochmal spannend. In der 79. Minute erzielte Alexander Kaltner, per Elfmeter, den Anschlusstreffer. Die Olchinger schaukelten das Ergebnis über die Zeit und dürfen jetzt den Sonnenplatz bejubeln. MTV 1879 München – SC Olching 1:2

MTV 1879 München: Aldonis Krasniqi, Leon Remmelberger, Moritz Wild, Franz Strohmaier (46. Moritz Schlehe), Mario Erb, Valentin Dammasch, Franz Mullai (71. Albert Rachi), Franz Folda (58. Vincenzo Potenza), Francisco Afonso, Lukas Ahrend (63. Philipp Skodic), Alexander Kaltner

SC Olching: Maximilian Hoffmann, Moritz Vollmer, Niklas Uhle, Kevin Roth, Florian Hofmann, Jan Sostmann, Leon Heinzlmair (92. Connor Punzelt), Jakob Zißelsberger, Ferenc Ambrus (80. Adnan Ribo), Kerem Kavuk (87. Maximilian Sporbert), Omer Grbic (90. Patrick Huljina)

Schiedsrichter: Jakob Heiß (Rohrdorf) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Omer Grbic (48.), 0:2 Leon Heinzlmair (67.), 1:2 Alexander Kaltner (79. Foulelfmeter)

Kein Befreiungsschlag für den TSV Geiselbullach. In einem hektischen Spiel mit vielen gelben Karten gelingt dem TSV nur ein Punkt. Die Penzberger gingen in der 63. Minute zunächst in Führung, die Geiselbullacher glichen sechs Minuten später wieder aus. Das 1:1 stand nach 90. Minuten auf der Anzeigetafel. Tabellarisch bringt es beide Teams nicht nach Vorne. TSV Geiselbullach Neu-Esting – 1. FC Penzberg 1:1

TSV Geiselbullach Neu-Esting: Stefan Held, Sebastian Schäfer, Louis Frank, Tim Greiner, Dennis Probst, Roman Fuchs (90. Florian Döhler), Fitim Raqi (71. Chahin Abdallah), Marc Egenhofer, Alessandro Einertshofer, Karl Sdzuy (59. Jens Bürger), Lysander Weiß (59. Lukas Bründl)

1. FC Penzberg: Benedikt Zeisel, Fazlican Verep, Emil Mergenhagen (25. Efe Kurtar), Jonas Kirschner, Mirko Ramcic, Ugurkan Verep, Murat Ersoy, Samir Neziri, Denis Grgic (61. Sinan Grgic), Franz Fischer, Dominik Bacher

Schiedsrichter: Farin Münchhoff (Gaimersheim) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Dominik Bacher (63. Foulelfmeter), 1:1 Roman Fuchs (69.)

Sanntino Pandza brachte die heimischen Pullacher nach 600 Sekunden in Führung. Nur eine Viertelstunde später hatte Lukas Greif die Gegenantwort. Das Unentschieden bedeutete für beide Teams nur wenig. Der SV Pullach steht auf Platz Zehn. Während der VfL Denklingen sich auf Platz Zwölf niedersetzt. SV Pullach – VfL Denklingen 1:1

SV Pullach: Leopold Bayerschmidt, Linus Radau, Kelvin Sadiq (77. Kaan Ugras), Samuel O´Bryant, Josef Burghard, Robin Hoffmann, David Perl, Antonio Brandi (68. Maximilian Stapf), Paul Breuling, Philip Sommer, Sanntino Pandza

VfL Denklingen: Simon Sporer, Tobias Ried, Tobias Schelkle, Lukas Greif, Raphael Zwerschke (74. Johannes Mayr), Armin Sporer, Hannes Rambach, Martin Krimshandl (65. Moritz Tikovsky), Christoph Schmitt, Elias Greinacher, Peter Kinast (85. Ludwig Kirchbichler)

Schiedsrichter: Moritz Martin - Zuschauer: 40

Tore: 1:0 Sanntino Pandza (10.), 1:1 Lukas Greif (24.)