 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ticker
Beim letzten Aufeinandertreffen mit der Deisenhofener Reserve in der Hinrunde konnte der SV Pullach (gelb) jubeln.
Beim letzten Aufeinandertreffen mit der Deisenhofener Reserve in der Hinrunde konnte der SV Pullach (gelb) jubeln. – Foto: brouczek

BZL Süd LIVE: SV Pullach will nach deutlicher Pleite Wiedergutmachung

16. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Süd

Verlinkte Inhalte

BZL Oberbayern Süd
SV Pullach
SC Olching
MTV München
SV Ohlstadt

Der SV Pullach ist zu Gast beim FC Deisenhofen II und will nach der deutlichen Niederlage gegen den SC Olching am vergangenen Spieltag wieder ein Erfolgserlebnis. Alle Spiele am 16. Spieltag der Bezirksliga Süd im Liveticker.

Spiel am Freitag:

Heute, 19:30 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
19:30

Spiel am Samstag:

Morgen, 14:30 Uhr
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
14:30

Spiele am Sonntag:

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
SV Polling
SV PollingSV Polling
14:30

So., 02.11.2025, 14:15 Uhr
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
BCF Wolfratshausen
BCF WolfratshausenBCF Wolfratshausen
14:15

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
VfL Denklingen
VfL DenklingenDenklingen
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
14:00

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
SC Olching
SC OlchingSC Olching
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
14:00

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
15:00

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
SV Ohlstadt
SV OhlstadtSV Ohlstadt
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
14:00

Aufrufe: 031.10.2025, 18:00 Uhr
Ferdinand GehlenAutor