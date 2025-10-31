Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ticker
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Beim letzten Aufeinandertreffen mit der Deisenhofener Reserve in der Hinrunde konnte der SV Pullach (gelb) jubeln. – Foto: brouczek
BZL Süd LIVE: SV Pullach will nach deutlicher Pleite Wiedergutmachung
Der SV Pullach ist zu Gast beim FC Deisenhofen II und will nach der deutlichen Niederlage gegen den SC Olching am vergangenen Spieltag wieder ein Erfolgserlebnis. Alle Spiele am 16. Spieltag der Bezirksliga Süd im Liveticker.