 2026-04-29T13:32:52.058Z

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BZL Süd LIVE: Spiel gedreht! Weiß erneut erfolgreich für Geiselbullach

28. Spieltag der Bezirksliga Süd

von Paul Ruser · Heute, 15:20 Uhr · 0 Leser
Will gegen Ohkstadt drei Punkte einfahren: Der TSV Geiselbullach.
Will gegen Ohkstadt drei Punkte einfahren: Der TSV Geiselbullach. – Foto: Dieter Metzler

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BZL Oberbayern Süd
SV Pullach
SC Olching
MTV München
SV Ohlstadt

Am Freitag empfängt der TSV Geiselbullach den SV Ohlstadt zum Kellerduell. Mit einem Sieg wollen die Gastgeber die Chance auf den direkten Nichtabstieg wahren. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiel am Freitag

Heute, 14:00 Uhr
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
SV Ohlstadt
SV OhlstadtSV Ohlstadt
2
1

Spiele am Samstag

Morgen, 12:00 Uhr
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
VfL Denklingen
VfL DenklingenDenklingen
12:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
SV Polling
SV PollingSV Polling
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
BCF Wolfratshausen
BCF WolfratshausenBCF Wolfratshausen
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
14:00

Spiele am Sonntag

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
15:00

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
SC Olching
SC OlchingSC Olching
15:00

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
15:00