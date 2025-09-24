 2025-09-23T12:48:49.527Z

Der SV Polling will in Penzberg seinen zweiten Saisonsieg holen.
Der SV Polling will in Penzberg seinen zweiten Saisonsieg holen. – Foto: Oliver Rabuser

BZL Süd LIVE: Sorgt Polling im Nachholspiel für die Überraschung?

Nachholspiel vom 4. Spieltag

Nachholspiel in der Bezirksliga Süd! Tabellenschlusslicht SV Polling ist zu Gast beim FC Penzberg. Kann der Aufsteiger für eine Überraschung sorgen? Wir berichten im Live-Ticker.

Nachholspiel am Mittwochabend:

Heute, 18:45 Uhr
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
SV Polling
SV PollingSV Polling
0
0

