Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Der SV Polling will in Penzberg seinen zweiten Saisonsieg holen. – Foto: Oliver Rabuser
BZL Süd LIVE: Sorgt Polling im Nachholspiel für die Überraschung?