BZL Süd LIVE: SCUG überrascht - klettert Murnau auf Rang Eins? 17. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Süd

Am Samstagnachmittag stehen drei Partien an. Der TSV Murnau ist gegen Hellas München gefordert, weitere Punkte im Kampf um den Aufstieg zu sammeln.

Der SCUG hält damit in der Tabelle den Anschluss an die Relegationsplätze, steht aber weiterhin auf dem ersten direkten Abstiegsplatz. Der BCF bleibt nach der Niederlage knapp über den Relegationsplätzen.

Der MTV Berg hat beim 1. FC Penzberg eine Überraschung verpasst und fährt mit leeren Händen zurück an den Starnberger See. Maximilian Simm traf früh (4.) für die Gäste zum 1:0. Die Führung hielt bis in den zweiten Durchgang, doch dann drehte der 1. FCP auf. Denis Grgic markierte in der 58. Minute den Ausgleich.

Sieben Minuten später drehte Josef Sieger per Elfer die Partie. Mirko Ramcic traf zwar zum MTV-Ausgleich in der 71. Minute ins eigene Netz, doch Grgic sicherte mit seinem zweiten Treffer eine Viertelstunde vor Schluss den Heimsieg. Der MTV bleibt Vorletzter. Penzberg steht im Tabellenmittelfeld.

1. FC Penzberg – MTV Berg/Würmsee 3:2

1. FC Penzberg: Daniel Baltzer, Fazlican Verep, Josef Siegert, Marco Hiry (89. Marco Kurtz), Mirko Ramcic, Gabriel Taffertshofer (73. Maximilian Kalus), Efe Kurtar, Durim Gjocaj (74. Maximilian Gerg), Maximilian Panholzer, Uros Puskas (93. Orcun Sik), Denis Grgic - Trainer: Simon Ollert

MTV Berg/Würmsee: Akos Bohl, Cornelius Verenkotte, Florian Auburger, Bernard Crnjak, Fabian Kaske, Mijo Crnjak (70. Khatab Ezetkhel Stoman), Luca Bücker, Luca Reitberger (61. Julian Freckmann), Bernhard Kresta, John Gerlach, Maximilian Simm (78. Adrian Mooseder) - Trainer: Wolfgang Krebs

Schiedsrichter: Korbinian Badmann () - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Maximilian Simm (4.), 1:1 Denis Grgic (58.), 2:1 Josef Siegert (65. Foulelfmeter), 2:2 Mirko Ramcic (71. Eigentor), 3:2 Denis Grgic (75.)

Spiele am Sonntag: