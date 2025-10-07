 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Der SC Olching und der TSV Gilching-Argelsried treffen im Nachholspiel aufeinander.
Der SC Olching und der TSV Gilching-Argelsried treffen im Nachholspiel aufeinander. – Foto: Dieter Metzler

BZL Süd LIVE: SC Olching früh auf Kurs Tabellenführung

Nachholspiel der Bezirksliga Süd

Verlinkte Inhalte

BZL Oberbayern Süd
SC Olching
Gilching-A.

Das Duell zwischen dem TSV Gilching-Argelsried und dem SC Olching musste aufgrund eines Unwetters abgebrochen werden, jetzt kommt es zum Nachholspiel. Im richtungsweisenden Derby kann Olching auf Platz eins springen.

Nachholspiel am Mittwoch:

Heute, 19:30 Uhr
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
SC Olching
SC OlchingSC Olching
0
2

Aufrufe: 07.10.2025, 20:00 Uhr
Luca HaydenAutor