BZL Süd LIVE: Raisting mit Blitzstart – SVU führt gegen HSV

Drei Spiele stehen zum Abschluss des 17. Spieltags am heutigen Sonntag auf dem Programm. Der SV Polling tritt gegen Mitaufsteiger Ohlstadt an. Raisting erwartet den FC Penzberg zum Derby. Der SV Bad Heilbrunn muss in Untermenzing ran.
Der Tabellenführer SV Planegg-Krailling hat sein Gastspiel beim MTV München mit 4:1 gewonnen. Schon früh stellten die Gäste die Weichen auf Auswärtssieg, als Aldin Ahmetovic nach nur vier Minuten traf. Stefan Mikerevic erhöhte nach etwas mehr als einer Stunde (67.). In den letzten Minuten fielen noch drei weitere Treffer: Valentino Gavric stellte auf 3:0 (89.), nur eine Minute später erzielte Valentin Dammasch den Ehrentreffer für den MTV. Den Schlusspunkt setzte aber wieder Planegg in Person von Momko Kojic (90.+2). MTV München bleibt Sechster.
MTV 1879 München – SV Planegg-Krailling 1:4
MTV 1879 München: Yuya Kondo, Leon Remmelberger, Moritz Wild, Elias Beckenbauer (64. Moritz Schlehe), Mario Erb, Valentin Dammasch, Philipp Skodic, Franz Folda (70. Vincenzo Potenza), Elsjan Duraj, Albert Rachi (46. Franz Mullai), Alexander Kaltner - Spielertrainer: Alexander Kaltner
SV Planegg-Krailling: Simon Oppolzer, Martin Bauer (58. Matej Bonic), Mirza Zahirovic, Momko Kojic, Leonardo Lajqi (83. Tino Pticar), Mario Simic, Andrej Skoro, Aldin Ahmetovic (56. Valentino Gavric), Aleksander Demonjic, Dario Matijevic (66. Stefan Mikerevic), Fabijan Podunavac (90. Gianluca Barella) - spielender Co-Trainer: Martin Bauer - Trainer: Pero Vidak - Co-Trainer: Christian Zercher
Tore: 0:1 Aldin Ahmetovic (4.), 0:2 Stefan Mikerevic (67.), 0:3 Valentino Gavric (89.), 1:3 Valentin Dammasch (90.), 1:4 Momko Kojic (90.+2)
Der Verfolger SC Olching konnte seine Auswärtspartie ebenfalls gewinnen, man schlug den TSV Geiselbullach Neu-Esting mit 3:1. Omer Grbic sorgte für die 2:0-Pausenführung, er traf in den Spielminuten 14 und 26. Kurz vor seinem zweiten Treffer flog Geiselbullachs Michael Scharpf mit glatt Rot vom Platz. Nach dem Seitenwechsel konnte Lukas Bründl für die Gastgeber zwar verkürzen (66.), kurz vor Schluss machte Jakob Zißelsberger den Deckel aber drauf (90.), zudem flog in der selben Minute mit Tim Greiner der zweite Akteur der Hausherren vom Platz. Geiselbullach bleibt auf dem vorletzten Rang.
TSV Geiselbullach Neu-Esting – SC Olching 1:3
TSV Geiselbullach Neu-Esting: Stefan Held, Sebastian Schäfer, Jannik Schröder, Tim Greiner, Felix Thurner (46. Jens Bürger), Michael Scharpf, Dennis Probst, Roman Fuchs (63. Arda Sahiner), Fitim Raqi (81. Louis Frank), Alessandro Einertshofer (61. Karl Sdzuy), Lysander Weiß (61. Lukas Bründl) - Spielertrainer: Stefan Held
SC Olching: Maximilian Hoffmann, Moritz Vollmer, Niklas Uhle (90. Patrick Huljina), Kevin Roth (66. Florian Obermeier), Florian Hofmann, Jan Sostmann, Leon Heinzlmair (90. Leopold von Trebra), Jakob Zißelsberger, Ferenc Ambrus (82. Adnan Ribo), Kerem Kavuk, Omer Grbic (90. Maximilian Herrmann) - Trainer: Felix Mayer
Schiedsrichter: Farras Fathi (München) - Zuschauer: 400
Tore: 0:1 Omer Grbic (14.), 0:2 Omer Grbic (26.), 1:2 Lukas Bründl (66.), 1:3 Jakob Zißelsberger (90.)
Rot: Michael Scharpf (25./TSV Geiselbullach Neu-Esting/)
Gelb-Rot: Tim Greiner (90./TSV Geiselbullach Neu-Esting/)
Besondere Vorkommnisse: Ferenc Ambrus (SC Olching) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Stefan Held (25.).
Der VfL Denklingen bezwang den Tabellenletzten BCF Wolfratshausen mit 2:0. Hannes Rambach öffnete in der 39. Minute die Tür in Richtung Auswärtserfolg, Michael Stahl erhöhte in Halbzeit zwei (72.). Denklingen verbessert sich auf den zwölften Platz.
BCF Wolfratshausen – VfL Denklingen 0:2
BCF Wolfratshausen: Albin Veliqi, Armin Kuqi, Patriot Lajqi, Dominik Podunavac (87. Jordanis Nikolaidis), Lukas Hintermeier, Erdem Cakir, Roman Didkovskyi, Benjamin Kuqi, Argjent Veliqi (66. Erblin Deskaj), Juri Falch, Engin Torunoglu (62. Metehan Altay) - Trainer: Lulzim Kuqi
VfL Denklingen: Manuel Seifert, Tobias Ried, Tobias Schelkle, Lukas Greif (88. Peter Kinast), Raphael Zwerschke (90. Ludwig Kirchbichler), Armin Sporer (73. Moritz Tikovsky), Hannes Rambach (82. Andreas Schleich), Michael Stahl, Martin Krimshandl, Christoph Schmitt, Johannes Mayr (73. Elias Greinacher) - Spielertrainer: Christoph Schmitt
Schiedsrichter: Maximilian Biertümpfel
Tore: 0:1 Hannes Rambach (39.), 0:2 Michael Stahl (72.)
Der SV Pullach ist die einzige Mannschaft, die am Samstag zuhause gewinnen konnte. In einem wilden Ritt rang man den SV Waldeck Obermenzing nieder: Nach nur acht Minuten brachte Florian Graf die Gäste, zudem flog Pullachs Jasal Mansaray mit Rot vom Platz (19.) Die Gastgeber zeigten sich davon aber unbeeindruckt, in der Folge konnten sie in Unterzahl noch vor dem Halbzeit die Partie auf den Kopf stellen: Janosch Barho glich aus (26.), Sanntino Pandza drehte die Partie (31.), David Perl legte vor der Pause noch einen nach (45.). Nach dem Seitenwechsel konnte Franz Huppert für Waldeck Obermenzing noch verkürze (53.) mit der gelb-roten Karte von Erion Rexhepi schwächte man sich anschließend aber selbst (79.). Den Schlusspunkt setzte wieder Pullach mit dem Treffer von Kaan Ugras (84.). Pullach klettert mit den drei Zählern auf Rang acht, Obermenzing bleibt Vierter.
SV Pullach – SV Waldeck Obermenzing 4:2
SV Pullach: Leopold Bayerschmidt, Janosch Barho, Vinzenz Neubauer (64. Kaan Ugras), Samuel O´Bryant, Jasal Mansaray, Josef Burghard (90. Antonio Brandi), Maximilian Stapf, Robin Hoffmann, David Perl (82. Zakarie Abukar Mudei), Paul Breuling (90. Maurus Miller), Sanntino Pandza (64. Kelvin Sadiq) - Trainer: Fabian Beigl
SV Waldeck Obermenzing: David Novak, Lukas Obergrußberger (80. Joel Arthur), Florian Seizinger (57. Christoph Seizinger), Erion Rexhepi, Nils Witte, Franz Huppert, Fabian Giudice (53. Alexander Hercog), Hüseyin Ceker, Florian Graf, Philip Schemat, Marc Bedronka (46. Joel Arthur) - Trainer: Stefan Gutsmiedl
Schiedsrichter: Jakob Heiß (Rohrdorf)
Tore: 0:1 Florian Graf (8.), 1:1 Janosch Barho (26.), 2:1 Sanntino Pandza (31.), 3:1 David Perl (45.), 3:2 Franz Huppert (53.), 4:2 Kaan Ugras (84.)
Rot: Jasal Mansaray (19./SV Pullach/)
Gelb-Rot: Erion Rexhepi (79./SV Waldeck Obermenzing/)
Der TSV Gilching-Argelsried demontiert die Reserve des FC Deisenhofen. Schon in der fünften Minute gab Marco Brand mit dem 1:0 für die Gastgeber die Richtung für den weiteren Spielverlauf vor. Deisenhofen konnte in der 14. Minute durch Lukas Vollmer zunächst noch einmal ausgleichen, Gilching antwortete in der 29. Minute jedoch mit dem 2:1 durch Manuel Eichberg. Mit der knappen Führung ging es in die Pause. Im zweiten Durchgang nahm das Unheil aus Deisenhofener Sicht dann seinen Lauf.
Zunächst stellte Maximilian Hölzl in der 58. Minute auf 3:1. In der Folge ließ der TSV nichts mehr anbrennen. Die Hausherren eröffneten die Schlussphase mit einem Doppelschlag durch Daniel Yordanov (76.) und Tarik Kluge (79.) bevor Maximilian Karl in der 85. Minute per Elfmeter sogar noch das 6:1 obendrauf setzte. Den Gästen gelang in der 90. Minute zwar noch ein Tor zum 6:2, an der deutlichen Pleite änderte das aber nichts mehr.
Der TSV Gilching-Argelsried sammelt damit wertvolle Punkte im Aufstiegsrennen. Beim FC Deisenhofen setzt sich währenddessen der Negativtrend der vergangenen Wochen mit nur einem Sieg aus mittlerweile neun Partien fort.
TSV Gilching-Argelsried – FC Deisenhofen II 6:2
TSV Gilching-Argelsried: Sebastian Hollenzer, Maximilian Hölzl (62. Maximilian Karl), Jonas Engelhardt, Maximilian König (82. Felix Sambs), Tarik Kluge, Marco Brand, Ben Bauer (63. Daniel Yordanov), Jasin Uka (71. Quirin Wiedemann), Manuel Eichberg, Andre Gasteiger (55. Jonathan Krukow), Leander Kraus
FC Deisenhofen II: Bastian Amann, Josip Cosic (67. Pablo Sliwka Seoane), Lukas Vollmer (68. Florian Weber), Henrik Freitag (61. Oliver Lindenauer), Maximilian Martin, Sebastian Geigenberger, Jonas Rogalski, Andreas Perneker (75. Marco Bisignano), Lukas Blauensteiner, Vincent Bürstner, Lazar Cavnic (46. Noah Rehm)
Tore: 1:0 Marco Brand (10.), 1:1 Lukas Vollmer (14.), 2:1 Manuel Eichberg (29.), 3:1 Maximilian Hölzl (58.), 4:1 Daniel Yordanov (76.), 5:1 Tarik Kluge (79.), 6:1 Maximilian Karl (85. Foulelfmeter), 6:2 Florian Weber (90.)