 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

BZL SÜD LIVE: Raisting gleicht gegen Moorenweis aus

4. Spieltag der Bezirksliga Süd

von Marcel Huse · Heute, 14:02 Uhr · 0 Leser
Gibt's auch gegen den SV Raisting einen Sieg für Moorenweis?
Gibt's auch gegen den SV Raisting einen Sieg für Moorenweis? – Foto: Oliver Rabuser

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BZL Oberbayern Süd
Garmisch-P.
SVN München
Oberw.hofen
FC Kosova

Am Samstag folgen weitere Partien in der Bezirksliga Süd. Den Anfang machen Moorenweis und Raisting. Alle Spiele des Spieltags im Live-Ticker:

Spiele am Samstag

Heute, 13:00 Uhr
TSV Moorenweis
TSV MoorenweisMoorenweis
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
2
1

Heute, 14:00 Uhr
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
0
1

Heute, 14:00 Uhr
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
FC Kosova München
FC Kosova MünchenFC Kosova
0
0

Heute, 16:00 Uhr
SC Oberweikertshofen
SC OberweikertshofenOberw.hofen
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried II
16:00

Spiel am Freitag

Gestern, 19:30 Uhr
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
3
2

Der TSV Gilching-Argelsried hat sich in einer unterhaltsamen Partie mit 3:2 gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen durchgesetzt. Mann des Tages war Hendrik Hofgärtner, der die Gastgeber mit einem frühen Doppelpack in der 12. und 21. Minute auf die Siegerstraße brachte. Kurz vor der Pause meldete sich Garmisch-Partenkirchen durch Mohamed Karim zurück und hielt die Begegnung damit offen.

Nach dem Seitenwechsel verschaffte Marvin Vidal Chacón dem TSV mit dem 3:1 wieder etwas Luft. Die Gäste gaben sich jedoch nicht geschlagen und verkürzten durch Robin Reiter in der Schlussphase noch einmal. Für die Wende reichte es aber nicht mehr, sodass Gilching-Argelsried einen knappen, aber verdienten Heimsieg über die Zeit brachte.

TSV Gilching-Argelsried – 1.FC Garmisch-Partenkirchen 3:2
TSV Gilching-Argelsried: Michael Loroff, Maximilian Hölzl, Jonas Engelhardt (77. Joshua Nowood) (78. Joshua Nowood), Felix Sambs, Maximilian König, Quirin Wiedemann, Alper Diker (77. Lukas Hornung) (78. Lukas Hornung), Maximilian Karl, Hendrik Hofgärtner, Marvin Vidal Chacón, Owen Osagie (91. Oskar Kozianka) - Trainer: Christian Rodenwald
1.FC Garmisch-Partenkirchen: Stefan Schwinghammer, Jakob Jörg, Philippe Schulz (83. Fabian Rotter), Michael Gladiator, Lucas Pfefferle, Philipp Solleder, Robin Reiter, Mohamed Karim (91. Quirin Wellenstein), Michel Naber, Leon William Tonder, Jonas Poniewaz - Trainer: Stefan Schwinghammer
Schiedsrichter: Luca Raacke (Ottenhofen)
Tore: 1:0 Hendrik Hofgärtner (12.), 2:0 Hendrik Hofgärtner (21.), 2:1 Mohamed Karim (38.), 3:1 Marvin Vidal Chacón (61.), 3:2 Robin Reiter (86.)

Spiele am Sonntag

Morgen, 13:30 Uhr
SV München West
SV München WestSV München West
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
13:30

Morgen, 14:15 Uhr
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
14:15

Morgen, 14:30 Uhr
SVN München
SVN MünchenSVN München
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
14:30