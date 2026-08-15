BZL SÜD LIVE: Raisting gleicht gegen Moorenweis aus

Der TSV Gilching-Argelsried hat sich in einer unterhaltsamen Partie mit 3:2 gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen durchgesetzt. Mann des Tages war Hendrik Hofgärtner, der die Gastgeber mit einem frühen Doppelpack in der 12. und 21. Minute auf die Siegerstraße brachte. Kurz vor der Pause meldete sich Garmisch-Partenkirchen durch Mohamed Karim zurück und hielt die Begegnung damit offen.

Nach dem Seitenwechsel verschaffte Marvin Vidal Chacón dem TSV mit dem 3:1 wieder etwas Luft. Die Gäste gaben sich jedoch nicht geschlagen und verkürzten durch Robin Reiter in der Schlussphase noch einmal. Für die Wende reichte es aber nicht mehr, sodass Gilching-Argelsried einen knappen, aber verdienten Heimsieg über die Zeit brachte.