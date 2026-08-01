BZL Süd LIVE: Raisting dreht die Partie - MTV holt Dreier

Der SV Waldeck Obermenzing siegte beim SV Bad Heilbrunn mit 3:0. Filip Vnuk stellte die Weichen in der 39. Minute auf Auswärtssieg, Florian Obermeier erhöhte nach einer gespielten Stunde. Vnuk setzte in der 78. Minute mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt. Waldeck Obermenzing führt die Tabelle in der Bezirksliga Süd mit nun sechs Punkten und einer Tordifferenz von 4:0 an, Bad Heilbrunn steht mit 0 Zählern und einer Tordifferenz von 0:5 auf dem vorletzten Platz.

SV Bad Heilbrunn – SV Waldeck Obermenzing 0:3

SV Bad Heilbrunn: Alihan Uzun, Florian Kapfhammer, André Tiedt, Luis Meisl, Ludwig Buchmair, Anton Pappritz (16. Nikolas Hornacek), Anton Krinner (78. Nikolaus Pföderl), Thomas Pföderl, Maximilian Schnitzlbaumer (78. Vitus Richter), Tobias Bauer (46. Felix Gellner), Max Feirer (78. Simon Reichlmair) - Trainer: Walter Lang

SV Waldeck Obermenzing: Patrick Koller, Alexander Hercog, Marco Stowasser, Florian Seizinger, Franz Huppert (85. Dominik Hercog), Maximilian Graf (68. Arianit Rexhepi), Fabian Giudice (56. Florian Obermeier), Hüseyin Ceker, Filip Vnuk, Jakob Weber, Christoph Seizinger (76. Robert Schmidt) - spielender Co-Trainer: Filip Vnuk

Tore: 0:1 Filip Vnuk (39.), 0:2 Florian Obermeier (61.), 0:3 Filip Vnuk (78.)