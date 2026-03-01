BZL Süd LIVE: Raisting auf Kurs - Noch keine Tore in Untermenzing

Am Sonntag gastiert der Tabellenführer der Liga aus Olching in Untermenzing, im Anschluss kämpft der Zweite Planegg-Krailling in Gilching-Argelsried um Zählbares. Zwischen Raisting und Denklingen geht es um wichtige Punkte im Kampf um die Klasse. Der Spieltag in der Übersicht.
In der Tabelle Nachbarn, auf dem Platz liegen Welten zwischen beiden Teams. Der SV Pullach zerpflückt den Aufsteiger MTV München mit 5:1, dabei steht es schon nach 34 Minuten 5:0. Santio Pandza (2x), Antonio Brandi, David Perl und Maximilian Stapf waren die Torschützen. Durch den Heimerfolg ziehen die Pullacher in der Tabelle am MTV vorbei und belegen vorerst den 7. Platz.
SV Pullach – MTV 1879 München 5:1
SV Pullach: Philipp Reisinger, Linus Radau, Janosch Barho, Samuel O´Bryant, Josef Burghard, Maximilian Stapf (66. Paul Breuling), Robin Hoffmann (76. Zakarie Abukar Mudei), David Perl (82. Kelvin Sadiq), Antonio Brandi (82. Michael Wich), Maurus Miller (76. Vinzenz Neubauer), Sanntino Pandza - Trainer: Fabian Beigl
MTV 1879 München: Yuya Kondo, Leon Remmelberger, Moritz Wild, Elias Beckenbauer, Mario Erb, Moritz Schlehe (68. Hubert Bichlmaier), Franz Mullai (36. Franz Strohmaier), Philipp Skodic (36. Elsjan Duraj), Franz Folda, Lukas Ahrend, Alexander Kaltner - Spielertrainer: Alexander Kaltner
Schiedsrichter: Patrick Schönherr (Bayerisch Gmain) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Sanntino Pandza (13.), 2:0 Sanntino Pandza (16.), 3:0 Antonio Brandi (24.), 4:0 David Perl (33.), 5:0 Maximilian Stapf (34. Foulelfmeter), 5:1 Elsjan Duraj (53.)
Rot: Franz Strohmaier (90./MTV 1879 München/)