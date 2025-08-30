Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Celina Geigle
BZL Süd LIVE: Pullach zu gast beim Aufsteiger ‒ Topspiel in Penzberg
Der 7. Spieltag der Bezirksliga Süd steht in den Startlöchern. Geiselbullach empfängt den SV Pullach. Der BCF muss gegen Aufsteiger MTV München ran, Bad-Heilbrunn empfängt Denklingen und der 1. FC Penzberg spielt gegen den SC Olching im Topspiel.