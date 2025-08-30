 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
BZL Süd LIVE: Pullach zu gast beim Aufsteiger ‒ Topspiel in Penzberg

7. Spieltag in der Bezirksliga Süd

Der 7. Spieltag der Bezirksliga Süd steht in den Startlöchern. Geiselbullach empfängt den SV Pullach. Der BCF muss gegen Aufsteiger MTV München ran, Bad-Heilbrunn empfängt Denklingen und der 1. FC Penzberg spielt gegen den SC Olching im Topspiel.

Spiele am Samstag

Heute, 13:00 Uhr
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-Esting
SV Pullach
SV Pullach
13:00

Heute, 14:00 Uhr
BCF Wolfratshausen
BCF Wolfratshausen
MTV 1879 München
MTV 1879 München
14:00

Heute, 14:30 Uhr
1. FC Penzberg
1. FC Penzberg
SC Olching
SC Olching
14:30

Heute, 15:15 Uhr
SV Bad Heilbrunn
SV Bad Heilbrunn
VfL Denklingen
VfL Denklingen
15:15

Spiele am Sonntag:

Morgen, 14:00 Uhr
SV Polling
SV Polling
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-Argelsried
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Untermenzing
SV Untermenzing
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-Krailling
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Ohlstadt
SV Ohlstadt
FC Deisenhofen
FC Deisenhofen
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Raisting
SV Raisting
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck Obermenzing
14:00

